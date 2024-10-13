Если тебе сейчас кто-то это ответит, то прикроют возможность через день.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 10:37
Re: Ринок ОВДП
Додано: Пон 01 чер, 2026 18:20
Re: Ринок ОВДП
Вот и ИКУ с портей "порадовали"
Шановні клієнти!
❗️ Звертаємо вашу увагу на зміну тарифів за поповнення рахунку онлайн карткою у застосунку ICU Trade.
🧮 З 5 червня 2026 року вводиться комісія у розмірі 0,15% від суми операції, яка стягуватиметься платіжною системою Portmone додатково під час оплати.
📱 Нагадуємо, що при купівлі ОВДП через застосунок Дія з 15 квітня 2026 року комісія платіжної системи становить 0,20% від суми поповнення.
➡️ Зверніть увагу, що всі ці оновлення не стосуються поповнення рахунку за реквізитами. Зарахування коштів на брокерський рахунок, як і раніше, відбувається протягом години. Комісія — згідно з тарифами вашого банку і може бути відсутня.
📌 Будь ласка, враховуйте зазначені зміни при плануванні ваших інвестицій.
Додано: Пон 01 чер, 2026 18:37
Re: Ринок ОВДП
Зато может Inzhur после такого добавит себе в варианты пополнений. Где-то читал недавно, что его очень просили, но он отказывался потому, что это платно. Может как раз с таким комисом для Inzhur оно станет даже прибыльно.
Додано: Пон 01 чер, 2026 19:05
Re: Ринок ОВДП
Минулого місяця 1-го числа більше 20 повідомлень - активно діяли. Сьогодні станом на зараз на порядок менше. Мінфін також на розслабоні:
В бюджет закладено 420 млрд на рік. Так що по місяцям треба втричі більше, якщо цей план щось значить всерйоз.
Додано: Пон 01 чер, 2026 19:21
Я так розумію обмеження 29999грн/місяць автоматично зникає...
Хоча вона і так не працювало: останній платіж в мене був 30.04.26 в 23.40, вчора (31.05.26) не пропускало платіж в 23.45. Пропустило тільки 1.06.26 в 00.10
Додано: Вів 02 чер, 2026 10:28
Re: Ринок ОВДП
Вопрос знатокам, можно покупать с кредитки Сенс (атб конкретно)в расчетную дату 02 числа скажем после 15-00, чтобы льготный период при этом был максимальный (на два месяца). Или надо обязательно ждать 03 числа. Карта АТБ погашена еще 01 числа на всю сумму
Додано: Вів 02 чер, 2026 10:40
Алексей77 По ідеї цілком так. Але ще врахуйте, що 0,2% угб, 0,5% сенс, 100 грн за обслуговування з'їдять як мінімум половину умовного прибутку, а якщо ще якісь дострокові погашення, то ще більше.
Додано: Вів 02 чер, 2026 20:40
Re: Ринок ОВДП
Так залишились обмеження у 29999 з новою комісією чи ні?
