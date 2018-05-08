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Finance.ua: Поради юриста.
Як купувати житло на...

Finance.ua: Поради юриста. Як купувати житло на...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 04 вер, 2018 16:22

Finance.ua: Поради юриста. Як купувати житло на...

Пропонуємо до обговорення:
І не стати жертвою довгобуду
Ви роками збирали на квартиру в новому будинку. І ось, коли у вас на руках потрібна сума, настають муки вибору: який новобуд обрати, як правильно купити житло і як не стати жертвою недобросовісних забудовників. Скажу одразу: жодна з існуючих схем укладення такої угоди не гарантує захист ваших інвестицій. Але є низка заходів, вживши які можна звести до мінімуму всі можливі ризики. І в цій статті я про них розповім.

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D2
 
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