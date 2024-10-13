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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 чер, 2026 16:44
moveton написав:
Может фонда в итоге и всё равно выгоднее и даже не в минусе, но это никак не следует из того, что ОВГЗ - это, типа, минусовой актив.
Факт мінусовості такого активу, як овдп, слідує не з його співвідношення до інших активів, а з абсолютних чисел, які показують інфляцію, курс долара, можна додати ще й дефіцит торгового балансу і розмір держ.боргу на душу населення.
Тому так, овдп - досить імовірно що актив з від'ємною прибутковістю на термін більш як 3-6 місяців і за власні кошти. Консерви і іноземна фонда тут ні до чого. Фонда теж може просідати, але то є цілий світ для цього, і реальне виробництво товарів або послуг, які знаходяться за тими цінними паперами.
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won
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Додано: Чет 18 чер, 2026 17:11
won написав: moveton написав:
Может фонда в итоге и всё равно выгоднее и даже не в минусе, но это никак не следует из того, что ОВГЗ - это, типа, минусовой актив.
Факт мінусовості такого активу, як овдп, слідує не з його співвідношення до інших активів, а з абсолютних чисел, які показують інфляцію, курс долара, можна додати ще й дефіцит торгового балансу і розмір держ.боргу на душу населення.
Тому так, овдп - досить імовірно що актив з від'ємною прибутковістю на термін більш як 3-6 місяців і за власні кошти. Консерви і іноземна фонда тут ні до чого. Фонда теж може просідати, але то є цілий світ для цього, і реальне виробництво товарів або послуг, які знаходяться за тими цінними паперами.
Ну так пусть себе следует из абсолютных чисел. Было странное утверждение, что раз ОВГЗ - это минусовой актив, то фонда выгоднее. Вот это совершенно не обязательно. Именно, что фонда к ОВГЗ никак не относится. Нужно брать и по ней всякие разные числа и как-то их сводить, а не смотреть только на сколько VIX вырос в долларах. Там ещё кучку всего учесть надо. Можно зачем-то и госдолг. Я только не знаю как
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moveton
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 09:58
у всіх в ICU годинами в обробці продаж висить ?
І потім добу виводяться кошти?
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edgar_po
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 11:11
edgar_po написав:
у всіх в ICU годинами в обробці продаж висить ?
І потім добу виводяться кошти?
не у всіх. вчора від продажу до появи коштів в банку минуло ~4год.
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