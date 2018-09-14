Итоги: Мировой фондовый рынок 14.09.18

Фондовый рынок США в четверг вырос.
Индекс Dow приблизился к историческому максимуму закрытия, который был достигнут 26 января. Закрытие индекса было на максимальном уровне с 1 февраля, и на 1,8% ниже закрытия 26 января. S&P 500 и Nasdaq уже преодолели пики января и достигли рекордных максимумов.
Индекс акций технологического сектора S&P вырос на 1,2% - это наиболее высокий дневной рост со 2 августа. Акции сектора были поддержаны ростом акций Apple на 2,4%.
Момент нового раунда торговых переговоров между США и Китаем остался неизвестным, после того, как президент Трамп заявил, что США не находится под давлением с целью заключения соглашения с Китаем.
Данные по инфляции вышли ниже ожиданий. Это позитивно для фондового рынка, так как ФРС может медленнее повышать процентные ставки.
В среду администрация Трампа пригласила Пекин на новый раунд переговоров, при том, что администрация приготовилась к введению тарифов на китайские товары на $200 млрд.
Индекс акций промышленного сектора вырос на 0,5%,
Индекс акций потребительских товаров повседневного спроса в S&P снизился на 0,4%.
Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE составило 1,41 к 1, на Nasdaq 1,09 к 1.
Объем торговли на биржах США составил 6,7 млрд. акций, по сравнению с 6,1 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,57%, до 25 145,99 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,53%, до 2 904,18 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,75%, до 8 013,71 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в четверг немного снизился.
Европейский фондовый рынок в целом не удержал небольшого роста в течение дня и снизился в четверг.
Снижение возглавил британский рынок, при укреплении фунта против в целом ослаблявшегося доллара США.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,15%, после роста в среду на 0,5%. С начала года индекс снижается на 3,3%,
Пара евро-доллар краткосрочно выросла выше $1,17, с $1,1627 в конце среды в Нью-Йорке, фунт преодолел уровень $1,31 до $1,3110 с $1,3048 в конце среды.
Доллар США в целом снизился после того, как индекс потребительских цен в августе в США показал более слабый рост, чем ожидалось.
Распродажа энергетических и табачных акций оказал давление на британские акции.
ЕЦБ и Банка Англии оставили процентные ставки без изменения, как и ожидалось. Турецкий центробанк повысил недельную ставку РЕПО до 24% с 17,75% ранее, в попытке ослабить давление на валюту, что привело к ралли в лире.
Инвесторы также продолжили отслеживать торговое противостояние США и Китая. Был некоторый оптимизм после сообщения в среду, что администрация Трамп дает Китаю еще один шанс избежать тарифов на китайский экспорт на $200 млрд.
Новый раунд переговоров может состояться позже в этом месяцев.
Кроме этого, европейские рынки чувствительны к новостям по Brexit. Фунт получил поддержку на этой неделе, так как участники рынка стали более оптимистичны в отношении достижения скором времени соглашения по Brexit. Фунт растёт против доллара на этой неделе на 1%.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,15%, после роста в среду на 0,5%. С начала года индекс снижается на 3,3%,
Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,43% и составил 7 281,57 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,19% до 12 055,55 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,08% — на отметке 5 328,12 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов четверга выросли. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,71% - до 2357,32 пункта, РТС вырос на 1,23%, до 1084,54 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.15 Киева упал на 0,82%, до 68,47 RUB/USD, курс евро - на 0,42%, до 79,9 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,68% - до $78,4 за баррель.
Акции Сбербанка подорожали на 5,51%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,38%, Московской биржи — на 0,67%, «АЛРОСы» — на 0,87%. Бумаги «Газпрома» упали в цене на 1,21%.
Индекс Мосбиржи в четверг поднялся в область июльских максимумов и касался отметки 2 373 пункта. Пик лета составляет 2 379,33 пункта, и обновить вершину рынок РФ все-таки не сумел. Призраки антироссийских западных санкций не пугают сейчас инвесторов, и рынок продолжает покупать. Вероятный торговый коридор на пятницу для индекса Мосбиржи составляет 2 350—2 380 пунктов, для индекса РТС — 1 085—1 100 пунктов.
Так считают российские аналитики.
Думается, однако, что пятница на фондовом рынке РФ окажется «медвежьей».
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 13 сентября повысился на 0,91 пункта или на 0,17% до уровня 529,86 пунктов.
Объем торгов за день составил 1,40 млрд. грн., акциями наторговали 2,60 млн. грн.
Как сообщалось в среду 12 сентября , ПФТС-индекс понизился на 2,13 пункта или на 0,40% до уровня 528,95 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 214,80 пунктов или на 68,18% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном торгуются в плюсе, новости о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем снижают торговые риски.
По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% - до 2659,81 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,39%, до 1398,15 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 1,46%, до 26729,42 пункта, корейский KOSPI - на 0,05%, до 2284,59 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,48%, до 6145,1 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,92%, до 22813,18 пункта.
Новости о торговых отношениях Китая и США поддерживают торги в АТР. Как сообщило в среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, делегации США и Китая готовы возобновить торговые переговоры. Это следует из того, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая, сообщают источники. С американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.
Как сообщает Reuters, новости последовали после того, как более 85 различных промышленных групп США вступили в коалицию для борьбы с политикой пошлин администрации США.
Новости смягчили опасения рынков после заявлений президента США Дональда Трампа. Во вторник вечером, выступая перед журналистами в Белом Доме, Трамп заявил, что США избрали «жесткую позицию» в отношении к теме торговли с Китаем. В пятницу Трамп уже заявлял, что Вашингтон готов ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $267 миллиардов в дополнение к уже действующим пошлинам.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественным ростом на фоне ослабления опасений относительно перспектив развития торгового конфликта между США и Китаем.
К закрытию торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,15% - до 2686,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,71%, до 1413,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 2,54%, до 27014,49 пункта, корейский KOSPI - поднялся на 0,14%, до 2286,23 пункта.
Японский Nikkei 225 вырос на 0,96% - до 22821,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,76%, до 6128,7 пункта.
Поддержку рынкам оказали новости о торговых отношениях Китая и США. Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая к возобновлению торговых переговоров. Предполагается, что с американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.
Похоже, рынки с оптимизмом восприняли новости о возможном возобновлении торговых переговоров США и Китая на высшем уровне.
В Австралии участники торгов обратили внимание на внутреннюю статистику. Согласно официальным данным, безработица в стране в августе составила 5,3%, не изменившись по сравнению с предыдущем месяцем. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,17% - до 529,86 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,4 млрд. грн, в том числе акциями - 2,6 млн. грн.
В «зеленой зоне» зоне завершили торги акции Укрнафты (+2,74%) и Крюковского вагоностроительного завода (+0,83%).
Отрицательную динамику показали бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,65%) и Центрэнерго (-0,51%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,66% - до 1643,39 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 1,84% - до 422,35 пункта при торговом обороте 4,6 млн. злотых (34,8 млн. грн).
Среди индексных акций дешевели бумаги «Астарты» (-2,51%) и «Кернела» (-2%).
Дорожали только акции «Агротона» (+0,28%).
К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику на фоне оптимизма на американских рынках накануне.
По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,13% - до 2683,03 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 1406,91 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index прибавлял 0,81%, поднимаясь до 27237,78 пункта, корейский KOSPI - на 1,3%, до 2315,94 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,65%, до 6168,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,93%, до 23033,54 пункта.
Участники торгов обратили внимание на то, что американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом на 0,5-0,7% на фоне еженедельной статистики по рынку труда США.
По данным министерства труда страны, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 сентября, снизилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 204 тысячи. Показатель стал минимальным за 49 лет. Аналитики ожидали, напротив, роста числа заявок.
Давление на биржи Китая продолжает оказывать неопределенность вокруг развития торгового конфликта с США. На текущей неделе издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что чиновники правительства США недавно направили приглашение делегатам из Китая к возобновлению торговых переговоров. Предполагается, что с американской стороны переговорный процесс возглавит министр финансов Стивен Мнучин.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика нуждается в сделке с Китаем гораздо меньше, чем китайская экономика. «Все, что хочет рынок, так это получить некоторую степень определенности», - таково мнение главы аналитического отдела Nomura Джима Маккафферти.
При этом, по данным госстатбюро КНР, объем промышленного производства в стране в августе вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что оказалось несколько лучше прогнозов экспертов, которые ожидали роста на 6%.
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