Banderlog написав: pesikot написав:
На влучення в лавру ти теж не написав свої емоції
А я тут при чому? Це ви про церкву пишете з продіджі і сьогодні ти перший написав вродь і по твоїй церкві прилетіло? по пцу...
Про влучання в Лавру ти нічого не пишеш
а вчора-позавчора, як писав, як писав про церкву, а зараз робиш вигляд, що до тієї церкви не маєш жодного відношення )
так часто уркагани пишуть - які вони зухвалі ... а коли їх беруть за шкірки, тоді вмикають нєсознанку
Історична справка.
Лавру руйнували або мокшане з болот, або татаро-монголи, або московити
В 1941 році руйнували московити
Відбудували при Україні і ... знов руйнування московитами