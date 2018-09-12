Итоги: Энергетика 12.09.18

Додано: Сер 12 вер, 2018 12:35

В центре внимания рынков в среду оказались данные API, согласно которым за неделю по 7 сентября коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,6 миллиона баррелей, до 395,9 миллиона баррелей.



«Цены на нефть подпрыгнули, поскольку данные API указали на существенное снижение запасов», - таково мнение инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Локлина.



Теперь рынок ждет официальных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 805 тысяч баррелей после сокращения на 4,3 миллиона баррелей неделей ранее.

Ураган Флоренс приближается к восточному побережью США. Власти приказали эвакуировать людей с ряда объектов.



Опасения, что ураган может ослабить спрос на энергоносители, так как Восточное побережье в конце концов восстановится от шторма, внесли вклад в слабую поддержку цен в понедельник.



Некоторые аналитики ожидают, что влияние на энергетический сектор со стороны ураганов будет небольшим и временным.



В месячном докладе Администрации энергетической информации США, который вышел во вторник, сообщалось, что объем добычи нефти Ираном в августе снизился на 200 тыс. баррелей в день по сравнению с июлем. Агентство также повысило прогноз по средней цене Brent, и понизило свои ожидания по объёму добычи нефти в США в 2018 и 2019 гг.



Замедление роста добычи в США при сильном спросе может обеспечить основания для сокращения запасов нефти в США в последние недели, на которые рынок не реагировал.



Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что официальные данные по изменению запасов в США на прошлой неделе покажут снижение запасов нефти на 2,7 млн. баррелей, также они ожидают отсутствие изменения запасов бензина и роста запасов дистиллятов на 2,3 млн. баррелей.



Месячный доклад по рынку нефти от ОПЕК выйдет в среду, а доклад по Международного энергетического агентства- в четверг.

Аналитик из Commerzbank Винберг отмечает, что спрос на реальную нефть остаётся крепким, отмечая, что объем импорта нефти Китаем в августе был на 12,9% выше, чем в прошлом году.

Мировые цены на нефть в среду утром повышаются на фоне данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы «черного золота» в США за прошлую неделю ощутимо сократились.Фьючерсы на нефть во вторник выросли.Фьючерсы на нефть во вторник выросли на фоне угрозы сокращения добычи из-за ураганов и снижения прогноза добычи нефти от EIA. Правительство США снизило прогноз добычи нефти внутри страны, а опасения, связанные с потенциальным снижением экспорта Ираном, выросли.API: запасы нефти в США снизились на 8.64 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 5,82 млн. баррелей.Как следует из опубликованных в ночь на среду данных Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США за неделю до 7 сентября снизились на рекордную за два месяца величину, а дистиллятов — резко выросли.Итак, согласно API, в отчетный период в США (в баррелях):запасы сырой нефти: -8,64 млн. (рекордное значение с начала июля);запасы в Кушинге: -1,17 млн.;запасы бензина: +2,12 млн.;запасы дистиллятов: +5,82 млн.Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.Согласно прогнозу 8 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):запасы сырой нефти: -2,25 млн. (средний прогноз: 6 экспертов ждут снижения, 2 - роста);запасы бензина: +0,75 млн. (6 экспертов ждут роста, 2 - снижения);запасы дистиллятов: +2,0 млн. (все 8 экспертов ждут роста);запасы сырой нефти в Кушинге: +0,9 млн. (собственный прогноз Bloomberg).В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: