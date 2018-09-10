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Столичне метро закупило корейські
рахувальні машинки за...

Столичне метро закупило корейські рахувальні машинки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 08:43

Столичне метро закупило корейські рахувальні машинки за...

Пропонуємо до обговорення:
Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 10 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ "Гамма-Дніпро" грошово-лічильні машини за 1,2 млн гривень.

Дивися повний текст Столичне метро закупило корейські рахувальні машинки за 1,2 мільйона.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 вер, 2018 08:43

Не серьезно сравнивать цену оптовой покупки с ценой в интернет -магазине. Как минимум на 20% цена завышена.
zloy_ukr
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