Итоги: Мировой фондовый рынок 06.09.18

Додано: Чет 06 вер, 2018 12:23

Фондовый рынок США в среду в целом снизился.Nasdaq снизился в среду более чем на 1%, после того, как руководители Facebook и Twitter защищали компании перед критически настроенным законодателями США. Добавило давление на технологические акции сообщение от департамента юстиции, что там встретятся с генеральными прокурорами штатов для обсуждения опасений относительно намеренного ограничения свободного обмена идеями в социальных медиа.Наиболее давление в сторону снижения S&P 500 оказали технологический сектор (индекс акций сектора снизился на 1,5%) и сектор потребительских товаров повседневного спроса (-1,1%).Акции энергетических компаний снизились.Лидерами снижения в среду стали бумаги технологического сектора, потянувшие за собой индекс NASDAQ. В среду глава Twitter Джек Дорси и главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг дают показания в комитете сената США по разведке. Одним из главных вопросов на слушаниях является противодействие кампании по дезинформации в соцсетях и вмешательства в политическую систему США.Мировые рынки ждут возобновления переговоров о новом соглашении вместо существующей Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA). В пятницу президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор в течение 90 дней. При этом в выходные он написал в Twitter, что нет политической необходимости сохранить Канаду в новой НАФТА.В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада не подпишет пересмотренное соглашение о NAFTA, если в нем не будет механизма разрешения споров и положения о защите культурных секторов Канады.Также инвесторы ожидают введения новых пошлин на товары из Китая на этой неделе. По данным СМИ, Трамп готовится в сентябре ввести следующий транш пошлин на импорт ряда товаров из Китая объемом $200 миллиардов.В среду истекает крайний срок для внесения поправок в это предложение о пошлинах.Кроме того, дефицит торгового баланса страны в июле вырос до $50,1 миллиарда, тогда как ожидался рост до $50,3 миллиарда. Вместе с тем, прирост дефицита в июле стал максимальным с 2015 года - показатель увеличился на $4,4 миллиарда с пересмотренного показателя июня в $45,7 миллиарда.«Мы все еще ожидаем роста акций, но у нас был неплохой скачок, и некоторое сокращение неудивительно», - сказал рыночный стратег John Hancock Financial Services Мэтт Мискин.Данные департамента торговли показали, что дефицит внешней торговли США в июле достиг максимума за 5 месяцев, и экономисты считают, что это укрепить подход Белого дома по агрессивному отстаиванию позиций по внешней торговле.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE составило 1,30 к 1, на Nasdaq 1,63 к 1.Объём торговли на биржах США был 7,03 млрд. акций, по сравнению с 6,15 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Европейский фондовый рынок в среду снизился.Европейский фондовый рынок в среду резко снизился, аналитики снова связывали снижение с напряженностью во внешней торговле в мире.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,09% после снижения на 0,7% во вторник. С начала года индекс снижается на 2,8%.Противоречия во внешней торговле между США и их партнерами оказывало негативное влияние на мировые рынки в последние месяцы.В фокусе внимания сейчас ужесточение позиции администрации президента США Трампа в отношении Канады. США и Канада, как ожидается, возобновят переговоры в среду. На выходных президент Трамп в твите заявил, что нет политической необходимости включать Канаду в обновленное NAFTA.На настроение инвесторов также оказало влияние продолжение проблем на развивающихся рынка. В среду снизились также азиатские фондовые индексы.Экономические новости:Индексы деловой активности в сфере услуг в Европе в целом соответствовали предварительным данным. Однако объем розничных продаж в еврозоне в июле были ниже ожиданий — он снизился на 0,2% при ожидавшемся снижении на 0,1%,Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга снижением второй день подряд на фоне опасений введения новых импортных пошлин США на товары из Китая.Торговые опасения остаются в центре внимания мировых рынков. В четверг завершается срок общественного обсуждения инициативы введения нового транша пошлин США на импорт китайских товаров объемом $200 миллиардов в год. Это означает, что пошлины могут быть введены уже на этой неделе. Страны с 6 июля уже два раза вводили взаимные импортные пошлины.Аналитики компании Everbright Sun Hung Kai по-прежнему считают, что, скорее всего, торговый конфликт между Китаем и США будет урегулирован путем переговоров. «Однако не стоит ждать, что это произойдет в ближайшее время», - отметили эксперты.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева поднялся на 0,36%, до 68,36 RUB/USD, курс евро - на 0,64%, до 79,43 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,97% - до $77,41 за баррель.Акции Сбербанка подешевели на 0,58%, «Газпрома» — на 0,23%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,7%, «АЛРОСы» — подорожали на 0,41%, бумаги Московской биржи — упали на 1,85%.Ближайшая поддержка индексу Мосбиржи все так же стоит на уровне 2 325 пунктов, под ней уровней, способных сдержать «медведей», вплоть до 2 300 пунктов почти нет.В четверг торги рублевым индикатором могут остаться в известном диапазоне. Индекс РТС проведет день в пределах 1 070—1 080 пунктов.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: