В Главном отделении Киева НБУ, можно купить физ лицу инвестиционные монеты и есть ли лимиты для физ лиц?
Кто знает ответ на этот вопрос? Банки в моем городе продают их по 800-100 грн
Архистратиг Михаил серебро, то бишь явно дороже курса нбу
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: П'ят 14 вер, 2018 23:17
вопрос по инвестиционным монетам НБУ
В Главном отделении Киева НБУ, можно купить физ лицу инвестиционные монеты и есть ли лимиты для физ лиц?
Кто знает ответ на этот вопрос? Банки в моем городе продают их по 800-100 грн
Архистратиг Михаил серебро, то бишь явно дороже курса нбу
Додано: Пон 17 вер, 2018 10:46
Лимитов нет.
Обычно 50 монет на продажу. Может быть, что один из первых выкупает все.
Несколько раз спрашивал-говорили все выкупили с утра. Недели две назад интересовался - были в наличии.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 23:38
Куплю серебряную монету Архистратиг Михаил 9999 проба
Куплю серебряную монету Архистратиг Михаил 9999 проба, без дефектов, царапин и вмятин, оплата наложенным платежом
450 гривен за штуку, 19.10.2019
Додано: Нед 08 січ, 2023 16:34
продажа золотых архистратигов
Какие банки в данный момент покупают золотые архистратиги по вменяемым ценам? На сайте НБУ цена скупки определяется с привязкой к курсу доллара НБУ, т.е. на 10% ниже рынка
Додано: Чет 23 лют, 2023 14:47
Цугундер В банки ніхто не здає. Монети не проблема швидко продати на аукціоні Віоліті або Ньюаукціон.
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:16
Re: вопрос по инвестиционным монетам НБУ
Не знаю де запитати по купюрам 20 грн на
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:28
yama запитати там же, де і про такий же фейковий продаж відомої марки Укрпошти, ситуація аналогічна - інтернет магазини працюють "не тільки лише для всіх"(((
На ОЛХ вже є пропозиції, якщо так кортить
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:42
Re: вопрос по инвестиционным монетам НБУ
вони трохи обнагліли по 400 грн
Додано: Сер 01 бер, 2023 11:44
Re: вопрос по инвестиционным монетам НБУ
в 1й день відкриття цього порталу від НБУ був ажіотаж - все розкупили!
зараз - "
Знайдено продукції: 17
"
було -більше 40 позицій!
Додано: Сер 01 бер, 2023 13:17
А НБУ нормально поступає продаючи "двадцятку" за 169 у конверті та за 195 у "сувенірній упаковці" (фактично звичайна кольорова картонна листівка)? До цього на банкнотах до 30 річчя Незалежності "надбавка" НБУ була 12-17 грн. у тому числі і по "двадцятці".
Це один аспект. Інший - замовити та придбати банкноту на сайті інтернет магазину НБУ таки можна. Але треба щоп'ятнадцять хвилин моніторити "магазин" бо цивілізовану об'яву по початок продажу їм дати ліньки. У п'ятницю продажі починались десь після 15ї, у понеділок о 17-45, учора теж близько 18ї. При цьому сайт майже весь час або глючить, або висить, або просить трохи почекати. Тим хто купив банкноту позавчора - більшість оплачених замовлень - анулювали. Люди почали телефонувати та писати. Стали приймати заявки по емейл - сьогодні після розгляду заявок частині статус з анульовано змінили на оплачено. Але це ще нічого не значить - треба щоб статус був підтверджено. Втім це краще ніж анульовано. Вчора була інша морока - банкота у сувенірній упаковці висіла в статусі розпродана - але якщо постійно перевантажувати сторінку лоту то інколи активною ставала корзинка для покупки - і якщо на неї натиснути - то або виникала помилка або - значно рідше - писало що заявка прийнята і давало оплатити покупку. Одразу на мило приходив лист підтвердження що покупка оплачена. За годину такого "онанізму" мені учора вдалося придбати на 3 членів моєї родини 3 банкноти у сувенірній упаковці за 195 грн. Ще щонайменше 50 візьме укрпошта за доставку кожної - (об'єднати посилки не можливо за умовами магазину). Отже придбати банкноту насправді можна - але це займає багато часу та зусиль.
До речі МСС у магазину НБУ по продажу нумізматики підпадає під кешбечну категорію "Розваги" у моні та спорта - то ще й невеликий кешбек можна отримати
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