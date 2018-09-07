Итоги: Мировой фондовый рынок 07.09.18

Фондовые индексы S&P500 и Nasdaq снизились третью сессию подряд в четверг на фоне растущей озабоченности по поводу заражения от нескольких стран с развивающейся экономикой в условиях неразрешенной торговой напряженности.
Индекс S&P500 снизился на 10,55 пункта, или 0,4%, до 2 878,05 пункта.
Индекс Nasdaq Composite снизился на 72,45 пункта или 0,9% до 7 922,73 пункта.
Индекс Dow Jones Industrial Average, отыграв раннее снижение, вырос на 20,88 пункта до 25 995,87 пункта.
Энергетический сектор снизился на 1,9%, показав худший результат дня, а технологический сектор потерял 0,8%.
Ситуация в Аргентине и Турции, валюты которых продолжают снижаться на фоне ухудшения доверия, оказывают давление на мировой рынок, поскольку инвесторы опасаются побочного эффекта на другие, более здоровые, развивающиеся рынки.
На торговом фронте США и Канада продолжили переговоры в попытке обновить Североамериканское соглашение о свободной торговле, которое президент Дональд Трамп готов, как он сказал, продвигать даже без участия Канады.
Как и в среду, не было очевидного катализатора падения технологического сектора, который был самым сильным сектором года. Длительность и масштаб так называемой импульсной торговли для этой категории привели к тому, что многие аналитики заявили, что ситуация оказалась преувеличенной.
Аналитики JP Morgan указали, что слабость на мировых рынках в режиме связана с нежеланием инвесторов рисковать и их стремлением свести к минимуму работу с рискованным активам, таким как акции, на фоне опасений относительно заражения от развивающихся рынков, а также от влияния более сильного доллара США и более высоких процентных ставок.
По итогам дня акции Apple потеряли 1,6%, Alphabet - 1,3%, Facebook - 2,75%.
Инвесторы ждут новостей о новом торговом соглашении вместо существующей Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA, включает США, Канаду и Мексику). Президент США Дональд Трамп в конце августа уведомил конгресс о намерении подписать новый договор в течение 90 дней, а в выходные написал в Twitter, что нет политической необходимости сохранять Канаду в новой НАФТА. Ранее Мексика заявила, что не планирует подписывать новое соглашение о НАФТА, пока не будет урегулирована ситуация с введением США пошлин на сталь и алюминий.
Кроме того, в четверг завершается срок общественного обсуждения инициативы введения нового транша пошлин США на импорт китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов в год, то есть пошлины могут ввести уже на этой неделе.
Вместе с тем, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 1 сентября неожиданно уменьшилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели, до 203 тысяч, минимального уровня с декабря 1969 года.
Лучше прогноза оказались и данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 58,5% с июльского уровня в 55,7% при прогнозе роста до 57%.
Automatic Data Processing (ADP) сообщила о росте числа рабочих мест в частных компаниях США в августе на 163 тысячи при прогнозе роста в 188 тысяч.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,08%, до 25 995,87 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,37%, до 2 878,05 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,91%, до 7 922,73 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в четверг снизился.
Европейский фондовый рынок в четверг снизился, что увеличило недавние потери, вызванные опасениями в отношении мировой торговли и развитием ситуации на развивающихся рынках.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,59%, после снижения в среду на 1,1%, что привело к наиболее низкому уровню закрытия с 9 апреля. С начала года индекс снижается на 3%.
Пара евро-доллар остается примерно на уровне закрытия среды после небольшого роста в течение дня.
Пара фунт-доллар выросла на 0,2%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,59%, после снижения в среду на 1,1%, что привело к наиболее низкому уровню закрытия с 9 апреля. С начала года индекс снижается на 3%.
Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,87% и составил 7 318,96 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,71%, до 11 955,25 пункта, индекс достиг уровня ниже 12000 пункта в течение сессии впервые с начала апреля.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,31% — на отметке 5 243,84 пункта.
Азия
Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили снижением сессию в пятницу на опасениях по поводу ухудшения ситуации в emerging markets.
Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,2%, до 160,25 пункта. С начала недели индикатор упал на 3,2%, рекордными темпами с конца марта.
Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix уменьшились соответственно на 0,8% и 0,48%. Давление на рынок оказал скачок курса иены, что усугубило негативную ситуацию после обрушившегося на страну двойного удара стихий - тайфуна и землетрясения.
Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял менее 0,01%, обновив минимум за 13 месяцев.
Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 0,26%.
Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,27%, его недельное падение стало худшим с февраля.
Nikkei завершил в «минусе» шестые торги подряд, чего не происходило с конца января, а падение Topix на текущей неделе стало максимальным с марта.
Кроме того, инвесторов обеспокоили заявления президента США Дональда Трампа, указывающие на то, что Япония может стать следующей в «торговой войне», поскольку Штаты стремятся уменьшить дефицит в торговле со своими основными партнерами.
Котировки акций крупных японских экспортеров снизились в пятницу, в том числе производителя электроники Sony - на 0,9%, автомобильных компаний Toyota и Honda - на 1,1% и 0,3%.
Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга увеличился на 0,7%.
Цена акций одного из крупнейших банков КНР China Construction Bank опустилась на 0,2%.
Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. снизилась на 2,6%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 3,7%.
Вслед за снижением цен на нефть подешевели акции нефтепроизводителей, в том числе Oil Search - на 2,1%, Woodside Petroleum - на 1,2%.
Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 0,3%.
Капитализация фармкомпании Sigma Healthcare подскочила на 5,1% после обвала на 12% в четверг на слабом прогнозе прибыли.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к закрытию сессии в четверг снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,03% - до 2320,65 пункта, РТС - на 1,36%, до 1054,36 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 1,7%, до 69,44 RUB/USD, курс евро вырос на 1,66%, до 80,71 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,6% - до $76,02 за баррель.
Рубль резко ослаб в паре с иностранными валютами, а импульс покупок на отечественном фондовом рынке сократился после того, как Еврокомиссия сегодня днем заявила о возможных санкциях в адрес России из-за дела Скрипалей. Все это витало в воздухе и ранее, но теперь начало обретать более-менее внятную форму.
Акции Сбербанка подешевели на 1,94%, стоимость акций «Газпрома» по итогам торгов не изменилась, акции «ЛУКОЙЛа» опустились на 0,57%, «АЛРОСы» — подорожали на 1,01%, бумаги Московской биржи упали на 0,41%.
Индекс Мосбиржи вернулся в область 2 320—2 355 пунктов, хотя днем предпринимал попытки расти. Для краткосрочной перспективы прежние границы движения 2 310—2 355 пунктов остаются актуальными, при этом в случае возвращения к торгам «медведей» мало что спасет рынок РФ от просадки к 2 300 пунктам почти без остановок. Индекс РТС заключен в границы 1 060—1 072 пунктов.
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