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та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 07.09.18 Итоги: Энергетика 07.09.18 + Додати

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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: П'ят 07 вер, 2018 12:23 Итоги: Энергетика 07.09.18



По состоянию на 08.20 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,04%, до $76,47 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - росла на 0,09%, до $67,83 за баррель. Днем ранее обе нефтяные марки дешевели почти на 2%.



В четверг Минэнерго США сообщило, что запасы бензина в стране за неделю по 31 августа выросли на 1,8 миллиона баррелей, до 234,6 миллиона, тогда как ожидалось снижение показателя на 0,8 миллиона баррелей. А запасы дистиллятов за неделю поднялись на 3,1 миллиона баррелей, составив 133,1 миллиона баррелей.



Прогнозировался рост индикатора только на 0,7 миллиона баррелей.



При этом добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 11 миллионов баррелей в день, оставшись на рекордных уровнях. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились на 0,5 миллиона баррелей - до 24,8 миллиона.



При этом аналитики отмечают, что добыча в США растет медленнее, чем в начале года, на фоне отсутствия покупателей этой нефти.



Медленный подъем уровня сырой нефти в терминале в Кушинге выступает незначительным «медвежьим» фактором, а отсутствие китайских покупателей американской нефти приводит к удручающим данным по объемам экспорта.

Добыча в США растет не такими быстрыми темпами, как это было в начале года.



Нефть в четверг была под давлением.

Нефть снизилась в четверг, цены на нефть закрылись на самом низком уровне за последние две недели, что было вызвано опасениями относительно потенциального снижения мирового спроса на фоне торгового спора США с Китаем и экономических проблем на emerging markets.



Октябрьская нефть WTI потеряла 95 центов, или 1,4%, до $67,77 за баррель на Нью-йоркской товарной бирже. Это был самый низкий уровень закрытия с 21 августа.



Ноябрьская нефть Brent упала на 77 центов, или на 1%, до $76,50 за баррель после потери 1,2% на предыдущей сессии на бирже ICE Futures Europe.



Ценовое давление также было вызвано значительным недельным ростом запасов бензина и дистиллятов в США, в том числе топочного мазута, перевешивая поддержку от значительного снижения запасов нефти, а также постоянных ожиданий по ужесточению поставок нефти, связанной с санкциями США против Ирана, которые начинаются в начале ноябрь.



«Фьючерсы на бензин и теплоносители по-прежнему находятся на главном месте на энергетических рынках, после того, как раннее на этой неделе ралли из-за шторма «Гордон» завершилось после начала этой короткой торговой недели во вторник», - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report.



Октябрьский бензин снизился на 0,7% до $1,951 за галлон, в то время как октябрьский топочный мазут потерял 1,1% до $2,20 за галлон.



Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю.



Цены на нефть падают после данных по запасам сырья в США.



Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, закончившуюся 31 августа:

Запасы сырой нефти: - 4,302 млн. баррелей прогноз: -2,900 млн. баррелей неделей ранее: -2,566 млн. баррелей

Запасы нефти в Кушинге: +0,549 млн. баррелей неделей ранее: +0,058 млн баррелей

Запасы бензина: +1,845 млн. баррелей прогноз: -1,500 млн. баррелей неделей ранее: -1,554 млн. баррелей

Запасы дистиллятов: +3.119 млн. баррелей прогноз: +0,700 млн. баррелей неделей ранее: -0,837 млн. баррелей

Загруженность НПЗ: +0,30% прогноз: -0,30% неделей ранее: -1,80%.



Цены на нефть ускорили падение в среду на фоне статистики американского Минэнерго, показавшей падающий спрос на бензин и рост запасов углеводородов в хранилищах по итогам недели.

Стоимость марки Brent, к котировкам которой привязано почти 50% физических поставок «черного золота» в мире, падала в моменте на 1,8% - до 2-недельного минимума в $75,64 за баррель.

Контракты на американский сорт WTI подешевели на 2,1% за день и 4,1% с начала недели - до $67 за бочку.



Хотя запасы нефти в коммерческих резервуарах за неделю упали (на 4,3 млн баррелей), НПЗ не смогли продать все продукты ее переработки, следует из данных управления энергетической информации.



Производство бензина оказалось больше спроса на 1,8 млн. баррелей. Эти объемы остались в хранилищах, хотя рынок ждал сокращения запасов (на 1,5 млн. баррелей).



На 3,1 млн. баррелей выросли запасы дистиллятов. В результате чистый баланс рынка снова показал избыток: суммарный запасы по всем категориям углеводородов увеличились на 3,6 млн. баррелей - до 1,226 млрд. баррелей.



Этот тренд в США наблюдается все лето, указывает сырьевой стратег ING Уоррен Паттерсон: с июня по конец августа общий запасы нефти, бензина, дистиллятов, авиатоплива и других нефтепродуктов выросли на 16,8 млн. баррелей, тогда как в прошлом году за тот же период сократились на 36,1 млн. баррелей.



Спрос на бензин по итогам автомобильного сезона оказался ниже прошлогоднего, если измерять его средним 4-недельным показателем, отмечает Паттерсон.

Тем временем на НПЗ начинается сезон профилактических работ, из-за которого они будут вынуждены сократить закупки, напоминает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.



Долгосрочной угрозой для рынка нефти остается торговая война Дональда Трампа с Китаем, говорит президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш: введение взаимных пошлин замедлит экономический рост и снизит мировой спрос на сырье.



Шведские парламентские партии выступили против «Северного потока – 2».



Все парламентские партии Швеции выступили против постройки российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщило Sverige Radio.

В частности, уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам сотрудничества с Евросоюзом, бывшая министр обороны страны Карин Энстрем указала, что проект не вписывается в общую экологическую политику ЕС. Евросоюз, пояснила Энстрем, стремится увеличить в производстве энергии долю экологически чистых возобновляемых источников. Между тем повышение зависимости от ископаемого газа прямо противоречит такой программе.



С иных позиций проект раскритиковал депутат Европарламента от Христианско-демократической партии Ларс Адактуссон. «Россия не соблюдает международное право, - указал он, напомнив о войне с Грузией и агрессии против Украины, в частности об аннексии Крыма. - Поэтому важно найти другие способы обеспечить производство электроэнергии, а не зависеть от России».



Присутствие России в непосредственной близости от шведского побережья, отметил Адактуссон, угрожает безопасности страны.



Член Партии зеленых Юнас Эрикссон, возглавляющий в Риксдаге комитет по связям с ЕС, в свою очередь, отметил, что Стокгольм столкнулся со сложностями в применении норм международного права для остановки проекта «Северный поток – 2». Он одобрил инициативу Еврокомиссии изменить законодательство ЕС. Это, пояснил депутат, позволит заблокировать постройку газопровода.



Коллега Эрикссона по комитету, депутат от Левой партии Йенс Хольм отметил, что остановить проект возможно, но для этого надо действовать быстро, поскольку строительство трубопровода планируется завершить уже через год с небольшим.



«Северный поток – 2» должен пройти по дну Балтийского моря в территориальных водах пяти стран - Германии, Швеции, Финляндии, Дании и России. Газопровод предполагается запустить к концу 2019 года. Стоимость его строительства оценивается в Є9,5 миллиардов. Ожидается, что по газопроводу в Германию ежегодно будет поступать около 55 миллиардов кубометров газа. 3 мая в Германии была начата постройка наземного стыковочного пункта. 15 мая начались работы по строительству газопровода в германских территориальных водах.

Дания - единственная страна из упомянутых пяти, которая до сих пор не оформила разрешение на постройку «Северного потока – 2».



Премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен заявил, что 10 августа компания Nord Stream 2 - оператор строительства газопровода - сообщила о подаче властям Дании заявки на альтернативный маршрут в обход датских территориальных вод. В качестве альтернативы основному выбран маршрут протяженностью 175 километров в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море к северо-западу от острова Борнхольм.



Против постройки «Северного потока – 2» активно выступают Украина и ряд восточноевропейских стран - членов НАТО. В Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции заявляли, что сохранение транзита газа через Украину необходимо для обеспечения не только энергетической безопасности, но и политической стабильности в регионе.

В середине августа СМИ сообщили, что США уже в ближайшие недели могут ввести санкции против компаний, причастных к постройке газопровода. Инвестиции в проект сделали пять западных компаний: германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell и французская Engie.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно утром в пятницу, марка WTI дорожает в рамках коррекции после падения примерно на 2% в предыдущий торговый день на данных по запасам нефтепродуктов в США.Нефть в четверг была под давлением.Нефть снизилась в четверг, цены на нефть закрылись на самом низком уровне за последние две недели, что было вызвано опасениями относительно потенциального снижения мирового спроса на фоне торгового спора США с Китаем и экономических проблем на emerging markets.Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю.Цены на нефть падают после данных по запасам сырья в США.Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, закончившуюся 31 августа:Запасы сырой нефти: - 4,302 млн. баррелей прогноз: -2,900 млн. баррелей неделей ранее: -2,566 млн. баррелейЗапасы нефти в Кушинге: +0,549 млн. баррелей неделей ранее: +0,058 млн баррелейЗапасы бензина: +1,845 млн. баррелей прогноз: -1,500 млн. баррелей неделей ранее: -1,554 млн. баррелейЗапасы дистиллятов: +3.119 млн. баррелей прогноз: +0,700 млн. баррелей неделей ранее: -0,837 млн. баррелейЗагруженность НПЗ: +0,30% прогноз: -0,30% неделей ранее: -1,80%.Цены на нефть ускорили падение в среду на фоне статистики американского Минэнерго, показавшей падающий спрос на бензин и рост запасов углеводородов в хранилищах по итогам недели.Стоимость марки Brent, к котировкам которой привязано почти 50% физических поставок «черного золота» в мире, падала в моменте на 1,8% - до 2-недельного минимума в $75,64 за баррель.Контракты на американский сорт WTI подешевели на 2,1% за день и 4,1% с начала недели - до $67 за бочку.Хотя запасы нефти в коммерческих резервуарах за неделю упали (на 4,3 млн баррелей), НПЗ не смогли продать все продукты ее переработки, следует из данных управления энергетической информации.Производство бензина оказалось больше спроса на 1,8 млн. баррелей. Эти объемы остались в хранилищах, хотя рынок ждал сокращения запасов (на 1,5 млн. баррелей).На 3,1 млн. баррелей выросли запасы дистиллятов. В результате чистый баланс рынка снова показал избыток: суммарный запасы по всем категориям углеводородов увеличились на 3,6 млн. баррелей - до 1,226 млрд. баррелей.Этот тренд в США наблюдается все лето, указывает сырьевой стратег ING Уоррен Паттерсон: с июня по конец августа общий запасы нефти, бензина, дистиллятов, авиатоплива и других нефтепродуктов выросли на 16,8 млн. баррелей, тогда как в прошлом году за тот же период сократились на 36,1 млн. баррелей.Спрос на бензин по итогам автомобильного сезона оказался ниже прошлогоднего, если измерять его средним 4-недельным показателем, отмечает Паттерсон.Тем временем на НПЗ начинается сезон профилактических работ, из-за которого они будут вынуждены сократить закупки, напоминает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.Долгосрочной угрозой для рынка нефти остается торговая война Дональда Трампа с Китаем, говорит президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш: введение взаимных пошлин замедлит экономический рост и снизит мировой спрос на сырье.Шведские парламентские партии выступили против «Северного потока – 2».Все парламентские партии Швеции выступили против постройки российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщило Sverige Radio.В частности, уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам сотрудничества с Евросоюзом, бывшая министр обороны страны Карин Энстрем указала, что проект не вписывается в общую экологическую политику ЕС. Евросоюз, пояснила Энстрем, стремится увеличить в производстве энергии долю экологически чистых возобновляемых источников. Между тем повышение зависимости от ископаемого газа прямо противоречит такой программе.С иных позиций проект раскритиковал депутат Европарламента от Христианско-демократической партии Ларс Адактуссон. «Россия не соблюдает международное право, - указал он, напомнив о войне с Грузией и агрессии против Украины, в частности об аннексии Крыма. - Поэтому важно найти другие способы обеспечить производство электроэнергии, а не зависеть от России».Присутствие России в непосредственной близости от шведского побережья, отметил Адактуссон, угрожает безопасности страны.Член Партии зеленых Юнас Эрикссон, возглавляющий в Риксдаге комитет по связям с ЕС, в свою очередь, отметил, что Стокгольм столкнулся со сложностями в применении норм международного права для остановки проекта «Северный поток – 2». Он одобрил инициативу Еврокомиссии изменить законодательство ЕС. Это, пояснил депутат, позволит заблокировать постройку газопровода.Коллега Эрикссона по комитету, депутат от Левой партии Йенс Хольм отметил, что остановить проект возможно, но для этого надо действовать быстро, поскольку строительство трубопровода планируется завершить уже через год с небольшим.«Северный поток – 2» должен пройти по дну Балтийского моря в территориальных водах пяти стран - Германии, Швеции, Финляндии, Дании и России. Газопровод предполагается запустить к концу 2019 года. Стоимость его строительства оценивается в Є9,5 миллиардов. Ожидается, что по газопроводу в Германию ежегодно будет поступать около 55 миллиардов кубометров газа. 3 мая в Германии была начата постройка наземного стыковочного пункта. 15 мая начались работы по строительству газопровода в германских территориальных водах.Дания - единственная страна из упомянутых пяти, которая до сих пор не оформила разрешение на постройку «Северного потока – 2».Премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен заявил, что 10 августа компания Nord Stream 2 - оператор строительства газопровода - сообщила о подаче властям Дании заявки на альтернативный маршрут в обход датских территориальных вод. В качестве альтернативы основному выбран маршрут протяженностью 175 километров в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море к северо-западу от острова Борнхольм.Против постройки «Северного потока – 2» активно выступают Украина и ряд восточноевропейских стран - членов НАТО. В Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции заявляли, что сохранение транзита газа через Украину необходимо для обеспечения не только энергетической безопасности, но и политической стабильности в регионе.В середине августа СМИ сообщили, что США уже в ближайшие недели могут ввести санкции против компаний, причастных к постройке газопровода. Инвестиции в проект сделали пять западных компаний: германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell и французская Engie.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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