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вопрос по инвестиционным монетам НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Суб 08 лип, 2023 04:59
Здравствуйте
Пока золото откатило немного хочу прикупить унцовую монету Архистратиг Михаил
Обзвонил кучу банков…нигде нет ее((
Тут нашел, но так понимаю что в банках должно быть дешевле.
Подскажите кто знает в каких киевских банках продают архистратиги?
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coinpoint7
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Додано: Вів 03 гру, 2024 17:16
pelingasx написав:Цугундер
В банки ніхто не здає. Монети не проблема швидко продати на аукціоні Віоліті або Ньюаукціон.
тоді питання https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dv-z ... QMwhZ.html
дві монети по 31,1 а хоче 180тгрн. при тому шо закупівельні ціни https://bank.gov.ua/ua/uah/bullion-coins/prices
110тгрн. Як так то?
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rvgu108527
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Додано: Сер 04 гру, 2024 14:15
rvgu108527
Вы главное ему задаток тыщ 20 закиньте на карточку- и мечтайте как после их продажи заработаете 30 тыщ. Только ничего вам не приедет.
А там где не обманывают - там на них ценые немножко другие.https://violity.com/ru/113395236-20-gri ... ramm-999-9
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jabba
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