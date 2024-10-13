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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1174117511761177
Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:42

Бід підняли на відстань (в денних доходах з паперу) від 2,5-3 днів (найближчі) і аж до 28 днів по одному з паперів кінця 2028 року.
Окрім одного винятка, по паперам 2028 року підняття орієнтовно в середньому на 16 днів. По паперам жовтня 2026 - січня 2027 підняття від 4 до 6 днів. Гарно можна виходити з довгих для заходу в короткі. По більшості паперів бід вище "ідеальної" ціни, а по тих паперах, де й так був вище, піднявся ще вище.
Як на мене, ідеальна ситуація для тих, хто застряг в довгих і хоче перейти в кеш/валюту/короткі.
won
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 19:03

Re: Ринок ОВДП

  won писал(а):Як на мене, ідеальна ситуація для тих, хто застряг в довгих і хоче перейти в кеш/валюту/короткі.

А вдруг дальше ещё спред снизят? Вот обидно будет, что не дождался :mrgreen:
moveton
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:07

  won писал(а):Бід підняли

btcbroker?
Кто еще?
M-A-X
 
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  #<1 ... 1174117511761177
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