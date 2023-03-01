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вопрос по инвестиционным
монетам НБУ

вопрос по инвестиционным монетам НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: П'ят 14 вер, 2018 23:17

вопрос по инвестиционным монетам НБУ

В Главном отделении Киева НБУ, можно купить физ лицу инвестиционные монеты и есть ли лимиты для физ лиц?
Кто знает ответ на этот вопрос? Банки в моем городе продают их по 800-100 грн
Архистратиг Михаил серебро, то бишь явно дороже курса нбу
j1ok1
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 10:46

Лимитов нет.
Обычно 50 монет на продажу. Может быть, что один из первых выкупает все.
Несколько раз спрашивал-говорили все выкупили с утра. Недели две назад интересовался - были в наличии.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:38

Куплю серебряную монету Архистратиг Михаил 9999 проба

Куплю серебряную монету Архистратиг Михаил 9999 проба, без дефектов, царапин и вмятин, оплата наложенным платежом
450 гривен за штуку, 19.10.2019
kulakov_a
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:34

продажа золотых архистратигов

Какие банки в данный момент покупают золотые архистратиги по вменяемым ценам? На сайте НБУ цена скупки определяется с привязкой к курсу доллара НБУ, т.е. на 10% ниже рынка
Цугундер
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:47

Цугундер В банки ніхто не здає. Монети не проблема швидко продати на аукціоні Віоліті або Ньюаукціон.
pelingasx
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:16

Re: вопрос по инвестиционным монетам НБУ

Не знаю де запитати по купюрам 20 грн на https://coins.bank.gov.ua/ немає в продажу , а опис є https://bank.gov.ua/ua/news/all/pamyatn ... krayintsiv
yama
 
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