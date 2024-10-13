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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1174117511761177>
Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 11:03

Re: Ринок ОВДП

Реінвестувати, якщо будуть $/€ інструменти, або частково конвертуватися у гривневі ОВДП, далі буде видніше.

Ставка по $ 3,15%, по € 3,20% - це встановлений рівень дохідності на аукціоні, фактично для багатьох він трохи нижчий, особливо на вторинному ринку.
Всюдиносапхайчик
 
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Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 12:25

  Всюдиносапхайчик писал(а):Ставка по $ 3,15%, по € 3,20% - це встановлений рівень дохідності на аукціоні, фактично для багатьох він трохи нижчий, особливо на вторинному ринку.


в сенсі по 2,9 бакси
tester3373
 
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Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 12:56

  moveton писал(а):Приколов имени Идеи/Глобуса пока не было.

Знаю, що багато пропустив. Але проведіть трохи лікнепу щодо Глобуса. ЗаДіяти можна, але є якісь осибливості чи комісії? Чи взагалі купівля з кредитки не працює? Бо ліміта поналивали нещодавно, треба його на роботу прилаштувати, мабуть...
Последний раз редактировалось kreuz Пн 06 июл, 2026 12:58, всего редактировалось 1 раз.
kreuz
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Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 12:56

  kreuz писал(а):
  moveton писал(а):
  Смок писал(а):Приколов имени Идеи/Глобуса пока не было.

Знаю, що багато пропустив. Але проведіть трохи лікнепу щодо Глобуса. ЗаДіяти можна, але є якісь осибливості чи комісії? Чи взагалі купівля з кредитки не працює? Бо ліміта поналивали нещодавно, треба його на роботу прилаштувати, мабуть...


4% коміс, не цікаво
ukr0014959
 
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Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 13:06

  Всюдиносапхайчик писал(а):Реінвестувати, якщо будуть $/€ інструменти, або частково конвертуватися у гривневі ОВДП, далі буде видніше.

Прям крамольно звучит, учитывая постоянное местное нытьё, что гривневые дальше в валютном эквиваленте исключительно убыточные будут :mrgreen:
moveton
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Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 13:36

  moveton писал(а):
  Всюдиносапхайчик писал(а):Реінвестувати, якщо будуть $/€ інструменти, або частково конвертуватися у гривневі ОВДП, далі буде видніше.

Прям крамольно звучит, учитывая постоянное местное нытьё, что гривневые дальше в валютном эквиваленте исключительно убыточные будут :mrgreen:

Варіантів може бути багато, кожен для себе вирішує як саме йому краще, бо гаманці в усіх різні, споживчий кошик, горизонт інвестування, сприйняття ризику. Важливо, щоб портфель не був надто перекошеним і у разі якоїсь події не виникало неприйнятних збитків. На мою думку, зараз інвестувати в гривневі ОВДП, щонайменше, на пару років - хороша ідея, навіть перетікаючи з € та $ у ₴.
Всюдиносапхайчик
 
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Сообщение Добавлено: Пн 06 июл, 2026 15:36

  tester3373 писал(а):
  Всюдиносапхайчик писал(а):Ставка по $ 3,15%, по € 3,20% - це встановлений рівень дохідності на аукціоні, фактично для багатьох він трохи нижчий, особливо на вторинному ринку.


в сенсі по 2,9 бакси

Взяв в Приваті єврові теж під 2.9 😃
ihorsic
 
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Сообщение Добавлено: Вт 07 июл, 2026 13:12

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Депозити чи ОВДП: де українці найактивніше розміщували свої заощадження в червні
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:18

Деякі продавці паперів зменшили спред шляхом підняття біду по багатьом паперам. Чим пізніше погашення, тим більше підняли бід. З чого б це?
won
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:33

  won писал(а):Деякі продавці паперів зменшили спред шляхом підняття біду по багатьом паперам. Чим пізніше погашення, тим більше підняли бід. З чого б це?

Кухня Журжія трохи збурила сонний ринок?
klug
 
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  #<1 ... 1174117511761177>
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