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вопрос по инвестиционным
монетам НБУ

вопрос по инвестиционным монетам НБУ
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 13:41

  rvgu108527 написав:
  jabba написав:rvgu108527 Вы главное ему задаток тыщ 20 закиньте на карточку- и мечтайте как после их продажи заработаете 30 тыщ. Только ничего вам не приедет. :mrgreen:
А там где не обманывают - там на них ценые немножко другие.
https://violity.com/ru/113395236-20-gri ... ramm-999-9


коменты под лотом,
Mykola15302.04.2024, 15:38:04
Викуплю за 92000 гривень

ПРОДАВЕЦsasha--6502.04.2024, 15:57:35
Не интересует.

DenysXXX03.09.2024, 17:54:37
105000

DenysXXX06.09.2024, 18:55:32
2600$


Так что выходит как раз базарная цена и есть +-95 как на олх и указано.

Рыночная цена - почем продавец продаст. А хотелки и мечты искателей лохов и фантазеров типо вас - это фантазии. Литые слитки прием 85-85,5 баксов.Что соответствует более 110 тыщ за унцию.
Никто вам дешевле 100 баксов за грамм унцового архистратига в люксе не продаст. Ну может чуть дешевле нароете где-то но с царапинами или ударчиками. Проще и дешевле купить унцовый слиток.
jabba
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