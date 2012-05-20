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Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 15:00

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 19:18

  Shaman написав:що з сайтом? срібний Архістратиг визвав такий ажіотаж? :)

upd щось сайт серйозно впав...

В профилных тг каналах писали, что на мордокниге банк отписался что их магазин взломали, украли персональные данные всех кто имел учетки (фио, мыло + телепон) и теперь восстанавливаются и разбираются. Просят на письма/звонки из подозрительных источников не передавать "коды, пароли, явки" ... В общем все пИчалько :(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 21:19

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки

а що з forum.finance.ua? теж атакують? чи просто втомився? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лют, 2026 15:27

  Shaman написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Інтернет-магазин Нацбанку зазнав кібератаки

а що з forum.finance.ua? теж атакують? чи просто втомився? ;)

Атакував Yahoo бот :?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 08:11

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

схоже в інтернет магазині НБУ повернулися старі часи - в тебе 10-15 сек, щоб встигнути купити. через хвилину вже можна нікуди не поспішати... :)

чи то монети цікаві, чи тиражі замалі...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2026 10:34

Чи можна придбати монети в НБУ

Shaman написав:схоже в інтернет магазині НБУ повернулися старі часи - в тебе 10-15 сек, щоб встигнути купити. через хвилину вже можна нікуди не поспішати... :)

чи то монети цікаві, чи тиражі замалі...
Монети цікаві
Встиг взяти
На момент продажу онлайн було більше 50 тисяч відвідувачів
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 14:01

Вітаємо, форумчани!

Якщо цікавитесь інвестиціями в монети — запрошуємо на практичний воркшоп «Нумізматика в Україні: як працює ринок монет та чи можна на цьому заробляти у 2026 році» від Академії Мінфін та експерта з нумізматики Олексія Козирева.

Зображення
Розберемо, як працює ринок сьогодні, чого тут треба остерігатися та як реально заробляти.

Ви дізнаєтесь:
📍 від чого залежить вартість монет;
📍 чому ціни можуть відрізнятися в рази;
📍 як розпізнати штучний ажіотаж і маніпуляції;
📍 де відбуваються реальні угоди купівлі-продажу;
📍 як уникати прихованих витрат і помилок при покупці;
📍 як аналізувати монету ще до покупки.

🗓 Коли: 4 червня, 19:00 (онлайн)
👉 Тривалість: ~2 год. + 15-20 хв. QA

🧑‍💻 Реєстрація — за посиланням

💥 До 31 травня включно діє Early birds ціна — 1500 грн. Встигніть придбати доступ дешевше.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 20:45

колеги, а чи є люди, що регулярно купляють срібні монети? й як вдається - постійно, 50/50, інколи встигаю. чи є лайфхаки?

бо спроба сьогодні показала, що це той ще квест...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 21:05

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

Shaman написав:колеги, а чи є люди, що регулярно купляють срібні монети? й як вдається - постійно, 50/50, інколи встигаю. чи є лайфхаки?

бо спроба сьогодні показала, що це той ще квест...
Завжди намагаюсь, але не завжди вдається
Faceless
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