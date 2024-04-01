вопрос по инвестиционным монетам НБУ

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Інвестиційні монети / Ринок інвестиційних монет / вопрос по инвестиционным

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на тему Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.

#<123 Додано: Чет 05 гру, 2024 13:41 rvgu108527 написав: jabba написав: rvgu108527 Вы главное ему задаток тыщ 20 закиньте на карточку- и мечтайте как после их продажи заработаете 30 тыщ. Только ничего вам не приедет.

А там где не обманывают - там на них ценые немножко другие.

https://violity.com/ru/113395236-20-gri ... ramm-999-9 Вы главное ему задаток тыщ 20 закиньте на карточку- и мечтайте как после их продажи заработаете 30 тыщ. Только ничего вам не приедет.А там где не обманывают - там на них ценые немножко другие.



коменты под лотом,

Mykola15302.04.2024, 15:38:04

Викуплю за 92000 гривень



ПРОДАВЕЦsasha--6502.04.2024, 15:57:35

Не интересует.



DenysXXX03.09.2024, 17:54:37

105000



DenysXXX06.09.2024, 18:55:32

2600$





Так что выходит как раз базарная цена и есть +-95 как на олх и указано. коменты под лотом,Mykola15302.04.2024, 15:38:04Викуплю за 92000 гривеньПРОДАВЕЦsasha--6502.04.2024, 15:57:35Не интересует.DenysXXX03.09.2024, 17:54:37105000DenysXXX06.09.2024, 18:55:322600$Так что выходит как раз базарная цена и есть +-95 как на олх и указано.

Рыночная цена - почем продавец продаст. А хотелки и мечты искателей лохов и фантазеров типо вас - это фантазии. Литые слитки прием 85-85,5 баксов.Что соответствует более 110 тыщ за унцию.

Никто вам дешевле 100 баксов за грамм унцового архистратига в люксе не продаст. Ну может чуть дешевле нароете где-то но с царапинами или ударчиками. Проще и дешевле купить унцовый слиток. Рыночная цена - почем продавец продаст. А хотелки и мечты искателей лохов и фантазеров типо вас - это фантазии. Литые слитки прием 85-85,5 баксов.Что соответствует более 110 тыщ за унцию.Никто вам дешевле 100 баксов за грамм унцового архистратига в люксе не продаст. Ну может чуть дешевле нароете где-то но с царапинами или ударчиками. Проще и дешевле купить унцовый слиток. jabba

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