Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: світовий

фондовий ринок / Итоги: Мировой

фондовый рынок 18.09.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 18.09.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 18 вер, 2018 12:33 Итоги: Мировой фондовый рынок 18.09.18 США



Основные фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне ожидания объявления США о новых импортных пошлинах на китайские товары.



Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,35%, до 26 062,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,43%, до 7895,79 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,56%, составив 2888,84 пункта.



Инвесторы ждали после закрытия американских фондовых площадок объявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг с объемом поставок в $200 миллиардов. При этом, по заявлению китайского издания The Global Times, КНР будет отвечать не только защитными мерами, но и контрмерами.



Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.



Китай обеспечивает более половины всего американского импорта из списка на $200 миллиардов, так что найти альтернативных поставщиков будет трудно. Если тариф будет установлен в 10%, тогда это частично будет компенсировано 6% снижением юаня.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,35%, до 26 062,12 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,56%, до 2 888,80 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 1,43%, до 7 895,79 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник в целом немного понизился.



Новые опасения, связанные с торговым противостоянием США-Китай, сдерживали склонность к риску у инвесторов.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,12% после роста на 0,2% в пятницу и на 1% на прошлой неделе.



Пара евро-доллар выросла на 0,5%, пара фунт-доллар – на 0,7%.



Угроза торгового противостояния вернулась в повестку дня в понедельник, так как Китай, кажется, предпочел бы отказаться от новых торговых переговоров с США, если президент США Трамп продвинется вперед к введении тарифов на китайские товары на $200 млрд.



Фунт вырос, при том, что переговоры между Великобританией и ЕС остались в фокусе внимания, первая из трёх встреч будет проведена в четверг, имеются надежды на прогресс в вопросе ирландской границы. Более высокий курс фунта может оказать давление на FTSE 100, как международные компании получит большую часть объема продаж заграницей.



МВФ в понедельник предупредил, что все «вероятные» последствия Brexit будут нести издержки для экономики Великобритании. Торговая палата Великобритании пересмотрела с понижением в понедельник экономический прогноз.

Министр экономики Италии Триа встретится с премьер-министром Конте для обсуждения попыток сохранить дефицит бюджета под контролем. Новый бюджет будет представлен позже в этом месяце.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,12% после роста на 0,2% в пятницу и на 1% на прошлой неделе.



Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,03% и составил 7 302,10 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,23% до 12 096,41 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,07% — на отметке 5 348,87 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном в «плюсе», индексы выросли после утреннего снижения, вызванного заявлением о введении новых пошлин на импорт в США китайских товаров.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,82% - до 2699,95 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,68%, до 1404,15 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,56% - до 27084,66 пункта, корейский KOSPI - на 0,26%, до 2308,98 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличился на 1,41%, до 23420,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился при этом на 0,38%, до 6161,5 пункта.

В ходе торгов индексы в основном снижались.



В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая на $200 миллиардов в размере 10%, решение вступит в силу 24 сентября. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около $267 миллиардов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.



Позднее Китай сообщил, что вынужден принять ответные меры на введение новых пошлин США на импорт китайских товаров.



По словам аналитиков, реакция рынка на объявление новых пошлин была сдержанной, потому что заявление Трампа оказалось в соответствии с ожиданиями и уже было отыграно инвесторами.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,57% - до 2373,75 пункта, РТС - на 0,44%, до 1099,5 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева опустился на 0,08%, до 68,0 RUB/USD, курс евро вырос на 0,51%, до 79,5 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,03% - до $78,07 за баррель.



Акции Сбербанка подешевели на 0,32%, «АЛРОСы» — повысились на 1,19%. Бумаги «Газпрома» — на 2,18%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,59%, Московской биржи — на 1,36%.



Пока покупателям не удается обновить пик прошлой недели и подняться существенно выше 2 370 пунктов — спокойный внешний фон не мешает «быкам», но свежей информации для покупок пока не появляется. Индекс РТС по-прежнему не может дотянуться до 1 100 пунктов, хотя валютная конъюнктура вполне нейтральна. По оценкам компании «Альпари-Брокер», сессия вторника начнется колебаниями вокруг 2 365—2 370 пунктов для индекса Мосбиржи и в районе 1 090—1 102 пунктов по индексу РТС.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 17 сентября повысился на 8,24 пункта или на 1,55% до уровня 539,50 пунктов.



Объем торгов за день составил 291,7 млн. грн., акциями наторговали 0,83 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 14 сентября ПФТС-индекс повысился на 1,40 пункта или на 0,26% до уровня 531,26 пунктов

С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 224,44 пунктов или на 71,24% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 сентября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне обострившихся опасений за перспективы торгового конфликта между США и Китаем.



По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,06% - до 2653,15 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,42%, до 1382,66 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 1,62%, опускаясь до 26846,59 пункта, корейский KOSPI - на 0,75%, до 2300,7 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,35%, до 6187 пунктов.



Торги в Японии в понедельник не проводятся в связи с национальным праздником.



По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, до 23094,67 пункта.



В понедельник в центре внимания инвесторов оказались сообщения газеты Wall Street Journal, согласно которым Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США в случае введения американской стороны очередных торговых пошлин. По данным издания, президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 миллиардов 17-18 сентября.



Тема торговых сложностей и их влияния на мировую экономику, вероятно, будет ключевой темой для инвесторов на этой неделе.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник продемонстрировали заметное снижение вместе с валютами большинства развивающихся стран на фоне торговых споров США и Китая, материковый Китай вернулся к уровню 2014 года.



По данным The Washington Post и The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поручил представителям администрации продолжить работу над пошлинами в отношении китайских товаров на $200 млрд. в год на уровне 10%. Объявление о новых пошлинах ожидается уже в понедельник.



При этом Пекин намеревается отклонить предложение США о новом раунде торговых переговоров и обдумывает потенциальные ответные меры, пишет WSJ.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific завершил в минусе восьмую сессию подряд. Торги в Японии 17 сентября не проводились в связи с празднованием Дня почитания пожилых людей. Кроме того, были закрыты биржи Малайзии, где в понедельник отмечается день страны.



Китайский Shanghai Composite опустился на 1,1%, Shenzhen Composite потерял 1,5%, гонконгский Hang Seng - 1,3%.



Южнокорейский KOSPI упал на 0,7%, индийский Sensex - на 1,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,8%.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3% и стал единственным исключением из понижательного тренда в понедельник. В лидерах роста были ритейлеры и телекоммуникационные компании.



Между тем стратег JP Morgan Asset Management Керри Крейг заявил, что можно найти позитив в том, что США введут новые пошлины на товары из Китая на уровне 10%, а не 25%, как обсуждалось ранее.



Тайфун «Мангхут», считающийся самым мощным за этот год, в воскресенье обрушился на Гонконг и южные провинции Китая. В Гуандуне и на острове Хайнань эвакуированы более 2,5 млн. человек. Ранее тайфун прошел через Филиппины, где число погибших, по уточненным оценкам, может достичь 100 человек.



Вместе с тем оценка опасности стихийного бедствия снижена, постепенно возобновляются авиарейсы в Гонконге и на юге Китая.



На этой неделе трейдеры ждут заседания Банка Японии, которое завершится 19 сентября, и встречи глав двух корейских государств: президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит Пхеньян для участия в саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном.



Индонезия в августе зафиксировала самый низкий дефицит торгового баланса за пять месяцев - $1,02 млрд. Импорт подскочил на 24,7%, до $16,84 млрд., однако его рост не дотянул до ожидавшихся рынком 26,5%. Вместе с тем экспорт вырос на 4,2%, до $15,82 млрд., вместо прогнозировавшихся 10%.



Обвал в Гонконге затронул все отрасли, высокотехнологичные компании AAC и Tencent потеряли более 3,3% капитализации, автоконцерн Geely Automobile - 3,8%, оператор казино Galaxy Entertainment - 1,4%.



Гонконгские операторы казино оценивают потери выручки за 33 часа приостановки работы из-за тайфуна в $186 млн.



В Южной Корее акции Samsung Electronics подешевели на 1,5%.

На торгах в Сиднее цена бумаг производителя лития Kidman Resources Ltd., одного из партнеров Tesla в сфере литий-ионных аккумуляторов, упала самыми быстрыми темпами за два года - на 13,4%. Kidman может быть вынуждена отложить запуск литиевого проекта в Австралии из-за судебного разбирательства.

Аналитики Goldman Sachs ухудшили оценки для индийского рынка акций из-за завышенных котировок, потенциального торможения экономического роста и предстоящих всеобщих выборов.



Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 1,55% - до 539,5 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 291,7 млн. грн., в том числе акциями - 0,83 млн. грн.



В «индексной корзине» подорожали акции Донбассэнерго (+2,93%) и Центрэнерго (+1,34%).

Снизились в стоимости акции Укрнафты (-2,13%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,77%).



Индекс «Украинской биржи» в этот день остался неизменным на уровне 1643,47 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник упал на 1,65% - до 419,49 пункта при объеме торгов 13,8 млн. злотых (104,3 млн. грн.).



Среди индексных акций подешевели бумаги «Кернела» (-2,86%), агрохолдинга ИМК (-1,3%) и «Астарты» (-1,29%).

Выросли в цене акции «Агротона» (+2,57%) и KSG Agro (+1,18%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из КНР.



По состоянию на 07.25 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12% - до 2648,53 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,35%, до 1376,21 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 0,73%, опускаясь до 26736,94 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,12%, до 2305,73 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,45%, до 6157,3 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,54%, до 23448,6 пункта.



В центре внимания инвесторов во вторник находится заявление Трампа о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $200 миллиардов. Решение вступит в силу 24 сентября. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около $267 миллиардов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.



«Учитывая, что рынки ждали этого объявления о пошлинах, мы ожидаем, скорее, смешанную динамику, нежели активную распродажу на рынках Азии и валютных биржах», - таково мнение валютного стратега Mizuho Bank Вэй Лян Чанга.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном в «плюсе», индексы выросли после утреннего снижения, вызванного заявлением о введении новых пошлин на импорт в США китайских товаров.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,82% - до 2699,95 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,68%, до 1404,15 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,56% - до 27084,66 пункта, корейский KOSPI - на 0,26%, до 2308,98 пункта.



Японский Nikkei 225 увеличился на 1,41%, до 23420,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился при этом на 0,38%, до 6161,5 пункта.

В ходе торгов индексы в основном снижались.



В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая на $200 миллиардов в размере 10%, решение вступит в силу 24 сентября. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около $267 миллиардов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.



Позднее Китай сообщил, что вынужден принять ответные меры на введение новых пошлин США на импорт китайских товаров.



По словам аналитиков, реакция рынка на объявление новых пошлин была сдержанной, потому что заявление Трампа оказалось в соответствии с ожиданиями и уже было отыграно инвесторами.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Основные фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне ожидания объявления США о новых импортных пошлинах на китайские товары.Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,35%, до 26 062,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,43%, до 7895,79 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,56%, составив 2888,84 пункта.Инвесторы ждали после закрытия американских фондовых площадок объявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг с объемом поставок в $200 миллиардов. При этом, по заявлению китайского издания The Global Times, КНР будет отвечать не только защитными мерами, но и контрмерами.Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в $34 миллиарда в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.Китай обеспечивает более половины всего американского импорта из списка на $200 миллиардов, так что найти альтернативных поставщиков будет трудно. Если тариф будет установлен в 10%, тогда это частично будет компенсировано 6% снижением юаня.Европейский фондовый рынок в понедельник в целом немного понизился.Новые опасения, связанные с торговым противостоянием США-Китай, сдерживали склонность к риску у инвесторов.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,12% после роста на 0,2% в пятницу и на 1% на прошлой неделе.Пара евро-доллар выросла на 0,5%, пара фунт-доллар – на 0,7%.Угроза торгового противостояния вернулась в повестку дня в понедельник, так как Китай, кажется, предпочел бы отказаться от новых торговых переговоров с США, если президент США Трамп продвинется вперед к введении тарифов на китайские товары на $200 млрд.Фунт вырос, при том, что переговоры между Великобританией и ЕС остались в фокусе внимания, первая из трёх встреч будет проведена в четверг, имеются надежды на прогресс в вопросе ирландской границы. Более высокий курс фунта может оказать давление на FTSE 100, как международные компании получит большую часть объема продаж заграницей.МВФ в понедельник предупредил, что все «вероятные» последствия Brexit будут нести издержки для экономики Великобритании. Торговая палата Великобритании пересмотрела с понижением в понедельник экономический прогноз.Министр экономики Италии Триа встретится с премьер-министром Конте для обсуждения попыток сохранить дефицит бюджета под контролем. Новый бюджет будет представлен позже в этом месяце.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном в «плюсе», индексы выросли после утреннего снижения, вызванного заявлением о введении новых пошлин на импорт в США китайских товаров.В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая на $200 миллиардов в размере 10%, решение вступит в силу 24 сентября. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около $267 миллиардов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.Позднее Китай сообщил, что вынужден принять ответные меры на введение новых пошлин США на импорт китайских товаров.По словам аналитиков, реакция рынка на объявление новых пошлин была сдержанной, потому что заявление Трампа оказалось в соответствии с ожиданиями и уже было отыграно инвесторами.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева опустился на 0,08%, до 68,0 RUB/USD, курс евро вырос на 0,51%, до 79,5 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,03% - до $78,07 за баррель.Акции Сбербанка подешевели на 0,32%, «АЛРОСы» — повысились на 1,19%. Бумаги «Газпрома» — на 2,18%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,59%, Московской биржи — на 1,36%.Пока покупателям не удается обновить пик прошлой недели и подняться существенно выше 2 370 пунктов — спокойный внешний фон не мешает «быкам», но свежей информации для покупок пока не появляется. Индекс РТС по-прежнему не может дотянуться до 1 100 пунктов, хотя валютная конъюнктура вполне нейтральна. По оценкам компании «Альпари-Брокер», сессия вторника начнется колебаниями вокруг 2 365—2 370 пунктов для индекса Мосбиржи и в районе 1 090—1 102 пунктов по индексу РТС.Как сообщалось, в пятницу 14 сентября ПФТС-индекс повысился на 1,40 пункта или на 0,26% до уровня 531,26 пунктовС начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 224,44 пунктов или на 71,24% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 сентября, сессия в ПФТС.К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 66927 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4210 раз. Подякували: 7712 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Мировой фондовый рынок 17.09.18

дядя Caша » Пон 17 вер, 2018 12:36 0 52

дядя Caша Пон 17 вер, 2018 12:36 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.09.18

дядя Caша » П'ят 14 вер, 2018 12:50 0 71

дядя Caша П'ят 14 вер, 2018 12:50 Итоги: Мировой фондовый рынок 13.08.18

дядя Caша » Чет 13 вер, 2018 12:37 0 90

дядя Caша Чет 13 вер, 2018 12:37