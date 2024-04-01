вопрос по инвестиционным монетам НБУ

jabba написав:rvgu108527 Вы главное ему задаток тыщ 20 закиньте на карточку- и мечтайте как после их продажи заработаете 30 тыщ. Только ничего вам не приедет. А там где не обманывают - там на них ценые немножко другие. https://violity.com/ru/113395236-20-gri ... ramm-999-9
коменты под лотом, Mykola15302.04.2024, 15:38:04 Викуплю за 92000 гривень
ПРОДАВЕЦsasha--6502.04.2024, 15:57:35 Не интересует.
DenysXXX03.09.2024, 17:54:37 105000
DenysXXX06.09.2024, 18:55:32 2600$
Так что выходит как раз базарная цена и есть +-95 как на олх и указано.
Рыночная цена - почем продавец продаст. А хотелки и мечты искателей лохов и фантазеров типо вас - это фантазии. Литые слитки прием 85-85,5 баксов.Что соответствует более 110 тыщ за унцию. Никто вам дешевле 100 баксов за грамм унцового архистратига в люксе не продаст. Ну может чуть дешевле нароете где-то но с царапинами или ударчиками. Проще и дешевле купить унцовый слиток.