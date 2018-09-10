Комунальне підприємство "Київський метрополітен" 10 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ "Гамма-Дніпро" грошово-лічильні машини за 1,2 млн гривень.
Дивися повний текст Столичне метро закупило корейські рахувальні машинки за 1,2 мільйона.
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Додано: Вів 18 вер, 2018 08:43
Столичне метро закупило корейські рахувальні машинки за...
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Дивися повний текст Столичне метро закупило корейські рахувальні машинки за 1,2 мільйона.
Додано: Вів 18 вер, 2018 08:43
Не серьезно сравнивать цену оптовой покупки с ценой в интернет -магазине. Как минимум на 20% цена завышена.
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