В Главном отделении Киева НБУ, можно купить физ лицу инвестиционные монеты и есть ли лимиты для физ лиц?
Кто знает ответ на этот вопрос? Банки в моем городе продают их по 800-100 грн
Архистратиг Михаил серебро, то бишь явно дороже курса нбу
|
|
|
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 23:17
вопрос по инвестиционным монетам НБУ
В Главном отделении Киева НБУ, можно купить физ лицу инвестиционные монеты и есть ли лимиты для физ лиц?
Кто знает ответ на этот вопрос? Банки в моем городе продают их по 800-100 грн
Архистратиг Михаил серебро, то бишь явно дороже курса нбу
Додано: Пон 17 вер, 2018 10:46
Лимитов нет.
Обычно 50 монет на продажу. Может быть, что один из первых выкупает все.
Несколько раз спрашивал-говорили все выкупили с утра. Недели две назад интересовался - были в наличии.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:38
Куплю серебряную монету Архистратиг Михаил 9999 проба
Куплю серебряную монету Архистратиг Михаил 9999 проба, без дефектов, царапин и вмятин, оплата наложенным платежом
450 гривен за штуку, 19.10.2019
Додано: Нед 08 січ, 2023 16:34
продажа золотых архистратигов
Какие банки в данный момент покупают золотые архистратиги по вменяемым ценам? На сайте НБУ цена скупки определяется с привязкой к курсу доллара НБУ, т.е. на 10% ниже рынка
Додано: Чет 23 лют, 2023 14:47
Цугундер В банки ніхто не здає. Монети не проблема швидко продати на аукціоні Віоліті або Ньюаукціон.
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:16
Re: вопрос по инвестиционным монетам НБУ
Не знаю де запитати по купюрам 20 грн на
|