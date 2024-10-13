antiexpert написав:ihorsic дивує позиція мінфіну...знижують дохідність... бо якщо у найближчий час курс сягне 46, то вже не цікаво з такими ризиками заходити у овдп.
Гроші у мінфіну є, а от ознак втрати інтересу в інструменті не багато, навіть навпаки:
Портфель ОВДП населення перевищив 151 млрд грн Населення продовжує активно збільшувати обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики.
За травень портфель фізосіб зріс на понад 8%, а за перший тиждень червня – ще на 1.7%, до нового рекордного рівня – понад 151 млрд грн. Усього з початку року обсяг вкладень населення в державні облігації збільшився на 35%, а від початку повномасштабної війни – вшестеро.
Основним чинником зростання портфеля в травні були валютні ОВДП: за місяць обсяг валютних облігацій у власності фізосіб зріс на майже 11% у гривневому еквіваленті, а гривневих – на 6.7%. Збільшення портфелю валютних паперів відбувалося як за рахунок придбання нових облігацій, так і за рахунок переоцінки портфелів через ослаблення гривні. Проте вже на початку червня населення знову стало купувати більше гривневих облігацій. Тож станом на зараз частка гривневих облігацій у портфелях залишається вище за 62%, що на 3 в.п. більше, ніж на початку року, але на 1 в.п. менше, ніж на початку квітня.
Водночас інші групи інвесторів не поспішають суттєво змінювати свої портфелі: банки зменшили свої портфелі від початку травня на 2.6% і на 2% з початку року, небанківські юрособи майже не змінили обсягу свого портфеля, а нерезиденти збільшили свої вкладення в ОВДП за цей час на 0.4 млрд грн, або на 2.8%. У підсумку частка населення в загальному обсязі ОВДП в обігу зросла вже до 11.3% (без урахування ОВДП у власності НБУ).
antiexpert написав:ihorsic дивує позиція мінфіну...знижують дохідність... бо якщо у найближчий час курс сягне 46, то вже не цікаво з такими ризиками заходити у овдп.
Будемо сподіватися, що відкотиться трохи назад, як в попередні рази. На міжбанку великого попиту не було, щоб курс так просідав. Нацбанк штучно курс опускає під наступний транш, валюта зайде, мало б трохи вирівнятись. А за цей час, за рахунок дохідності гривневих ОВДП, грубо по 45 коп. в місяць курсових втрат по долару буде компенсовуватись.
antiexpert написав:ihorsic дивує позиція мінфіну...знижують дохідність... бо якщо у найближчий час курс сягне 46, то вже не цікаво з такими ризиками заходити у овдп.
Ну, в принципі, чим вищий курс, тим краще - для тих, хто конвертує валюту в грн для входу в овдп. А от тим, хто має сам дохід в грн і вибирає, куди зайти - в долар чи в овдп - тут дійсно погано. Але інертність народу, якого вже підсадили на папери, тепер дасть змогу вести девальвацію, не боячись, що попит на папери впаде.
ternofond а як тим, хто свою гривню наприкінці 2025 року вклав у овдп? як приклад, заходимо в овдп у жовтні 25 року з курсом 41.8-42.0 на рік, під трохи вище 16,5 %. Тож математика каже, що точка з беззбитковості - близько 48.7 грн за доллар. Але тут же вже питання в іншому: Шо це за екстрім? При таких темпах девала, зі стабільного інвест-інструменту овдп схоже на рулєтку. І я чесно не впевнений, шо у жовтні 26 року курс буде не вище 48,7... За рік тіж самі ICU вже тричі переглядали свій прогноз по курсу. Не здивуюсь, якщо ще разів декілька переглянуть. Поки дійсно, все виглядає принаймні на калькуляторі вигідно. Сподіваюсь, щоб хоч трохи було привабливо зберігати гроші у овдп, курс до кінця року не перевищить 45,7 (46 грн), але з великим сумнівом в це вірю. Ще сподіваюсь, шо овдп не перетвориться на ризиковий актив.