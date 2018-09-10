Итоги: Мировой фондовый рынок 10.09.18

Додано: Пон 10 вер, 2018 12:25

Основные американские фондовые индексы в пятницу снизились на фоне противоречивой статистики рынка труда в США и заявления президента страны Дональда Трампа по пошлинам на товары с Китая.По предварительным данным, промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,3%, до 25917,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,25%, до 7902,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,22%, до 2871,80 пункта.Как сказал Трамп в пятницу, США готовы ввести пошлины на товары из Китая стоимостью еще на $267 миллиардов в дополнение к уже имеющимся пошлинам на продукцию стоимостью $250 миллиардов. Официально пока действуют только пошлина на товары на $50 миллиардов. Однако СМИ сообщали, что пошлины на товары стоимостью $200 миллиардов будет введены в сентябре. Сам Трамп не назвал дату, но предупредил, что это может произойти «очень скоро».Инвесторы также оценивают данные минтруда США о безработице в стране за август. Индикатор сохранился на уровне июля в 3,9%, тогда как ожидалось его снижение до 3,8%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось сильнее прогноза - на 201 тысячу против ожиданий роста на 191 тысячу.«С сегодняшними данными по рынку труда мы возвращаемся к нашей обычной программе. Возможно, июльское разочарование было исключением, так как наша экономика движется на полной скорости», - сказал вице-президент E-Trade Financial Corp Майк Ловенгарт.Европейский фондовый рынок в пятницу незначительно выросЕвропейский фондовый рынок в пятницу в целом немного вырос, после трёх сессий снижения, однако это не предотвратило наиболее сильного снижения за неделю с конца марта. Негативным фоном были опасения в отношении торгового противостояния США и Китая, что повлияло на настроения инвесторов.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,08%, после снижения на 0,6% в четверг. За неделю снижение составило 2,2% (это наиболее значительно снижение с 23 марта).Пара евро-доллар снизилась на 0,5%, пара фунт-доллар снизилась на менее 0,1%.Официальные данные по занятости в США в августе показали роста числа занятых вне сельского хозяйства на 201 000, что выше среднего прогноза экономистов 192 000. Также выросла средняя часовая заработная плата — на 2,9% к уровню прошлого года. Уровень безработицы не изменился, оставшись на 3,9%,Сильные экономические данные в США часто влияют на европейский рынок.Тем не менее, в течение недели настроение было подавленным при опасениях по поводу затянувшейся торговой войны между США и их партнёрами. WSJ сообщила, что следующей целью Трампа в спорах по торговле может стать Япония. Кроме этого, Трамп заявил, что готовы дополнительные тарифы на китайский импорт.Также были опасения распространения проблем из развивающихся рынков, фондовые индексы которых снижались на неделе.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественным снижением на фоне опасений усугубления торгового конфликта между США и Китаем.Давление на настроения инвесторов оказали заявления президента США Дональда Трампа, сделанные в минувшую пятницу. По его словам, Вашингтон готов ввести пошлины на товары из Китая на импорт товаров стоимостью 267 миллиардов долларов в дополнение к уже действующим пошлинам.В то же время поддержку японскому фондовому рынку оказала внутренняя макростатистика. Согласно официальным данным правительства Японии, ВВП страны во втором квартале 2018 года, по второй оценке, вырос на 0,7% к предыдущему кварталу и на 3% - в годовом выражении. Показатель в квартальном исчислении совпал с прогнозами аналитиков, а в годовом - превзошел ожидания, поскольку эксперты прогнозировали рост лишь на 2,6%.Брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи указал, что интерес к покупкам на японском рынке акций был все же ограниченным из-за опасений вокруг торговой войны США и Китая.Участники торгов обратили внимание и на статистику из Китая, согласно которой профицит торгового баланса страны в августе составил $27,91 миллиарда, что оказалось ниже прогнозов аналитиков ($31,79 миллиарда). Экспорт Китая в августе вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - на 20%. Эксперты ждали роста показателей на 10,1% и 18,7% соответственно. А индекс потребительских цен (CPI) в Китае в августе вырос на 2,3% в годовом выражении, оказавшись выше прогнозов экспертов, которые ждали роста на 2,2%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,67% - до 69,72 RUB/USD, курс евро - на 0,11%, до 80,59 RUB/EUR.При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,1% - до $76,42 за баррель.Акции Сбербанка подешевели на 0,06%, «Газпрома» — подорожали на 1,18%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,27%, «АЛРОСы» — на 1,1%, бумаги Московской биржи опустились на 0,64%.С учетом непредсказуемых новостей в ближайшие дни по индексу Мосбиржи можно ожидать достаточно широкий диапазон движения на понедельник 2300-2335, а по РТС - 1045-1060.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: