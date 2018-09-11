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фондовый рынок 11.09.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 11.09.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 11 вер, 2018 12:37 Итоги: Мировой фондовый рынок 11.09.18 США



Фондовые индексы США закрылись в основном с повышением в понедельник, индексы S&P500 и Nasdaq прервали четырехдневное снижение на фоне восстановления технологического сектора.



Восемь из 11 отраслевых групп S&P500 завершили торги на положительной территории, в лидерах роста были сектора коммунальных услуга и недвижимости, тогда как индекс Dow Jones Transportation Average вырос до рекордного уровня.



Индекс S&P500 вырос на 5,45 пункта, или на 0,2%, до 2 877,13 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 21,62 пункта, или 0,3%, до 7 924,16 пункта.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 59,47 пункта, или 0,2%, до 25 857,07, но вот индекс DJTI вырос на 1,8% до 11 554,08 пункта.



Последняя активность на рынке была частично обусловлена неопределенностью, связанной с торговлей между США и ее основными торговыми партнерами. Президент Дональд Трамп недавно угрожал Китаю очередной серией тарифов на дополнительные $267 миллиардов на китайские товары.



Инвесторы обеспокоены тем, что такие меры, особенно если они будут встречены ответными действиями других стран, могут привести к полномасштабной торговой войне, которая может иметь негативные последствия для глобального экономического роста.



Акции технологического сектора в понедельник преимущественно росли после снижения на прошлой неделе. Исключением стали бумаги Apple, потерявшие 1,43% после предложения президента США Дональда Трампа вернуть основное производство компании в США и начать строительство заводов уже сейчас. В настоящий момент Apple производит в США только Mac Pro, основное производство размещено за пределами страны, в том числе в Китае.



Меж тем, акции Tesla коррекционно поднялись на 8,4% после падения в пятницу, которое достигало 10%, а по итогам торгов пятницы бумаги компании потеряли 6,3% стоимости.



«Мы все еще находимся на рекордно высоком уровне, несмотря на распродажу на прошлой неделе, но основным приоритетом для инвесторов будет оценка того, что происходит. На этой неделе так много всего будет - тарифы, технологический сектор, экономические данные - и на этом фоне ни одна вещь не может быть вырвана как фактор, определяющий рынки», - сказала Мэри Райан, старший фондовый стратег в E-Trade.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,23%, до 25 857,07 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,19%, до 2 877,13 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,27%, до 7 924,16 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник вырос.

Европейский фондовый рынок вырос при отсутствии новых негативных новостей.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,47%, после снижения на 2,2% на прошлой неделе. С начала года Stoxx Europe 600 снижается на 3,7%.



Пара евро-доллар выросла на 0,4%, пара фунт-доллар на 1%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,47%, после снижения на 2,2% на прошлой неделе. С начала года Stoxx Europe 600 снижается на 3,7%.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,02% и составил 7 279,70 пункта.



Немецкий DAX вырос на 0,22%, до 11 986,34 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,33% — на отметке 5 269,63 пункта.





Азия



Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показатели единой динамики во вторник, и как следствие сводный индекс региона остался на уровне начала сессии.



Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific завершил торги без изменений, на уровне 159,05 пункта, неоднократно поменяв динамику в ходе торгов.



Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,3%, более широкий Topix - на 0,67%.

Позитивным фактором для японского фондового рынка стало снижение курса иены.



Гонконгский Hang Seng упал на 0,72%, и теперь его снижение с январского пика превысило 20%, что соответствует определению "медвежьего" тренда.



Китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,18%, тогда как Shenzhen Composite увеличился на 0,17%.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,62%, южнокорейский Kospi опустился на 0,24%, индийский BSE Sensex - на 1,34%.



Участники рынка оценивали новость о том, что США и Северная Корея обсуждают возможность проведения второй личной встречи между лидерами стран, а также прогресс в переговорах по Brexit.



Нацвалюта Японии дешевеет к доллару на 0,25% во вторник после снижения на 0,1% накануне, что повышает прибыль японских экспортеров.



Акции фармкомпании Daiichi Sankyo подорожали на 4,3%, производителя алкогольных напитков Kirin Holdings - на 2,7%, производителя косметики Shiseido - на 2,1%.



Стоимость бумаг страховой группы AIA Group повысилась на 0,2%, однако бумаги интернет-гиганта Tencent подешевели на 1,8%.

Также опустилась капитализация операторов казино в Макао. Котировки акций Galaxy Entertainment уменьшились на 5,7%, Sands China - на 3,7%.



Цена акций Samsung Electronics снизилась на 1%, SK Hynix - выросла на 0,1%.

Бумаги главного сборщика устройств для Apple, тайваньской Foxconn, подорожали на 1,9% перед презентацией новых смартфонов iPhone.



Рыночная стоимость южнокорейской финкомпании Meritz Securities увеличилась на 4,4%, рекордными темпами с мая.



Котировки бумаг новозеландского производителя молочной продукции A2 Milk подскочили на 4,9%, фармкомпании Ryman Healthcare - на 0,4%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов в понедельник закрылись разнонаправленно. В частности, индекс Мосбиржи увеличился на 0,6% - до 2335,85 пункта, а РТС снизился на 0,67%, до 1043,46 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,7%, до 70,43 RUB/USD, курс евро вырос на 1,2%, до 81,75 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% - до $77,52 за баррель.



Акции Сбербанка подешевели на 2,17%, «Газпрома» — подорожали на 1,06%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,34%, «АЛРОСы» — на 1,97%. Бумаги Московской биржи просели в цене на 0,09%.



Российский фондовый рынок 10-го двигался неоднородно. Индекс Мосбиржи держат на плаву акции компаний-экспортеров, получающих выгоду за счет ослабления национальной валюты, но не более того. В случае активизации геополитических рисков распродажи тут начнутся молниеносно. Рублевый индикатор держится в пределах 2 310—2 340 пунктов, этот же торговый диапазон актуален на вторник. Индекс РТС может попробовать консолидироваться в пределах 1 040—1 055 пунктов, но в случае пробоя поддержки на 1 040 пунктах «медведям» будет открыта дорога в сторону 1 025 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 10 сентября повысился на 1,86 пункта или на 0,35% до уровня 530,83 пунктов.



Объем торгов за день составил 207,26 млн. грн., акциями наторговали 1,60 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 07 сентября, ПФТС-индекс повысился на 1,67 пункта или на 0,32% до уровня 528,97 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 215,77 пунктов или на 68,49% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 сентября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют смешанную динамику на фоне опасений относительно возможного обострения торгового конфликта между США и КНР и новых статданных из Японии и Китая.



По состоянию на 7.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,63% - до 2685,3 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,08%, до 1417,94 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 0,89%, опускаясь до 26733,86 пункта, корейский KOSPI рос на 0,27%, до 2287,26 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,11%, до 6150,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,27%, до 22366,81 пункта.



Давление на настроения инвесторов в Китае продолжают оказывать торговые опасения. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на товары из Китая на импорт товаров стоимостью $267 миллиардов в дополнение к уже действующим пошлинам.



Тучи продолжают сгущаться над рынками в свете последних угроз относительно новых американских пошлин на китайские товары. Эта тема преобладает на рынках и приводит к их ослаблению в начале недели.



В то же время определенное влияние на рынки оказывает новая порция внутренней статистики. Так, государственное статистическое управление КНР сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в Китае в августе вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оказавшись выше прогнозов экспертов, которые ждали роста на 2,2%.



Правительство Японии сообщило в свою очередь, что ВВП Японии во II квартале 2018 года, по второй оценке, вырос на 0,7% к предыдущему кварталу и на 3% - в годовом выражении. Показатель в квартальном исчислении совпал с прогнозами аналитиков, а в годовом - превзошел ожидания, поскольку эксперты прогнозировали рост на 2,6%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественным снижением на фоне опасений усугубления торгового конфликта между США и Китаем.



К закрытию торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,21% - до 2669,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,84%, до 1406,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 1,33%, до 26613,42 пункта, корейский KOSPI - поднялся на 0,25%, до 2287,23 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,3% - до 22373,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,03%, до 6141,7 пункта.



Давление на настроения инвесторов оказали заявления президента США Дональда Трампа, сделанные в минувшую пятницу. По его словам, Вашингтон готов ввести пошлины на товары из Китая на импорт товаров стоимостью 267 миллиардов долларов в дополнение к уже действующим пошлинам.



В то же время поддержку японскому фондовому рынку оказала внутренняя макростатистика. Согласно официальным данным правительства Японии, ВВП страны во втором квартале 2018 года, по второй оценке, вырос на 0,7% к предыдущему кварталу и на 3% - в годовом выражении. Показатель в квартальном исчислении совпал с прогнозами аналитиков, а в годовом - превзошел ожидания, поскольку эксперты прогнозировали рост лишь на 2,6%.



Брокер IwaiCosmo Securities Тосикадзу Хориучи указал, что интерес к покупкам на японском рынке акций был все же ограниченным из-за опасений вокруг торговой войны США и Китая.



Участники торгов обратили внимание и на статистику из Китая, согласно которой профицит торгового баланса страны в августе составил $27,91 миллиарда, что оказалось ниже прогнозов аналитиков ($31,79 миллиарда). Экспорт Китая в августе вырос на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт - на 20%. Эксперты ждали роста показателей на 10,1% и 18,7% соответственно. А индекс потребительских цен (CPI) в Китае в августе вырос на 2,3% в годовом выражении, оказавшись выше прогнозов экспертов, которые ждали роста на 2,2%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,35% - до 530,83 пункта.



Торговый оборот на фондовой площадке составил 207,26 млн. грн, в том числе акциями 1,6 млн. грн.



Среди индексный акций подорожали бумаги Донбассэнерго (+10,16%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,91%).

Снизились в цене акции Центрэнерго (-0,06%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,14% - до 1627,69 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник подскочил на 1,68% - до 425,77 пункта при объеме торгов 3,555 млн. злотых (27 млн. грн.).



В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги «Кернела» (+2,61%), «Астарты» (+2,25%) и «Агротона» (+1,9%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют смешанную динамику на фоне неопределенности вокруг перспектив развития торгового конфликта между США и Китаем.



По состоянию на 08.05 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,3% - до 2677,54 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,6%, до 1415,39 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 0,02%, опускаясь до 26606,92 пункта, корейский KOSPI опускался на 0,23%, до 2282,95 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,61%, до 6179,2 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,23%, до 22649,06 пункта.



Неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем остается ключевой темой для рынков. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести пошлины на товары из Китая на импорт товаров стоимостью $267 миллиардов в дополнение к уже действующим пошлинам.



Участники торгов в понедельник отыгрывали перспективы введения новых пошлин, и на этом фоне рынки снизились, однако новых заявлений на эту тему больше не было, и это немного ослабило опасения.



Поддержку японскому рынку оказывает снижающийся по отношению к доллару курс иены. Курс доллара к иене растет до ¥111,41 за доллар со ¥111,12.



Впрочем, аналитики SBI Securities полагают, что в отсутствие значимых факторов активным покупкам ценных бумаг на рынке Японии все же мешает неопределенность вокруг торговой политики США.



Во-вторых, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показатели единой динамики во вторник, и как следствие сводный индекс региона остался на уровне начала сессии.



Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific завершил торги без изменений, на уровне 159,05 пункта, неоднократно поменяв динамику в ходе торгов.



Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,3%, более широкий Topix - на 0,67%.

Позитивным фактором для японского фондового рынка стало снижение курса иены.



Гонконгский Hang Seng упал на 0,72%, и теперь его снижение с январского пика превысило 20%, что соответствует определению "медвежьего" тренда.



Китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,18%, тогда как Shenzhen Composite увеличился на 0,17%.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,62%, южнокорейский Kospi опустился на 0,24%, индийский BSE Sensex - на 1,34%.



Участники рынка оценивали новость о том, что США и Северная Корея обсуждают возможность проведения второй личной встречи между лидерами стран, а также прогресс в переговорах по Brexit.



Нацвалюта Японии дешевеет к доллару на 0,25% во вторник после снижения на 0,1% накануне, что повышает прибыль японских экспортеров.



Акции фармкомпании Daiichi Sankyo подорожали на 4,3%, производителя алкогольных напитков Kirin Holdings - на 2,7%, производителя косметики Shiseido - на 2,1%.



Стоимость бумаг страховой группы AIA Group повысилась на 0,2%, однако бумаги интернет-гиганта Tencent подешевели на 1,8%.

Также опустилась капитализация операторов казино в Макао. Котировки акций Galaxy Entertainment уменьшились на 5,7%, Sands China - на 3,7%.



Цена акций Samsung Electronics снизилась на 1%, SK Hynix - выросла на 0,1%.

Бумаги главного сборщика устройств для Apple, тайваньской Foxconn, подорожали на 1,9% перед презентацией новых смартфонов iPhone.



Рыночная стоимость южнокорейской финкомпании Meritz Securities увеличилась на 4,4%, рекордными темпами с мая.



Котировки бумаг новозеландского производителя молочной продукции A2 Milk подскочили на 4,9%, фармкомпании Ryman Healthcare - на 0,4%.









В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , http://www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , http://www.rian.ru , http://www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , http://www.ukranews.com , Фондовые индексы США закрылись в основном с повышением в понедельник, индексы S&P500 и Nasdaq прервали четырехдневное снижение на фоне восстановления технологического сектора.Восемь из 11 отраслевых групп S&P500 завершили торги на положительной территории, в лидерах роста были сектора коммунальных услуга и недвижимости, тогда как индекс Dow Jones Transportation Average вырос до рекордного уровня.Индекс S&P500 вырос на 5,45 пункта, или на 0,2%, до 2 877,13 пункта.Индекс Nasdaq Composite вырос на 21,62 пункта, или 0,3%, до 7 924,16 пункта.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 59,47 пункта, или 0,2%, до 25 857,07, но вот индекс DJTI вырос на 1,8% до 11 554,08 пункта.Последняя активность на рынке была частично обусловлена неопределенностью, связанной с торговлей между США и ее основными торговыми партнерами. Президент Дональд Трамп недавно угрожал Китаю очередной серией тарифов на дополнительные $267 миллиардов на китайские товары.Инвесторы обеспокоены тем, что такие меры, особенно если они будут встречены ответными действиями других стран, могут привести к полномасштабной торговой войне, которая может иметь негативные последствия для глобального экономического роста.Акции технологического сектора в понедельник преимущественно росли после снижения на прошлой неделе. Исключением стали бумаги Apple, потерявшие 1,43% после предложения президента США Дональда Трампа вернуть основное производство компании в США и начать строительство заводов уже сейчас. В настоящий момент Apple производит в США только Mac Pro, основное производство размещено за пределами страны, в том числе в Китае.Меж тем, акции Tesla коррекционно поднялись на 8,4% после падения в пятницу, которое достигало 10%, а по итогам торгов пятницы бумаги компании потеряли 6,3% стоимости.«Мы все еще находимся на рекордно высоком уровне, несмотря на распродажу на прошлой неделе, но основным приоритетом для инвесторов будет оценка того, что происходит. На этой неделе так много всего будет - тарифы, технологический сектор, экономические данные - и на этом фоне ни одна вещь не может быть вырвана как фактор, определяющий рынки», - сказала Мэри Райан, старший фондовый стратег в E-Trade.Европейский фондовый рынок в понедельник вырос.Европейский фондовый рынок вырос при отсутствии новых негативных новостей.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,47%, после снижения на 2,2% на прошлой неделе. С начала года Stoxx Europe 600 снижается на 3,7%.Пара евро-доллар выросла на 0,4%, пара фунт-доллар на 1%.Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показатели единой динамики во вторник, и как следствие сводный индекс региона остался на уровне начала сессии.Участники рынка оценивали новость о том, что США и Северная Корея обсуждают возможность проведения второй личной встречи между лидерами стран, а также прогресс в переговорах по Brexit.Нацвалюта Японии дешевеет к доллару на 0,25% во вторник после снижения на 0,1% накануне, что повышает прибыль японских экспортеров.Акции фармкомпании Daiichi Sankyo подорожали на 4,3%, производителя алкогольных напитков Kirin Holdings - на 2,7%, производителя косметики Shiseido - на 2,1%.Стоимость бумаг страховой группы AIA Group повысилась на 0,2%, однако бумаги интернет-гиганта Tencent подешевели на 1,8%.Также опустилась капитализация операторов казино в Макао. Котировки акций Galaxy Entertainment уменьшились на 5,7%, Sands China - на 3,7%.Цена акций Samsung Electronics снизилась на 1%, SK Hynix - выросла на 0,1%.Бумаги главного сборщика устройств для Apple, тайваньской Foxconn, подорожали на 1,9% перед презентацией новых смартфонов iPhone.Рыночная стоимость южнокорейской финкомпании Meritz Securities увеличилась на 4,4%, рекордными темпами с мая.Котировки бумаг новозеландского производителя молочной продукции A2 Milk подскочили на 4,9%, фармкомпании Ryman Healthcare - на 0,4%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,7%, до 70,43 RUB/USD, курс евро вырос на 1,2%, до 81,75 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,9% - до $77,52 за баррель.Акции Сбербанка подешевели на 2,17%, «Газпрома» — подорожали на 1,06%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,34%, «АЛРОСы» — на 1,97%. Бумаги Московской биржи просели в цене на 0,09%.Российский фондовый рынок 10-го двигался неоднородно. Индекс Мосбиржи держат на плаву акции компаний-экспортеров, получающих выгоду за счет ослабления национальной валюты, но не более того. В случае активизации геополитических рисков распродажи тут начнутся молниеносно. Рублевый индикатор держится в пределах 2 310—2 340 пунктов, этот же торговый диапазон актуален на вторник. Индекс РТС может попробовать консолидироваться в пределах 1 040—1 055 пунктов, но в случае пробоя поддержки на 1 040 пунктах «медведям» будет открыта дорога в сторону 1 025 пунктов.Как сообщалось в пятницу 07 сентября, ПФТС-индекс повысился на 1,67 пункта или на 0,32% до уровня 528,97 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 215,77 пунктов или на 68,49% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 10 сентября, сессия в ПФТС.К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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