Была идея "вкалывают роботы, счастлив человек". Теперь с очередной волной заменой человеков техникой вдруг оказалось, что человеки ни фига не счастливы и категорически против, чтобы вместо них роботы работали. Что этим кожаным мешкам надо-то?
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 17:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Была идея "вкалывают роботы, счастлив человек". Теперь с очередной волной заменой человеков техникой вдруг оказалось, что человеки ни фига не счастливы и категорически против, чтобы вместо них роботы работали. Что этим кожаным мешкам надо-то?
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 17:16
Re: Валютний ринок в контексті ДС
1 Капіталізм -це не про податки
Капіталізм це багато податків які МАКСИМАЛЬНО повертаються НАЗАД.
Тому яка фіг різниця що швед заплатив купуючи хотдог 5 доларів. якщо 3,5 йому повернули у виглядів наданих Державою послуг.
2 Відсоток від ПРИБУТКУ...
Тут нюанс
Чим БАГАТША людина ТИМ більше благ вона використовує.
Простий приклад
Скільки бідних ходили на Євро 2012 ? А скільки на це витратила Держава будуючи дороги-стадіони.
Так понти... але понти якраз цікавили БАГАТИХ
Друге - скільком бідним цікаво що розробляють науковці ? Але ж вони платять
Хочкть багаті понтуватись бо ЇХ діти в науку-хай платять...
Тому тут таке
Якщо людина багато створює - вона використовує більше ресурсів, якщо використовує ресурси - то або вони продаються за РЕАЛЬНУ ціну , або вони дотуються за рахунок податків...
Так що дійсно
Податки це не стільки зібрати -як розділити.
Але тут головна собака порилась
5-8 млн хитровимаханих вирішили не платити взагалі
1 млн багатих вирішили платити в рази менше по відсоткам ніж платить 10млн бідних.
Тому
Спочатку
ВСІ ПЛАТЯТЬ
потім
КОЖЕН ПЛАТИТЬ в ПРИВЯЗЦІ до того що ОТРИМУЄ НАЗАД.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 17:31
Неудачное сравнение. Именно с этим проблем нет никаких - идете в ресторан, каждый сам себе заказывает, съедает и платит.
С налогами так не получится. Однако, если учесть, что одной из основных функций государства является защита, получается, что объем потреблённых услуг по защите зависит от объема защищаемого имущества.
Можно также рассматривать содержание государства по принципу "кто сколько может". В этом случае также оказывается, что богатые могут больше.
Можно найти ещё много разных справедливостей, но ни одна из них не устроит всех. Поэтому приходится строить систему, при которой собираемость получается выше. Таков звериный оскал капитализма 😁
И даже в этом варианте нет однозначности. Можно ориентироваться на сегодняшнюю собираемость, на собираемость в будущем или искать компромисс.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 17:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я якби тягну трошки в іншу сторону.
Логіка наступна
Якщо основна кількість і обєм субсидій йде бідним... то треба зменшити кількість тих кому ці субсидії нараховуються..
А раз так - то зменшивши ПОДАТКОВЕ навантаження на перших наприклад 10000 грн- можна ЗМЕНШИТИ кількість тих хто отримує субсидії... Грубо 5 млн з 12 млн працюючих отримують 10 000 з яких платять 4000-6000 податків( в залежності де працюють) і після цього з цих 5 млн - 2 млн йдуть в соцбез і починають надавати довідки щоб отримати 3000 грн субсидій....
А якщо дати можливість 2 млн жити за зароблене? за рахунок зменшення податків на ці суми для тих хто отримує 10 000
Тобто ЗМЕНШИТИ кількість працюючих бюрократів які займаються цим розподілом з одночасним зменшенням обємів перерозподіляємих коштів що ЗМЕНШИТЬ обєми корупції.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:19
Эти бюрократы станут безработными, создадут дополнительную конкуренцию на рынке труда, в результате чего уровень зарплат снизится, и ещё больше людей, включая бывших бюрократов, придут за субсидиями. И это при уменьшении собираемости налогов. Кроме того, упадет общий уровень потребления, что негативно скажется на развитии экономики.
Нельзя к экономике государства подходить с мерками семейного бюджета или даже бюджета предприятия.
Как ни парадоксально это выглядит, но экономика не терпит экономии.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:42
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Дуже розповсюджене помилкове враження...
1 Нам ще як до неба - зрівнятись з рівнем споживанням тієї ж Польщі
2 Нам в два рази більше ніж до неба - зрівнятись з ефективністю праці в тій же Польщі.
Звідси висновок
В Країні 200 000 чиновників ( те що є 400 000 лікарів і 600 000 вчителів - це ж окремо) , на 12 млн працюючих -це навіть не 2%
А от продуктивність праці ( або кількість залучених до ВИРОБНИЦТВА) треба збільшити в рази...
З іншого боку
А яким боком, якщо людина мала стільки ж скільки й мала з єдиним уточненням що зараз вона має за роботу 10000 а субсидій 3000
а буде мати за роботу 13000 а субсидій нуль
Так це зменшить ВПЛИВ Держави, але ж чим менше вплив Держави тим більше СВОБОДИ і ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ми ж за Свободу( за це 100% ) тепер залишилось навчити що Свобода тягне за собою відповідальність( про це цих самих 95% зі 100 мають погане уявлення)
Тобто треба будувати більш стійку модель.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 18:44
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 19:00
Я бы, может быть, и согласился с этими рассуждениями, если бы не один прискорбный факт. Среднестатистического работника абсолютно не волнует, сколько с его зарплаты взимается налогов. Его интересует только сумма, получаемая на руки. Поэтому он как соглашался работать за 10К чистыми, так и продолжит соглашаться за те же 10К. И все равно пойдет за субсидией.
Более того, получая 10К и субсидию, он откажется от 12К, если это будет грозить потерей субсидии.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 19:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Из простой математики и пределов возможного. На фейсбуке был один такой товарищ, который доказывал, что все должны вносить в государственный общак одинаковую сумму. Но тут логика простая: посчитали расходы, даже по-минимуму. Поделили на всех. И оказывается, что 60% населения должны отдать больше, чем у них вообще есть. Не жизнеспособно. А если ужимать расходы так, чтобы платёж могли себе позволить даже саме небогатые, то и сделать на эти деньги толком ничего нельзя. Опять не жизнеспособно.
Я бы подоходный налог вообще убрал. Самая тупая и деморализующая штука. Вместо него оставил бы повышенный НДС (ну или налог с продаж, кому как больше нравится), налог на недвижимость и на использование природных ресурсов. Но для всех без исключения. Никаких ФОП 2-й группы, никаких "малоимущих с единственным жильём" и т.д.
Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:02
Я согласен!
При моей склонности к накопительству, Я так стану платить значительно меньше. Пусть бюджет наполняют те, кто живёт от зарплаты до зарплаты.
А если серьезно, Я не уверен, что в экономике потребления стоит делать акцент на налогообложении потребления. Это делается только от безысходности, когда подоходного не хватает.
|