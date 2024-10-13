RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1160116111621163
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 14:57

asti
СЕНС все виплатив
edgar_po
 
Повідомлень: 636
З нами з: 09.04.16
Подякував: 47 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 17:10

  asti написав:Яка в кого ситуація по Джарилгачу?
Сенс і ІСЮ виплатили купон, по іншим поки тихо. У кого як?


Приват затримався щось
Нема поки що на КДВ
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2955
З нами з: 19.03.09
Подякував: 180 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1160116111621163
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ternofond і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Калькулятор прибутковості ОВДП
yevhen_cfo » П'ят 11 лип, 2025 13:38
3 50789
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 січ, 2026 15:05
moveton
Валютні ОВДП
dan74 » Пон 28 кві, 2025 22:38
0 48907
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 22:38
dan74
Продаж ОВДП
кеннек » Нед 13 жов, 2024 12:40
3 55475
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2024 18:19
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5399)
10.06.2026 18:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.