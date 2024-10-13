RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1159116011611162
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 11:41

ihorsic
дивує позиція мінфіну...знижують дохідність...
бо якщо у найближчий час курс сягне 46, то вже не цікаво з такими ризиками заходити у овдп.
antiexpert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 10.07.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 16:23

  antiexpert написав:ihorsic
дивує позиція мінфіну...знижують дохідність...
бо якщо у найближчий час курс сягне 46, то вже не цікаво з такими ризиками заходити у овдп.

Ну хтось все-таки їх викупа
ihorsic
 
Повідомлень: 1517
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 17:29

  antiexpert написав:ihorsic
дивує позиція мінфіну...знижують дохідність...
бо якщо у найближчий час курс сягне 46, то вже не цікаво з такими ризиками заходити у овдп.

Гроші у мінфіну є, а от ознак втрати інтересу в інструменті не багато, навіть навпаки:
Портфель ОВДП населення перевищив 151 млрд грн
Населення продовжує активно збільшувати обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики.

За травень портфель фізосіб зріс на понад 8%, а за перший тиждень червня – ще на 1.7%, до нового рекордного рівня – понад 151 млрд грн. Усього з початку року обсяг вкладень населення в державні облігації збільшився на 35%, а від початку повномасштабної війни – вшестеро.

Основним чинником зростання портфеля в травні були валютні ОВДП: за місяць обсяг валютних облігацій у власності фізосіб зріс на майже 11% у гривневому еквіваленті, а гривневих – на 6.7%. Збільшення портфелю валютних паперів відбувалося як за рахунок придбання нових облігацій, так і за рахунок переоцінки портфелів через ослаблення гривні. Проте вже на початку червня населення знову стало купувати більше гривневих облігацій. Тож станом на зараз частка гривневих облігацій у портфелях залишається вище за 62%, що на 3 в.п. більше, ніж на початку року, але на 1 в.п. менше, ніж на початку квітня.

Водночас інші групи інвесторів не поспішають суттєво змінювати свої портфелі: банки зменшили свої портфелі від початку травня на 2.6% і на 2% з початку року, небанківські юрособи майже не змінили обсягу свого портфеля, а нерезиденти збільшили свої вкладення в ОВДП за цей час на 0.4 млрд грн, або на 2.8%. У підсумку частка населення в загальному обсязі ОВДП в обігу зросла вже до 11.3% (без урахування ОВДП у власності НБУ).

https://icu.ua/research/rezervi-nbu-zno ... a-v-travni
klug
 
Повідомлень: 9206
З нами з: 18.08.14
Подякував: 392 раз.
Подякували: 1303 раз.
 
Профіль
 
1
5
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 01:26

  antiexpert написав:ihorsic
дивує позиція мінфіну...знижують дохідність...
бо якщо у найближчий час курс сягне 46, то вже не цікаво з такими ризиками заходити у овдп.

Будемо сподіватися, що відкотиться трохи назад, як в попередні рази. На міжбанку великого попиту не було, щоб курс так просідав. Нацбанк штучно курс опускає під наступний транш, валюта зайде, мало б трохи вирівнятись. А за цей час, за рахунок дохідності гривневих ОВДП, грубо по 45 коп. в місяць курсових втрат по долару буде компенсовуватись.
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 04:41

  antiexpert написав:ihorsic
дивує позиція мінфіну...знижують дохідність...
бо якщо у найближчий час курс сягне 46, то вже не цікаво з такими ризиками заходити у овдп.

Ну, в принципі, чим вищий курс, тим краще - для тих, хто конвертує валюту в грн для входу в овдп. А от тим, хто має сам дохід в грн і вибирає, куди зайти - в долар чи в овдп - тут дійсно погано.
Але інертність народу, якого вже підсадили на папери, тепер дасть змогу вести девальвацію, не боячись, що попит на папери впаде.
won
 
Повідомлень: 349
З нами з: 15.05.24
Подякував: 390 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 06:11

ternofond
а як тим, хто свою гривню наприкінці 2025 року вклав у овдп?
як приклад, заходимо в овдп у жовтні 25 року з курсом 41.8-42.0
на рік, під трохи вище 16,5 %.
Тож математика каже, що точка з беззбитковості - близько 48.7 грн за доллар.
Але тут же вже питання в іншому:
Шо це за екстрім? При таких темпах девала,
зі стабільного інвест-інструменту овдп схоже на рулєтку.
І я чесно не впевнений, шо у жовтні 26 року курс буде не вище 48,7...
За рік тіж самі ICU вже тричі переглядали свій прогноз по курсу.
Не здивуюсь, якщо ще разів декілька переглянуть.
Поки дійсно, все виглядає принаймні на калькуляторі вигідно.
Сподіваюсь, щоб хоч трохи було привабливо зберігати гроші у овдп, курс до кінця року не перевищить 45,7 (46 грн), але з великим сумнівом в це вірю. Ще сподіваюсь, шо овдп не перетвориться на ризиковий актив.
antiexpert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 10.07.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1159116011611162
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 50605
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 48753
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 55291
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11616)
10.06.2026 07:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.