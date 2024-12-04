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вопрос по инвестиционным
монетам НБУ

вопрос по инвестиционным монетам НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2023 04:59

Подскажите где в Киеве можно купить монету Архистратиг Михаи

Здравствуйте
Пока золото откатило немного хочу прикупить унцовую монету Архистратиг Михаил
Обзвонил кучу банков…нигде нет ее((

Тут нашел, но так понимаю что в банках должно быть дешевле.
Подскажите кто знает в каких киевских банках продают архистратиги?
coinpoint7
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 17:16

  pelingasx написав:Цугундер В банки ніхто не здає. Монети не проблема швидко продати на аукціоні Віоліті або Ньюаукціон.

тоді питання
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dv-z ... QMwhZ.html
дві монети по 31,1 а хоче 180тгрн. при тому шо закупівельні ціни https://bank.gov.ua/ua/uah/bullion-coins/prices
110тгрн. Як так то?
rvgu108527
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 14:15

rvgu108527 Вы главное ему задаток тыщ 20 закиньте на карточку- и мечтайте как после их продажи заработаете 30 тыщ. Только ничего вам не приедет. :mrgreen:
А там где не обманывают - там на них ценые немножко другие.
https://violity.com/ru/113395236-20-gri ... ramm-999-9
jabba
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  #<12
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