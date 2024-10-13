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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Добавлено: Пн 06 июл, 2026 11:03
Реінвестувати, якщо будуть $/€ інструменти, або частково конвертуватися у гривневі ОВДП, далі буде видніше.
Ставка по $ 3,15%, по € 3,20% - це встановлений рівень дохідності на аукціоні, фактично для багатьох він трохи нижчий, особливо на вторинному ринку.
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Всюдиносапхайчик
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Добавлено: Пн 06 июл, 2026 12:25
Всюдиносапхайчик писал(а):
Ставка по $ 3,15%, по € 3,20% - це встановлений рівень дохідності на аукціоні, фактично для багатьох він трохи нижчий, особливо на вторинному ринку.
в сенсі по 2,9 бакси
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tester3373
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Добавлено: Пн 06 июл, 2026 12:56
moveton писал(а):
Приколов имени Идеи/Глобуса пока не было.
Знаю, що багато пропустив. Але проведіть трохи лікнепу щодо Глобуса. ЗаДіяти можна, але є якісь осибливості чи комісії? Чи взагалі купівля з кредитки не працює? Бо ліміта поналивали нещодавно, треба його на роботу прилаштувати, мабуть...
Последний раз редактировалось kreuz Пн 06 июл, 2026 12:58, всего редактировалось 1 раз.
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kreuz
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Добавлено: Пн 06 июл, 2026 12:56
kreuz писал(а): moveton писал(а): Смок писал(а):
Приколов имени Идеи/Глобуса пока не было.
Знаю, що багато пропустив. Але проведіть трохи лікнепу щодо Глобуса. ЗаДіяти можна, але є якісь осибливості чи комісії? Чи взагалі купівля з кредитки не працює? Бо ліміта поналивали нещодавно, треба його на роботу прилаштувати, мабуть...
4% коміс, не цікаво
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ukr0014959
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Добавлено: Пн 06 июл, 2026 13:06
Всюдиносапхайчик писал(а):
Реінвестувати, якщо будуть $/€ інструменти, або частково конвертуватися у гривневі ОВДП, далі буде видніше.
Прям крамольно звучит, учитывая постоянное местное нытьё, что гривневые дальше в валютном эквиваленте исключительно убыточные будут
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moveton
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Добавлено: Пн 06 июл, 2026 13:36
moveton писал(а): Всюдиносапхайчик писал(а):
Реінвестувати, якщо будуть $/€ інструменти, або частково конвертуватися у гривневі ОВДП, далі буде видніше.
Прям крамольно звучит, учитывая постоянное местное нытьё, что гривневые дальше в валютном эквиваленте исключительно убыточные будут
Варіантів може бути багато, кожен для себе вирішує як саме йому краще, бо гаманці в усіх різні, споживчий кошик, горизонт інвестування, сприйняття ризику. Важливо, щоб портфель не був надто перекошеним і у разі якоїсь події не виникало неприйнятних збитків. На мою думку, зараз інвестувати в гривневі ОВДП, щонайменше, на пару років - хороша ідея, навіть перетікаючи з € та $ у ₴.
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Всюдиносапхайчик
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Добавлено: Пн 06 июл, 2026 15:36
tester3373 писал(а): Всюдиносапхайчик писал(а):
Ставка по $ 3,15%, по € 3,20% - це встановлений рівень дохідності на аукціоні, фактично для багатьох він трохи нижчий, особливо на вторинному ринку.
в сенсі по 2,9 бакси
Взяв в Приваті єврові теж під 2.9 😃
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ihorsic
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Добавлено: Вт 07 июл, 2026 13:12
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Ірина_
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:18
Деякі продавці паперів зменшили спред шляхом підняття біду по багатьом паперам. Чим пізніше погашення, тим більше підняли бід. З чого б це?
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won
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Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:33
won писал(а):
Деякі продавці паперів зменшили спред шляхом підняття біду по багатьом паперам. Чим пізніше погашення, тим більше підняли бід. З чого б це?
Кухня Журжія трохи збурила сонний ринок?
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klug
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