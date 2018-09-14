Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 14.09.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.09.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 14 вер, 2018 12:50 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.09.18 США



Фондовый рынок США в четверг вырос.

Индекс Dow приблизился к историческому максимуму закрытия, который был достигнут 26 января. Закрытие индекса было на максимальном уровне с 1 февраля, и на 1,8% ниже закрытия 26 января. S&P 500 и Nasdaq уже преодолели пики января и достигли рекордных максимумов.



Индекс акций технологического сектора S&P вырос на 1,2% - это наиболее высокий дневной рост со 2 августа. Акции сектора были поддержаны ростом акций Apple на 2,4%.



Момент нового раунда торговых переговоров между США и Китаем остался неизвестным, после того, как президент Трамп заявил, что США не находится под давлением с целью заключения соглашения с Китаем.



Данные по инфляции вышли ниже ожиданий. Это позитивно для фондового рынка, так как ФРС может медленнее повышать процентные ставки.



В среду администрация Трампа пригласила Пекин на новый раунд переговоров, при том, что администрация приготовилась к введению тарифов на китайские товары на $200 млрд.



Индекс акций промышленного сектора вырос на 0,5%,

Индекс акций потребительских товаров повседневного спроса в S&P снизился на 0,4%.



Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE составило 1,41 к 1, на Nasdaq 1,09 к 1.



Объем торговли на биржах США составил 6,7 млрд. акций, по сравнению с 6,1 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,57%, до 25 145,99 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,53%, до 2 904,18 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,75%, до 8 013,71 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в четверг немного снизился.

Европейский фондовый рынок в целом не удержал небольшого роста в течение дня и снизился в четверг.



Снижение возглавил британский рынок, при укреплении фунта против в целом ослаблявшегося доллара США.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,15%, после роста в среду на 0,5%. С начала года индекс снижается на 3,3%,



Пара евро-доллар краткосрочно выросла выше $1,17, с $1,1627 в конце среды в Нью-Йорке, фунт преодолел уровень $1,31 до $1,3110 с $1,3048 в конце среды.



Доллар США в целом снизился после того, как индекс потребительских цен в августе в США показал более слабый рост, чем ожидалось.

Распродажа энергетических и табачных акций оказал давление на британские акции.



ЕЦБ и Банка Англии оставили процентные ставки без изменения, как и ожидалось. Турецкий центробанк повысил недельную ставку РЕПО до 24% с 17,75% ранее, в попытке ослабить давление на валюту, что привело к ралли в лире.



Инвесторы также продолжили отслеживать торговое противостояние США и Китая. Был некоторый оптимизм после сообщения в среду, что администрация Трамп дает Китаю еще один шанс избежать тарифов на китайский экспорт на $200 млрд.

Новый раунд переговоров может состояться позже в этом месяцев.

Кроме этого, европейские рынки чувствительны к новостям по Brexit. Фунт получил поддержку на этой неделе, так как участники рынка стали более оптимистичны в отношении достижения скором времени соглашения по Brexit. Фунт растёт против доллара на этой неделе на 1%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,15%, после роста в среду на 0,5%. С начала года индекс снижается на 3,3%,



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,43% и составил 7 281,57 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,19% до 12 055,55 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,08% — на отметке 5 328,12 пункта.







Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов четверга выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,71% - до 2357,32 пункта, РТС вырос на 1,23%, до 1084,54 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.15 Киева упал на 0,82%, до 68,47 RUB/USD, курс евро - на 0,42%, до 79,9 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,68% - до $78,4 за баррель.



Акции Сбербанка подорожали на 5,51%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,38%, Московской биржи — на 0,67%, «АЛРОСы» — на 0,87%. Бумаги «Газпрома» упали в цене на 1,21%.



Индекс Мосбиржи в четверг поднялся в область июльских максимумов и касался отметки 2 373 пункта. Пик лета составляет 2 379,33 пункта, и обновить вершину рынок РФ все-таки не сумел. Призраки антироссийских западных санкций не пугают сейчас инвесторов, и рынок продолжает покупать. Вероятный торговый коридор на пятницу для индекса Мосбиржи составляет 2 350—2 380 пунктов, для индекса РТС — 1 085—1 100 пунктов.



Так считают российские аналитики.



Думается, однако, что пятница на фондовом рынке РФ окажется «медвежьей».



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 13 сентября повысился на 0,91 пункта или на 0,17% до уровня 529,86 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,40 млрд. грн., акциями наторговали 2,60 млн. грн.



Как сообщалось в среду 12 сентября , ПФТС-индекс понизился на 2,13 пункта или на 0,40% до уровня 528,95 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 214,80 пунктов или на 68,18% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 сентября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном торгуются в плюсе, новости о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем снижают торговые риски.



По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% - до 2659,81 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,39%, до 1398,15 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 1,46%, до 26729,42 пункта, корейский KOSPI - на 0,05%, до 2284,59 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,48%, до 6145,1 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,92%, до 22813,18 пункта.



Новости о торговых отношениях Китая и США поддерживают торги в АТР. Как сообщило в среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, делегации США и Китая готовы возобновить торговые переговоры. Это следует из того, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая, сообщают источники. С американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.

Как сообщает Reuters, новости последовали после того, как более 85 различных промышленных групп США вступили в коалицию для борьбы с политикой пошлин администрации США.



Новости смягчили опасения рынков после заявлений президента США Дональда Трампа. Во вторник вечером, выступая перед журналистами в Белом Доме, Трамп заявил, что США избрали «жесткую позицию» в отношении к теме торговли с Китаем. В пятницу Трамп уже заявлял, что Вашингтон готов ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $267 миллиардов в дополнение к уже действующим пошлинам.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественным ростом на фоне ослабления опасений относительно перспектив развития торгового конфликта между США и Китаем.



К закрытию торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,15% - до 2686,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,71%, до 1413,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 2,54%, до 27014,49 пункта, корейский KOSPI - поднялся на 0,14%, до 2286,23 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,96% - до 22821,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,76%, до 6128,7 пункта.



Поддержку рынкам оказали новости о торговых отношениях Китая и США. Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая к возобновлению торговых переговоров. Предполагается, что с американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.



Похоже, рынки с оптимизмом восприняли новости о возможном возобновлении торговых переговоров США и Китая на высшем уровне.



В Австралии участники торгов обратили внимание на внутреннюю статистику. Согласно официальным данным, безработица в стране в августе составила 5,3%, не изменившись по сравнению с предыдущем месяцем. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.



Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,17% - до 529,86 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 1,4 млрд. грн, в том числе акциями - 2,6 млн. грн.



В «зеленой зоне» зоне завершили торги акции Укрнафты (+2,74%) и Крюковского вагоностроительного завода (+0,83%).

Отрицательную динамику показали бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,65%) и Центрэнерго (-0,51%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,66% - до 1643,39 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 1,84% - до 422,35 пункта при торговом обороте 4,6 млн. злотых (34,8 млн. грн).



Среди индексных акций дешевели бумаги «Астарты» (-2,51%) и «Кернела» (-2%).

Дорожали только акции «Агротона» (+0,28%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику на фоне оптимизма на американских рынках накануне.



По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% - до 2683,03 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 1406,91 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index прибавлял 0,81%, поднимаясь до 27237,78 пункта, корейский KOSPI - на 1,3%, до 2315,94 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,65%, до 6168,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,93%, до 23033,54 пункта.



Участники торгов обратили внимание на то, что американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом на 0,5-0,7% на фоне еженедельной статистики по рынку труда США.



По данным министерства труда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 сентября, снизилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 204 тысячи. Показатель стал минимальным за 49 лет. Аналитики ожидали, напротив, роста числа заявок.



Давление на биржи Китая продолжает оказывать неопределенность вокруг развития торгового конфликта с США. На текущей неделе издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая к возобновлению торговых переговоров. Предполагается, что с американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.



В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика нуждается в сделке с Китаем гораздо меньше, чем китайская экономика. «Все, что хочет рынок, так это получить некоторую степень определенности», - таково мнение главы аналитического отдела Nomura Джима Маккафферти.



При этом, по данным госстатбюро КНР, объем промышленного производства в стране в августе вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что оказалось несколько лучше прогнозов экспертов, которые ожидали роста на 6%.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок США в четверг вырос.Индекс Dow приблизился к историческому максимуму закрытия, который был достигнут 26 января. Закрытие индекса было на максимальном уровне с 1 февраля, и на 1,8% ниже закрытия 26 января. S&P 500 и Nasdaq уже преодолели пики января и достигли рекордных максимумов.Индекс акций технологического сектора S&P вырос на 1,2% - это наиболее высокий дневной рост со 2 августа. Акции сектора были поддержаны ростом акций Apple на 2,4%.Момент нового раунда торговых переговоров между США и Китаем остался неизвестным, после того, как президент Трамп заявил, что США не находится под давлением с целью заключения соглашения с Китаем.Данные по инфляции вышли ниже ожиданий. Это позитивно для фондового рынка, так как ФРС может медленнее повышать процентные ставки.В среду администрация Трампа пригласила Пекин на новый раунд переговоров, при том, что администрация приготовилась к введению тарифов на китайские товары на $200 млрд.Индекс акций промышленного сектора вырос на 0,5%,Индекс акций потребительских товаров повседневного спроса в S&P снизился на 0,4%.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE составило 1,41 к 1, на Nasdaq 1,09 к 1.Объем торговли на биржах США составил 6,7 млрд. акций, по сравнению с 6,1 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.Европейский фондовый рынок в четверг немного снизился.Европейский фондовый рынок в целом не удержал небольшого роста в течение дня и снизился в четверг.Снижение возглавил британский рынок, при укреплении фунта против в целом ослаблявшегося доллара США.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,15%, после роста в среду на 0,5%. С начала года индекс снижается на 3,3%,Пара евро-доллар краткосрочно выросла выше $1,17, с $1,1627 в конце среды в Нью-Йорке, фунт преодолел уровень $1,31 до $1,3110 с $1,3048 в конце среды.Доллар США в целом снизился после того, как индекс потребительских цен в августе в США показал более слабый рост, чем ожидалось.Распродажа энергетических и табачных акций оказал давление на британские акции.ЕЦБ и Банка Англии оставили процентные ставки без изменения, как и ожидалось. Турецкий центробанк повысил недельную ставку РЕПО до 24% с 17,75% ранее, в попытке ослабить давление на валюту, что привело к ралли в лире.Инвесторы также продолжили отслеживать торговое противостояние США и Китая. Был некоторый оптимизм после сообщения в среду, что администрация Трамп дает Китаю еще один шанс избежать тарифов на китайский экспорт на $200 млрд.Новый раунд переговоров может состояться позже в этом месяцев.Кроме этого, европейские рынки чувствительны к новостям по Brexit. Фунт получил поддержку на этой неделе, так как участники рынка стали более оптимистичны в отношении достижения скором времени соглашения по Brexit. Фунт растёт против доллара на этой неделе на 1%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.15 Киева упал на 0,82%, до 68,47 RUB/USD, курс евро - на 0,42%, до 79,9 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,68% - до $78,4 за баррель.Акции Сбербанка подорожали на 5,51%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,38%, Московской биржи — на 0,67%, «АЛРОСы» — на 0,87%. Бумаги «Газпрома» упали в цене на 1,21%.Индекс Мосбиржи в четверг поднялся в область июльских максимумов и касался отметки 2 373 пункта. Пик лета составляет 2 379,33 пункта, и обновить вершину рынок РФ все-таки не сумел. Призраки антироссийских западных санкций не пугают сейчас инвесторов, и рынок продолжает покупать. Вероятный торговый коридор на пятницу для индекса Мосбиржи составляет 2 350—2 380 пунктов, для индекса РТС — 1 085—1 100 пунктов.Так считают российские аналитики.Думается, однако, что пятница на фондовом рынке РФ окажется «медвежьей».Как сообщалось в среду 12 сентября , ПФТС-индекс понизился на 2,13 пункта или на 0,40% до уровня 528,95 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 214,80 пунктов или на 68,18% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 сентября, сессия в ПФТС.К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 66831 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4190 раз. Подякували: 7699 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 13.08.18

дядя Caша » Чет 13 вер, 2018 12:37 0 57

дядя Caша Чет 13 вер, 2018 12:37 Итоги: Мировой фондовый рынок 12.09.18

дядя Caша » Сер 12 вер, 2018 12:39 0 57

дядя Caша Сер 12 вер, 2018 12:39 Итоги: Мировой фондовый рынок 11.09.18

дядя Caша » Вів 11 вер, 2018 12:37 0 56

дядя Caша Вів 11 вер, 2018 12:37