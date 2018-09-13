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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 13 вер, 2018 12:32 Итоги: Прогнозы 13.09.18

- Экономика расширяется умеренным темпом;

- Торговые тарифы внесут вклад в более высокие входящие издержки;

- Некоторые округа отметили некоторый рост инфляционного давления;

- Большинство округов отметили опасения в отношении внешней торговли;

- Торговые опасения привели к тому, что некоторые бизнесы сократили инвестиции;

- Все округа отмечают широко распространенное давление в сторону роста закупочных цен;

- Строительство противоречиво, продажи домов были немного слабее;

- Расходы выросли умеренным темпом, промышленность умеренным;

- На рынке труда мало свободных ресурсов;

- Отчет подготовлен ФРБ Нью-Йорка по данным до 1 сентября.



Экономику США в 2019 году ждет уверенный рост - Wells Fargo.



По оценкам аналитиков Wells Fargo в 2019 году экономика США вырастет примерно на 3% и снизится до 2,2% в 2020 году.

«Экономика США продолжает сохранять сильную динамику, начавшуюся до осени 2018 года. Рост занятости в несельскохозяйственном секторе, потребительских расходов и заказов на производство товаров предполагает, что реальный ВВП в третьем квартале будет расти примерно на 3%, и мы ожидаем, что рост будет близок к этому темпу на протяжении 2019 года. Наш прогноз теперь продолжается до 2020 года, где мы ожидаем рост, немного замедляющийся до 2,2%. Нынешний рост станет самым продолжительным, если продолжится во второй половине 2019 года. Мы ожидаем, что ФРС продолжит повышать процентные ставки на четверть пункта каждый квартал до второй половины 2019 года, когда мы полагаем, что ставка будет выше ее нейтрального уровня. Кривая доходности, как ожидается, останется положительной, поскольку долгосрочные ставки растут скромно».



Индекс цен производителей США в августе снизился впервые с февраля 2017 года.



Индекс цен производителей США в августе снизился впервые почти за полтора года по данным Министерства труда США.



Индекс цен производителей в августе показал стоимость товаров и услуг упал на 0,1% м/м - первое снижение индекса с февраля 2017 года. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители индекс цен упал на 0,1% м/м. Экономисты ожидали, что индекс цен производителей США в августе вырастет на 0,2% м/м, как и базовый индекс.



За год индекс цен производителей вырос в августе на 2,8%, а показатель без учета цен на продукты питания и энергоносители поднялся на 2,3%, а цены без учета продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг выросли на 2,9%.



Индикатор цен производителей обычно демонстрирует тренды, а другие индикаторы инфляции указывает на перспективы потребительских цен. Индекс цен расходов на личное потребление, в июле вырос на 2,3% г/г - максимальный рост показателя с начала 2012 год.



США перевели в «спящий» режим программу рекордного привлечения долга на рынке, в ходе которой с начала года американский Минфин изъял из глобальной финансовой системы $947 млрд.



Начиная с сентября Казначейство США гасит краткосрочные векселя, возвращая рынкам долларовую ликвидность. На прошлой неделе были погашены бумаги на $18 млрд.; в четверг, 13 сентября, состоится погашение еще на $22 млрд.



С учетом долгосрочных нот и бондов чистый переток капитала в американский госдолг сократится до $10 млрд. (с 1 по 14 сентября), что в 12 раз меньше суммы за предыдущие две недели.



Долговой план на II квартал ($329 млрд.) выполнен досрочно, следует из данных Минфина. За июль и август США разметили $338 млрд. нового долга на покрытие дефицита бюджета, спровоцировав судорожный тремор в развивающихся странах.



Репатриация долларов в американский бюджет обвалила финансирование стран emerging markets вдвое. За лето компании из EM стран смогли привлечь за рубежом лишь $28 млрд. - на 60% меньше, чем год назад. Правительствам удалось занять $21 млрд., что на 40% ниже прошлогодней суммы.



Слабые рынки пережили бегство инвесторов. Так, Россия с начала года была вынуждена вернуть внешним кредиторам $33 млрд., что вызвало дефицит валюты в банковской системе и подбросило курс доллара на 22% - с 56 рублей в феврале до 70 к началу сентября.



Турецкая лира обесценилась на 40%, а аргентинский песо - на 60%.



Под ударом оказались даже европейские страны: так, из итальянских активов инвесторы вывели $75 млрд. за май и июнь. Это больше, чем в 2011-м году, который закончился долговым кризисом и запуском печатного станка ЕЦБ, отмечают эксперты Bruegel.



Сейчас американский Минфин дает рынкам передышку. Но она будет временной, говорит экономист Jefferies LLC по денежному рынку Томас Саймонс: вскоре снова придется занимать больше из-за налоговой реформы администрации Дональда Трампа, которая увеличит дефицит бюджета до $1,2 трлн. уже в этом году.

«Минфину США, скорее всего, придется довольно ощутимо нарастить предложение начиная с октября», - говорит Саймонс.



Официальный план-прогноз комитета Казначейства по займам дает более позднюю дату - начало ноября. Всего же за IV квартал США увеличить займы еще на треть - до $440 млрд.



Суммы привлечения астрономические. Трудно представить, что такой переток капитала в США пройдет без укрепления доллара.

Дальнейший переток ликвидности в американские облигации снизит доступность долларов на рынке и сделает займы дороже: вырастут ставки - от репо до Libor Deutsche Bank AG и Citigroup.



Масла в огонь подольет ФРС США, которая в сентябре поднимет ключевую ставку, а с октября увеличит объем операций по сокращению баланса, изымая по 60 млрд долларов в месяц (против $40 млрд. во II квартале). За последний год операции ФРС забрали из системы $250 млрд.



Аналитики считают, что ЕЦБ будет придерживаться своей старой стратегии.



Европейский центральный банк, как ожидается, будет придерживаться своей старой стратегии по экономической политике на своем предстоящем заседании в четверг, поскольку инфляция, похоже, не усиливается, а экономический рост является устойчивым. «Ясно, что самые последние данные по инфляции никоим образом не указывают на то, что ЕЦБ придется отклоняться от своей стратегии «осмотрительности, терпения и настойчивости», считает Дирк Шумахер, аналитик, занимающийся исследованием политики ЕЦБ из компании Natixis во Франкфурте. «Однако есть один показатель, который продолжает указывать на возобновление роста базовой инфляции, - это рост заработной платы, который резко ускорился», считает аналитик.



Отток капитала из России ускорился втрое.



Отток капитала из России продолжает ускоряться, вытягивая из экономики валютные доходы и толкая на дно курс рубля.

В августе Россия получила $8 млрд. условной «валютной прибыли» - в такую сумму ЦБ оценил профицит платежного баланса, представляющий из себя разницу между основными валютными потоками в страну и из нее.

Из этой суммы почти две трети, или $5 млрд., утекло в виде вывоза капитала частным сектором.

По сравнению с июлем отток ускорился на 20%, а накопленным итогом за 8 месяцев достиг $26,5 млрд., почти втрое превысив уровень прошлого года ($9,6 млрд).



Валюта уходит главным образом на погашение внешнего долга, объясняет в релизе ЦБ. Рефинансирование займов, полученных на Западе, фактически остановилось с апреля, когда под санкциями оказался «Русал», а сенат США начал готовить ограничения на инвестиции в российский госдолг.



Если в 2017 году компании нефинансового сектора в сумме привлекли за рубежом $3,5 млрд., то за первую половину текущего - были вынуждены вернуть почти в 5 раз больше ($16,7 млрд.).



Общие темпы погашения внешнего долга достигли масштабов, которые наблюдались на пике санкционного давления в 2014-15 гг. - $34,3 млрд. за II квартал.



Иностранные инвесторы боятся расширения санкций США, говорит аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Это вынуждает нерезидентов усилить вывод средств из российских финансовых инструментов. Бегство происходит на фоне вывода капитала с развивающихся рынков из-за роста ставки ФРС».



Оставшуюся валюту с рынка изымает Минфин: несмотря на приостановку интервенций, за август он купил $3,1 млрд. В сумме отток капитала и операции правительства забрали весь профицит платежного баланса.



«С одной стороны, есть давление санкционных рисков, а с другой, Минфин проводит последовательную политику на ослабление национальной валюты», - отмечает Кочетков.



Доступность долларов и евро на рынке падает: стоимость займов в американкой валюте на 1 день подскочила до 4,5% годовых. Долларовый дефицит на рынке близок к уровням кризиса 2014 года, отмечает глава операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.



По мере того как курсы растут, все больше экономических агентов - от физлиц до корпораций - оказываются отрезанными от возможности закупать за рубежом товары, услуги и технологии.



Объемы импорта РФ практически перестали расти впервые с 2015 года, следует из данных ЦБ: в июле рост составил всего 0,9%, тогда как в январе и феврале превышал 20%.

В конце августа ЦБ и Минфин приостановили скупку валюты на рынке. Но если бюджетное правило снова будет задействовано и сохранится в неизменном виде в ближайшие 1-2 года, то курс может вовсе оказаться на уровне 80-100 рублей за доллар даже при растущих ценах на нефть, предупреждает Кочетков.



Долларовые вклады вернут россиянам в рублях.



Банк ВТБ подготовил план на случай новых санкций США, которые могут включать в том числе запрет на операции в долларах для российских госбанков.

Чтобы выполнить обязательства перед клиентами, рассматриваются разные возможности: одна из них - это конвертация долларовых вкладов в рубли, сообщил в интервью Business FM глава ВТБ Андрей Костин.

В этом случае банк вернет деньги в российской валюте «по текущему курсу», уточнил он.



Другой сценарий - это конвертация в рубли и перевод денег в другие банки, не отрезанные от долларовых расчетов, которые смогут вернуть средства клиентам уже в иностранной валюте.

Кроме того, возможна выплата наличными долларами. «Долларов у нас много на сейчас. <...> Мы много завезли», - рассказал Костин.

Он добавил, что «готово базовое решение», и «клиенты пострадать не должны».

«Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим», - подчеркнул глава ВТБ.

Помощь, по его словам, может быть оказана государством: план готовится вместе с ЦБ и правительством.



Что касается работы с корпоративными клиентами, то они также смогут перейти на рублевые расчеты. «Мы сегодня даже с компаниями, которым выдаем кредиты в долларах, делаем оговорку о том, что они могут возвращены быть в рублях, допустим, по курсу. <...>В чем проблема-то? Проблем нет. Это все выдуманные мнения», - заявил Костин.



Под ударом, впрочем, окажутся операции по экспорту и импорту. «Если будут наложены на кого-то из банков санкции, то он не сможет обслуживать внешнюю торговлю», - напомнил глава ВТБ.

Он добавил, что «не хотел бы сейчас это обсуждать, потому что народ не надо пугать».

При этом в ВТБ надеются, что до санкций в отношении госбанков «дело не дойдет».

«Честно говоря, надежда есть такая, но посмотрим. Мы очень в непонятной ситуации. Закон пока на первоначальной стадии, он не прошел одобрение ни в одной из палат - ни в конгрессе, ни в сенате, поэтому я бы не опережал события», - сказал Костин.



Напомним, с начала года в американский сенат поступили 6 законопроектов о новых санкциях против России, два из которых предполагают удар по банковской системе.

Для одного или нескольких из семи крупнейших госбанков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, ВЭБ и Банк Москвы - возможен полный запрет на операции с американскими юрлицами, в том числе банками, корсчета в которых дают возможность проводить долларовые операции.



Немного раньше ожидаемого срока на украинском валютном межбанке в секторе доллара сменилось настроение – туда, потеснив «зеленых медведей», вернулись «быки».



На поверхности лежат две основные причины возобновления подорожания безналичного «американца», которое еще накануне «анонсировалось» предфинишным «подскоком дохлой кошки» на межбанке в секторе доллара: затянувшаяся с 10 сентября коррекция, в результате средневзвешенный курс доллара упал с уровня 28,2650 к отметке 28,0291 UAH/USD, а также неудовлетворенность текущими ценами доллара экспортеров, начавших с четверга «придерживать» полученную выручку, формируя «техническое» преобладание спроса и рост курса доллара.



Тенденция была поддержана «зелеными быками» наличного рынка, появление которых там было спровоцировано изначальным нежеланием потенциальных клиентов «налички» «сдавать валюту» по текущим, понизившимся ценам.



Все вместе спровоцировало на торгах четверга разворот настроения на торгах валютного межбанка, который, строго говоря, мы ожидали увидеть сутками позже. Не сложилось. Очевидно, реализаторы проекта «Разворот» не стали дожидаться последней сессии недели, предпочтя реализовать свою задумку раньше. В этом им способствовало снижение активности агроэкспортеров на межбанке, вызванное, как мы указывали выше, заметным снижением действующих цен безналичного «американца».



Надо полагать, «бычий» тренд рынка безналичного доллара сохранится и на пятничной сессии с вероятной пролонгацией на торгах 17-го.

Основанием для подобных ожиданий является грядущая компенсация НДС Казначейством.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Вышла «Бежевая книга» ФРС.- Экономика расширяется умеренным темпом;- Торговые тарифы внесут вклад в более высокие входящие издержки;- Некоторые округа отметили некоторый рост инфляционного давления;- Большинство округов отметили опасения в отношении внешней торговли;- Торговые опасения привели к тому, что некоторые бизнесы сократили инвестиции;- Все округа отмечают широко распространенное давление в сторону роста закупочных цен;- Строительство противоречиво, продажи домов были немного слабее;- Расходы выросли умеренным темпом, промышленность умеренным;- На рынке труда мало свободных ресурсов;- Отчет подготовлен ФРБ Нью-Йорка по данным до 1 сентября.Экономику США в 2019 году ждет уверенный рост - Wells Fargo.По оценкам аналитиков Wells Fargo в 2019 году экономика США вырастет примерно на 3% и снизится до 2,2% в 2020 году.«Экономика США продолжает сохранять сильную динамику, начавшуюся до осени 2018 года. Рост занятости в несельскохозяйственном секторе, потребительских расходов и заказов на производство товаров предполагает, что реальный ВВП в третьем квартале будет расти примерно на 3%, и мы ожидаем, что рост будет близок к этому темпу на протяжении 2019 года. Наш прогноз теперь продолжается до 2020 года, где мы ожидаем рост, немного замедляющийся до 2,2%. Нынешний рост станет самым продолжительным, если продолжится во второй половине 2019 года. Мы ожидаем, что ФРС продолжит повышать процентные ставки на четверть пункта каждый квартал до второй половины 2019 года, когда мы полагаем, что ставка будет выше ее нейтрального уровня. Кривая доходности, как ожидается, останется положительной, поскольку долгосрочные ставки растут скромно».Индекс цен производителей США в августе снизился впервые с февраля 2017 года.Индекс цен производителей США в августе снизился впервые почти за полтора года по данным Министерства труда США.Индекс цен производителей в августе показал стоимость товаров и услуг упал на 0,1% м/м - первое снижение индекса с февраля 2017 года. Без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители индекс цен упал на 0,1% м/м. Экономисты ожидали, что индекс цен производителей США в августе вырастет на 0,2% м/м, как и базовый индекс.За год индекс цен производителей вырос в августе на 2,8%, а показатель без учета цен на продукты питания и энергоносители поднялся на 2,3%, а цены без учета продуктов питания, энергоносителей и торговых услуг выросли на 2,9%.Индикатор цен производителей обычно демонстрирует тренды, а другие индикаторы инфляции указывает на перспективы потребительских цен. Индекс цен расходов на личное потребление, в июле вырос на 2,3% г/г - максимальный рост показателя с начала 2012 год.США перевели в «спящий» режим программу рекордного привлечения долга на рынке, в ходе которой с начала года американский Минфин изъял из глобальной финансовой системы $947 млрд.Начиная с сентября Казначейство США гасит краткосрочные векселя, возвращая рынкам долларовую ликвидность. На прошлой неделе были погашены бумаги на $18 млрд.; в четверг, 13 сентября, состоится погашение еще на $22 млрд.С учетом долгосрочных нот и бондов чистый переток капитала в американский госдолг сократится до $10 млрд. (с 1 по 14 сентября), что в 12 раз меньше суммы за предыдущие две недели.Долговой план на II квартал ($329 млрд.) выполнен досрочно, следует из данных Минфина. За июль и август США разметили $338 млрд. нового долга на покрытие дефицита бюджета, спровоцировав судорожный тремор в развивающихся странах.Репатриация долларов в американский бюджет обвалила финансирование стран emerging markets вдвое. За лето компании из EM стран смогли привлечь за рубежом лишь $28 млрд. - на 60% меньше, чем год назад. Правительствам удалось занять $21 млрд., что на 40% ниже прошлогодней суммы.Слабые рынки пережили бегство инвесторов. Так, Россия с начала года была вынуждена вернуть внешним кредиторам $33 млрд., что вызвало дефицит валюты в банковской системе и подбросило курс доллара на 22% - с 56 рублей в феврале до 70 к началу сентября.Турецкая лира обесценилась на 40%, а аргентинский песо - на 60%.Под ударом оказались даже европейские страны: так, из итальянских активов инвесторы вывели $75 млрд. за май и июнь. Это больше, чем в 2011-м году, который закончился долговым кризисом и запуском печатного станка ЕЦБ, отмечают эксперты Bruegel.Сейчас американский Минфин дает рынкам передышку. Но она будет временной, говорит экономист Jefferies LLC по денежному рынку Томас Саймонс: вскоре снова придется занимать больше из-за налоговой реформы администрации Дональда Трампа, которая увеличит дефицит бюджета до $1,2 трлн. уже в этом году.«Минфину США, скорее всего, придется довольно ощутимо нарастить предложение начиная с октября», - говорит Саймонс.Официальный план-прогноз комитета Казначейства по займам дает более позднюю дату - начало ноября. Всего же за IV квартал США увеличить займы еще на треть - до $440 млрд.Суммы привлечения астрономические. Трудно представить, что такой переток капитала в США пройдет без укрепления доллара.Дальнейший переток ликвидности в американские облигации снизит доступность долларов на рынке и сделает займы дороже: вырастут ставки - от репо до Libor Deutsche Bank AG и Citigroup.Масла в огонь подольет ФРС США, которая в сентябре поднимет ключевую ставку, а с октября увеличит объем операций по сокращению баланса, изымая по 60 млрд долларов в месяц (против $40 млрд. во II квартале). За последний год операции ФРС забрали из системы $250 млрд.Аналитики считают, что ЕЦБ будет придерживаться своей старой стратегии.Европейский центральный банк, как ожидается, будет придерживаться своей старой стратегии по экономической политике на своем предстоящем заседании в четверг, поскольку инфляция, похоже, не усиливается, а экономический рост является устойчивым. «Ясно, что самые последние данные по инфляции никоим образом не указывают на то, что ЕЦБ придется отклоняться от своей стратегии «осмотрительности, терпения и настойчивости», считает Дирк Шумахер, аналитик, занимающийся исследованием политики ЕЦБ из компании Natixis во Франкфурте. «Однако есть один показатель, который продолжает указывать на возобновление роста базовой инфляции, - это рост заработной платы, который резко ускорился», считает аналитик.Отток капитала из России ускорился втрое.Отток капитала из России продолжает ускоряться, вытягивая из экономики валютные доходы и толкая на дно курс рубля.В августе Россия получила $8 млрд. условной «валютной прибыли» - в такую сумму ЦБ оценил профицит платежного баланса, представляющий из себя разницу между основными валютными потоками в страну и из нее.Из этой суммы почти две трети, или $5 млрд., утекло в виде вывоза капитала частным сектором.По сравнению с июлем отток ускорился на 20%, а накопленным итогом за 8 месяцев достиг $26,5 млрд., почти втрое превысив уровень прошлого года ($9,6 млрд).Валюта уходит главным образом на погашение внешнего долга, объясняет в релизе ЦБ. Рефинансирование займов, полученных на Западе, фактически остановилось с апреля, когда под санкциями оказался «Русал», а сенат США начал готовить ограничения на инвестиции в российский госдолг.Если в 2017 году компании нефинансового сектора в сумме привлекли за рубежом $3,5 млрд., то за первую половину текущего - были вынуждены вернуть почти в 5 раз больше ($16,7 млрд.).Общие темпы погашения внешнего долга достигли масштабов, которые наблюдались на пике санкционного давления в 2014-15 гг. - $34,3 млрд. за II квартал.Иностранные инвесторы боятся расширения санкций США, говорит аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Это вынуждает нерезидентов усилить вывод средств из российских финансовых инструментов. Бегство происходит на фоне вывода капитала с развивающихся рынков из-за роста ставки ФРС».Оставшуюся валюту с рынка изымает Минфин: несмотря на приостановку интервенций, за август он купил $3,1 млрд. В сумме отток капитала и операции правительства забрали весь профицит платежного баланса.«С одной стороны, есть давление санкционных рисков, а с другой, Минфин проводит последовательную политику на ослабление национальной валюты», - отмечает Кочетков.Доступность долларов и евро на рынке падает: стоимость займов в американкой валюте на 1 день подскочила до 4,5% годовых. Долларовый дефицит на рынке близок к уровням кризиса 2014 года, отмечает глава операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.По мере того как курсы растут, все больше экономических агентов - от физлиц до корпораций - оказываются отрезанными от возможности закупать за рубежом товары, услуги и технологии.Объемы импорта РФ практически перестали расти впервые с 2015 года, следует из данных ЦБ: в июле рост составил всего 0,9%, тогда как в январе и феврале превышал 20%.В конце августа ЦБ и Минфин приостановили скупку валюты на рынке. Но если бюджетное правило снова будет задействовано и сохранится в неизменном виде в ближайшие 1-2 года, то курс может вовсе оказаться на уровне 80-100 рублей за доллар даже при растущих ценах на нефть, предупреждает Кочетков.Долларовые вклады вернут россиянам в рублях.Банк ВТБ подготовил план на случай новых санкций США, которые могут включать в том числе запрет на операции в долларах для российских госбанков.Чтобы выполнить обязательства перед клиентами, рассматриваются разные возможности: одна из них - это конвертация долларовых вкладов в рубли, сообщил в интервью Business FM глава ВТБ Андрей Костин.В этом случае банк вернет деньги в российской валюте «по текущему курсу», уточнил он.Другой сценарий - это конвертация в рубли и перевод денег в другие банки, не отрезанные от долларовых расчетов, которые смогут вернуть средства клиентам уже в иностранной валюте.Кроме того, возможна выплата наличными долларами. «Долларов у нас много на сейчас. <...> Мы много завезли», - рассказал Костин.Он добавил, что «готово базовое решение», и «клиенты пострадать не должны».«Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим», - подчеркнул глава ВТБ.Помощь, по его словам, может быть оказана государством: план готовится вместе с ЦБ и правительством.Что касается работы с корпоративными клиентами, то они также смогут перейти на рублевые расчеты. «Мы сегодня даже с компаниями, которым выдаем кредиты в долларах, делаем оговорку о том, что они могут возвращены быть в рублях, допустим, по курсу. <...>В чем проблема-то? Проблем нет. Это все выдуманные мнения», - заявил Костин.Под ударом, впрочем, окажутся операции по экспорту и импорту. «Если будут наложены на кого-то из банков санкции, то он не сможет обслуживать внешнюю торговлю», - напомнил глава ВТБ.Он добавил, что «не хотел бы сейчас это обсуждать, потому что народ не надо пугать».При этом в ВТБ надеются, что до санкций в отношении госбанков «дело не дойдет».«Честно говоря, надежда есть такая, но посмотрим. Мы очень в непонятной ситуации. Закон пока на первоначальной стадии, он не прошел одобрение ни в одной из палат - ни в конгрессе, ни в сенате, поэтому я бы не опережал события», - сказал Костин.Напомним, с начала года в американский сенат поступили 6 законопроектов о новых санкциях против России, два из которых предполагают удар по банковской системе.Для одного или нескольких из семи крупнейших госбанков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, ВЭБ и Банк Москвы - возможен полный запрет на операции с американскими юрлицами, в том числе банками, корсчета в которых дают возможность проводить долларовые операции.Немного раньше ожидаемого срока на украинском валютном межбанке в секторе доллара сменилось настроение – туда, потеснив «зеленых медведей», вернулись «быки».На поверхности лежат две основные причины возобновления подорожания безналичного «американца», которое еще накануне «анонсировалось» предфинишным «подскоком дохлой кошки» на межбанке в секторе доллара: затянувшаяся с 10 сентября коррекция, в результате средневзвешенный курс доллара упал с уровня 28,2650 к отметке 28,0291 UAH/USD, а также неудовлетворенность текущими ценами доллара экспортеров, начавших с четверга «придерживать» полученную выручку, формируя «техническое» преобладание спроса и рост курса доллара.Тенденция была поддержана «зелеными быками» наличного рынка, появление которых там было спровоцировано изначальным нежеланием потенциальных клиентов «налички» «сдавать валюту» по текущим, понизившимся ценам.Все вместе спровоцировало на торгах четверга разворот настроения на торгах валютного межбанка, который, строго говоря, мы ожидали увидеть сутками позже. Не сложилось. Очевидно, реализаторы проекта «Разворот» не стали дожидаться последней сессии недели, предпочтя реализовать свою задумку раньше. В этом им способствовало снижение активности агроэкспортеров на межбанке, вызванное, как мы указывали выше, заметным снижением действующих цен безналичного «американца».Надо полагать, «бычий» тренд рынка безналичного доллара сохранится и на пятничной сессии с вероятной пролонгацией на торгах 17-го.Основанием для подобных ожиданий является грядущая компенсация НДС Казначейством.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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