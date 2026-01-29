Добавлено: Чт 09 июл, 2026 20:57

Shaman писал(а): shapo писал(а): Для знатока ближнего востока и Израиля.

Морская блокада Газы как и забор на границе с Израилем прорванный 07.10.23 это превентивная мера против террора.

Тебе не рассказали,что в Газе строился и морской порт,и международный аэропорт,но после очередной интифады они были разрушены хотя рыболовство при такой " блокаде" в Газе почему-то было как и 17000 рабочих приезжали каждое утро на работу в окрестные кибуцы Израиля которые потом эти работники разрушили,а тех кто давал им работу зверски убили.

КПП Рафиах контролирует Египет и тоже почему-то не пускает к себе своих арабских братьев иначе как за деньги по тоннелям.

У ПА автономии большая граница с Иорданией через которую переправляют оружие несмотря на что контроль пропускных пунктов осуществляет Израиль.

Морская блокада Газы как и забор на границе с Израилем прорванный 07.10.23 это превентивная мера против террора.Тебе не рассказали,что в Газе строился и морской порт,и международный аэропорт,но после очередной интифады они были разрушены хотя рыболовство при такой " блокаде" в Газе почему-то было как и 17000 рабочих приезжали каждое утро на работу в окрестные кибуцы Израиля которые потом эти работники разрушили,а тех кто давал им работу зверски убили.КПП Рафиах контролирует Египет и тоже почему-то не пускает к себе своих арабских братьев иначе как за деньги по тоннелям.У ПА автономии большая граница с Иорданией через которую переправляют оружие несмотря на что контроль пропускных пунктов осуществляет Израиль.

ти, як й інший форумчанин не можеш просто відповісти, без спроби особистого накиду...



підтримую, шо Ізраіль вже став флудом на цій гілці - хіба як порівняння, бо є цікаві аналогії.



моє питання було про те, що якщо Ізраіль робить блокаду (а ц ене заперечується) - то він відповідає за цивільне населення. а інакше це геноцид. спробе вичавити (переселити кілька мільйонів цивільних) - це теж геноцид - це власно робила Туреччина з вірменами, що Ізраіль зараз ВИЗНАВ геноцидом.



не хоче Ізраіль кормити арабів - нехай знімає блокаду, й будує потужний кордон. й то електрику все одно так легко не відключить, має бути перехідний період, поки араби союі щось побудують... ти так багато накидаєш про лозунги - а сам тільки ними й розкидаєшся замість того, щоб просто визнати - проблема є, й простого рішення вона немає. зараз вона не має й складного рішення... ти, як й інший форумчанин не можеш просто відповісти, без спроби особистого накиду...підтримую, шо Ізраіль вже став флудом на цій гілці - хіба як порівняння, бо є цікаві аналогії.моє питання було про те, що якщо Ізраіль робить блокаду (а ц ене заперечується) - то він відповідає за цивільне населення. а інакше це геноцид. спробе вичавити (переселити кілька мільйонів цивільних) - це теж геноцид - це власно робила Туреччина з вірменами, що Ізраіль зараз ВИЗНАВ геноцидом.не хоче Ізраіль кормити арабів - нехай знімає блокаду, й будує потужний кордон. й то електрику все одно так легко не відключить, має бути перехідний період, поки араби союі щось побудують... ти так багато накидаєш про лозунги - а сам тільки ними й розкидаєшся замість того, щоб просто визнати - проблема є, й простого рішення вона немає. зараз вона не має й складного рішення...

А чем тебе не нравятся кавычки в обращении " знаток Ближнего востока"?Ты что,и вправду считаешь себя таковым?Что касается блокады и обязанности Израиля кормить тех,кто хочет его уничтожить,то почему ты в очередной раз забыл о Египте и его блокаде сектора Газа, почему он не должен поставлять электричество и воду своим арабским братьям многие из которых имеют египетские паспорта?А с кормежкой там всегда было все в порядке - туда и сейчас,и раньше завозится столько продовольствия,что превышает любые потребности в три раза. Другое дело как их распределяет хамас уже внутри сектора.Теперь о простых решениях.Израиль как и все страны делал много ошибок в прошлом. Украина отдала ядерное оружие за ничего не стоящую бумажку. Европа и США вырастили сами своих могильщиков Китай и Россию польстившись на дешёвый труд и дешёвые энергоносители ,да ещё и напустили чуждых своей культуре мусульман в надежде восполнить демографию и тем,что они там будут работать,а не строить халифат с всеми сопутствующими деталями.Израиль тоже согласился забрать Газу под внешним давлением и категорическим отказом Египта когда отдавал ему Синай в 1980 и заключал Кемп-Дэвидские соглашения.В 2005 ушел из Газы забрав 8000 евреев в надежде,что теракты прекратятся и получил 07.10.23.То же самое на севере Э.Барак ушел из Южного Ливана предав христиан из ЦАДАЛ потому,что там иногда убивали солдат ЦАХАЛ и получил одну из самых мощных армий ближнего востока Хезболлу которая до недавних событий реально управляла Ливаном.Сравнение Израиля в Газе с геноцидом армян наглая ложь,т.к.там за короткий промежуток времени в 1,5 гола было депортировано и убито 1,2 млн.армян.Из Газы пока никого не депортировали ,а убито за почти 3 года войны даже по хамасовским данным 74000.Я не знаю что будет делать следующее правительство Израиля после октябрьских выборов,но вряд ли будет снова наступать на те же грабли.А решение очень простое хотя так называемая международная общественность и большинство арабских стран будут против ибо этот гнойник на территории Израиля им нужен чтобы в очередной раз обвинить евреевЕгипет будет поставлять все в Газу и отвечать за ее будущие теракты,а на границе с Израилем будет выстроена настоящая стена с пулеметами и рвом.То же самое с ПА - зона А передается Иордании с переходом Алленби и с Иорданией выстраивается настоящая граница,а не та дырявая что сейчас.И с храмовой горой с мечетью Аль Акса с иорданским Вакфом тоже нужно исправлять ошибку атеиста Моше Даяна не понимающего роль религии для мусульман.