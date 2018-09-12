Итоги: Энергетика 12.09.18

По состоянию на 07.35 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34% - до $79,33 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,84%, до $69,83 за баррель.
В центре внимания рынков в среду оказались данные API, согласно которым за неделю по 7 сентября коммерческие запасы нефти в США сократились на 8,6 миллиона баррелей, до 395,9 миллиона баррелей.
«Цены на нефть подпрыгнули, поскольку данные API указали на существенное снижение запасов», - таково мнение инвестиционного аналитика Rivkin Securities Уильяма О'Локлина.
Теперь рынок ждет официальных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 805 тысяч баррелей после сокращения на 4,3 миллиона баррелей неделей ранее.
Фьючерсы на нефть во вторник выросли.
Фьючерсы на нефть во вторник выросли на фоне угрозы сокращения добычи из-за ураганов и снижения прогноза добычи нефти от EIA. Правительство США снизило прогноз добычи нефти внутри страны, а опасения, связанные с потенциальным снижением экспорта Ираном, выросли.
Октябрьский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $1,71, или на 2,5%, до $69,25 за баррель. Это наиболее высокий уровень закрытия за неделю.
Ноябрьский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $1,69, или на 2,2%, до $79,06 за баррель — это наиболее высокий уровень закрытия по ближайшему контракту с конца июня.
Ураган Флоренс приближается к восточному побережью США. Власти приказали эвакуировать людей с ряда объектов.
Опасения, что ураган может ослабить спрос на энергоносители, так как Восточное побережье в конце концов восстановится от шторма, внесли вклад в слабую поддержку цен в понедельник.
Некоторые аналитики ожидают, что влияние на энергетический сектор со стороны ураганов будет небольшим и временным.
В месячном докладе Администрации энергетической информации США, который вышел во вторник, сообщалось, что объем добычи нефти Ираном в августе снизился на 200 тыс. баррелей в день по сравнению с июлем. Агентство также повысило прогноз по средней цене Brent, и понизило свои ожидания по объёму добычи нефти в США в 2018 и 2019 гг.
Замедление роста добычи в США при сильном спросе может обеспечить основания для сокращения запасов нефти в США в последние недели, на которые рынок не реагировал.
Аналитики по опросу S&P Global Platts ожидают, что официальные данные по изменению запасов в США на прошлой неделе покажут снижение запасов нефти на 2,7 млн. баррелей, также они ожидают отсутствие изменения запасов бензина и роста запасов дистиллятов на 2,3 млн. баррелей.
Месячный доклад по рынку нефти от ОПЕК выйдет в среду, а доклад по Международного энергетического агентства- в четверг.
Аналитик из Commerzbank Винберг отмечает, что спрос на реальную нефть остаётся крепким, отмечая, что объем импорта нефти Китаем в августе был на 12,9% выше, чем в прошлом году.
API: запасы нефти в США снизились на 8.64 млн баррелей, а дистиллятов выросли на 5,82 млн. баррелей.
Как следует из опубликованных в ночь на среду данных Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США за неделю до 7 сентября снизились на рекордную за два месяца величину, а дистиллятов — резко выросли.
Итак, согласно API, в отчетный период в США (в баррелях):
запасы сырой нефти: -8,64 млн. (рекордное значение с начала июля);
запасы в Кушинге: -1,17 млн.;
запасы бензина: +2,12 млн.;
запасы дистиллятов: +5,82 млн.
Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.
Согласно прогнозу 8 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):
запасы сырой нефти: -2,25 млн. (средний прогноз: 6 экспертов ждут снижения, 2 - роста);
запасы бензина: +0,75 млн. (6 экспертов ждут роста, 2 - снижения);
запасы дистиллятов: +2,0 млн. (все 8 экспертов ждут роста);
запасы сырой нефти в Кушинге: +0,9 млн. (собственный прогноз Bloomberg).
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