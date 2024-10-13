Форумы / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Ринок ОВДП Ринок ОВДП + Добавить

тему Ответить

на тему Следить

за темой Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 1174117511761177 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:42 Бід підняли на відстань (в денних доходах з паперу) від 2,5-3 днів (найближчі) і аж до 28 днів по одному з паперів кінця 2028 року.

Окрім одного винятка, по паперам 2028 року підняття орієнтовно в середньому на 16 днів. По паперам жовтня 2026 - січня 2027 підняття від 4 до 6 днів. Гарно можна виходити з довгих для заходу в короткі. По більшості паперів бід вище "ідеальної" ціни, а по тих паперах, де й так був вище, піднявся ще вище.

Як на мене, ідеальна ситуація для тих, хто застряг в довгих і хоче перейти в кеш/валюту/короткі. won Сообщения: 381 С нами с: 15.05.24 Благодарил (а): 402 раз. Поблагодарили: 65 раз. Добавлено: Чт 09 июл, 2026 19:03 Re: Ринок ОВДП won писал(а): Як на мене, ідеальна ситуація для тих, хто застряг в довгих і хоче перейти в кеш/валюту/короткі. Як на мене, ідеальна ситуація для тих, хто застряг в довгих і хоче перейти в кеш/валюту/короткі.

А вдруг дальше ещё спред снизят? Вот обидно будет, что не дождался А вдруг дальше ещё спред снизят? Вот обидно будет, что не дождался moveton

Сообщения: 7171 С нами с: 23.03.18 Благодарил (а): 141 раз. Поблагодарили: 916 раз. 3 2 16 1 Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:07 won писал(а): Бід підняли Бід підняли

btcbroker?

Кто еще? btcbroker?Кто еще? M-A-X Сообщения: 2025 С нами с: 08.10.15 Благодарил (а): 823 раз. Поблагодарили: 168 раз. #<1 ... 1174117511761177 Форум: Выберите форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Добавить

тему Ответить

на тему Следить

за темой Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год по возрастанию по убыванию

Модераторы: Модератор Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей + гостей: 2Модераторы: Ірина_ Похожие темы Темы Ответы Просмотры Последнее Калькулятор прибутковості ОВДП

yevhen_cfo » Пт 11 июл, 2025 13:38 yevhen_cfo » Пт 11 июл, 2025 13:38 3 59082 Вс 11 янв, 2026 15:05

moveton Валютні ОВДП

dan74 » Пн 28 апр, 2025 22:38 dan74 » Пн 28 апр, 2025 22:38 0 55810 Пн 28 апр, 2025 22:38

dan74 Продаж ОВДП

кеннек » Вс 13 окт, 2024 12:40 кеннек » Вс 13 окт, 2024 12:40 3 63958 Вс 13 окт, 2024 18:19

prodigy