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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1164116511661167
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 11:29

Re: Ринок ОВДП

Добрий день. Колеги підкажіть, за скільки днів (крайній термін) до погашення облігацій (конкретно мій випадок - 24.06.26) у Приваті можна їх продати ? Подякував
Смок
 
Повідомлень: 14
З нами з: 09.12.25
Подякував: 11 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 12:56

  Смок написав:Добрий день. Колеги підкажіть, за скільки днів (крайній термін) до погашення облігацій (конкретно мій випадок - 24.06.26) у Приваті можна їх продати ? Подякував

А що не можна почекати шість днів?
ihorsic
 
Повідомлень: 1523
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Подякував: 36 раз.
Подякували: 82 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:15

  won написав:
  candidat написав:Есть особые предпосылки для увеличения ставки?

По-перше, інфляція. Так що є, і значні.

Інфляція навіть офіційна 8%, що значно вище цілі, а реальна фактична - і від того вище. Ставку поки що не змінили, але готові в будь-який момент підвищити.
А ви не вірили, що причин більш ніж достатньо.
А ви там весь випуск 13.06.29 скупили для чогось з купоном 80,80 грн...)
won
 
Повідомлень: 363
З нами з: 15.05.24
Подякував: 395 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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  #<1 ... 1164116511661167
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