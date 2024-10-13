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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1164116511661167
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 11:29

Re: Ринок ОВДП

Добрий день. Колеги підкажіть, за скільки днів (крайній термін) до погашення облігацій (конкретно мій випадок - 24.06.26) у Приваті можна їх продати ? Подякував
Смок
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 12:56

  Смок написав:Добрий день. Колеги підкажіть, за скільки днів (крайній термін) до погашення облігацій (конкретно мій випадок - 24.06.26) у Приваті можна їх продати ? Подякував

А що не можна почекати шість днів?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:15

  won написав:
  candidat написав:
  won написав:Логіка зрозуміла: краще почекати до осені-зими, а там, може, випустять нові, більш дохідні трьохрічки.

Есть особые предпосылки для увеличения ставки?

По-перше, інфляція. Так що є, і значні.

Інфляція навіть офіційна 8%, що значно вище (на 60%) від цільового показника НБУ, а реальна фактична - і від того ще значно вище. Ставку поки що не змінили, але готові в будь-який момент підвищити.
Ви, candidat, не вірили, що причин більш ніж достатньо.
  won написав:Саме тому і очікується зростання дохідності нових облігацій, бо інфляція виросла, а дохідність - ще ні. Тож вже дуже незабаром.

А ви там весь випуск 13.06.29 скупили для чогось з розміром купону 80,80 грн...)
won
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 13:49

Re: Ринок ОВДП

Облікова ставка - без змін.
Дохідність ОВДП - в кращому випадку - теж.
V2
4
 
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1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 14:07

ihorsic

Максимум 22-го необхідна суттєва сума, яку іншим спсобом перекрити немає можливості
Смок
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 14:17

  Смок написав:ihorsic

Максимум 22-го необхідна суттєва сума, яку іншим спсобом перекрити немає можливості


Подаєте заявку на продаж 19/06 після 13:00 і в понеділок отримуєте кошти.
Navegantes
 
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2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 14:20

  V2 написав:Облікова ставка - без змін.


Це ж уже було одразу вище сказано:
  won написав:Ставку поки що не змінили, але готові в будь-який момент підвищити.


Далі,
  V2 написав:Дохідність ОВДП - в кращому випадку - теж.

Що для вас "кращий випадок"?
Без змін, або зниження дохідності - це, наприклад, в моїй інтерпретації гірші випадки, а збільшення дохідності - кращий варіант.
Я волію використовувати більш однозначно зчитувані фрази: дохідність овдп - скоріш за все, поки що (наступний місяць) буде без змін, але досить імовірне все ж збільшення дохідності.


  Смок написав:Максимум 22-го необхідна суттєва сума, яку іншим спсобом перекрити немає можливості

Тоді продавайте або сьогодні - і зможете забрати завтра, - або завтра на 22.06 і продавайте. Ця сума з'явиться на рахунку під вечір, годині о 5-й.



  antiexpert написав:сподіваюсь, шо овдп не перетвориться на ризиковий актив.

Овдп - ВЖЕ дуже ризиковий актив.

  won написав:рахувати овдп треба не до беззбитковості по номіналу долару, а як мінімум до беззбитковості по купівельній спроможності долара (який теж має свою власну інфляцію декілька відсотків), а крім того, оскільки це ризиковий актив, закладати 8% річних зверху чистого прибутку. З такої точки зору овдп абсолютно не цікаві. Бо це треба, щоб знецінення гривні було максимум 2-3% за рік (+4-5% зараз закладаєм на знецінення долара, +7-8% - на премію за ризик, і це ще дуже мала премія: фонда довгостроково росте навіть в трохи більшому темпі, так ще й без наших структурних ризиків). А гривня знецінюється швидше. Отже, за власні кошти овдп абсолютно не мають сенсу.

  won написав:Максимально прийнятний курс, щоб гривневі мали сенс - 56 грн/$ через три роки (це приблизно чистих 8% річних на кожен рік від доларового беззбитку) - це мінімально прийнятна винагорода за ризик перебування в гривневих в порівнянні з валютними. Але, на жаль, 56 дуже імовірно що не буде через три роки, а буде вище, тому гривневі овдп - не ок на такий довгий термін.


І це ще в цих розрахунках зовсім не врахована українська інфляція. А та як вона зараз навіть офіційна вже 8%, то прибутку абсолютно немає. Таким чином, актив є повністю мінусовим для збереження, не кажучи вже про примноження свого капіталу.
won
 
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