Итоги: Энергетика 19.09.18

По состоянию на 07.35 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,06%, до $78,98 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,03%, до $69,57 за баррель.
Участники рынка в среду обратили внимание на данные API, согласно которым за неделю по 14 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,2 миллиона баррелей, до 397,1 миллиона баррелей.
Теперь рынок ждет официальных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 2,7 миллиона баррелей после сокращения почти на 5,3 миллиона баррелей неделей ранее.
При этом снижение цен на нефть ограничивают новости относительно Саудовской Аравии. Во вторник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия считает цену на нефть марки Brent выше $80 за баррель приемлемой в краткосрочной перспективе в связи с последствиями санкций США против Ирана.
По данным источников агентства, королевство заявляло, что не хочет способствовать удорожанию нефти выше $80 за баррель, но считает, что не сможет больше этому препятствовать.
Трейдеры восприняли комментарии Саудовской Аравии как указание на то, что страна не будет активно реагировать на рост цен на нефть с помощью увеличения предложения. Можно также предположить, что у страны нет возможности компенсировать уже происходящее снижение поставок из Ирана из-за санкций США.
Нефть выросла во вторник перед данными по запасам нефти в США.
Фьючерсы на нефть выросли во вторник более чем на 1%, так как риски для глобальных поставок нефти выросли перед выходом данных, которые, как ожидается, покажут пятый подряд недельный спад запасов нефти в США.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть West Texas Intermediate с поставкой в октябре выросли на 94 цента, или на 1,4%, и составили $69,85 за баррель.
Ноябрьская нефть Brent выросла на 98 центов, или на 1,3%, до $79,03 за баррель на ICE Futures Europe.
Недавние замечания официальных лиц Саудовской Аравии указали на комфорт с более высокими ценами в свете возобновленных санкций США в отношении Ирана, которые могут нарушить глобальный уровень добычи.
«Если Саудовскую Аравию устраивают более высокие цены, это означает, что страна вряд ли сможет увеличить производство немедленно, чтобы сбалансировать снижение поставок», - сказала Фиона Синкотта, старший аналитик рынка в City Index.
Мэтью Смит, директор по товарным исследованиям в Clipper Data, сказал, что
риторика Саудовской Аравии «установила тон» для торговли.
Растущая напряженность между Россией и Израилем также способствовала росту нефти во вторник. Россия от большого ума обвинила Израиль в потере своего разведывательного аэроплана, сбитого в ночь на вторник сирийскими системами обороны.
Тарифные споры между Пекином и Вашингтоном и опасения, что столкновения между крупнейшими экономиками мира могут сорвать здоровье мировой экономики, стали источником беспокойства на рынках и поддержали сомнения в отношении спроса на нефть.
Октябрьский бензин прибавил 1,4% до $2,005 за галлон, а октябрьский мазут поднялся на 1,3% до $2,236 за галлон.
API: запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на 1,25 млн. баррелей.
Как следует из опубликованных вечером вторника данных Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США за неделю до 14 сентября неожиданно выросли. Итак, согласно API, в отчетный период в США (в баррелях):
запасы сырой нефти: +1,25 млн.;
запасы в Кушинге: -1,57 млн.;
запасы бензина: -1,485 млн.;
запасы дистиллятов: +1,536 млн.
Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики. Согласно прогнозу 8 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):
запасы сырой нефти: -2,5 млн. (средний прогноз: все 8 экспертов ждут снижения);
запасы бензина: -0,35 млн. (4 экспертов ждут снижения, 3 — роста и 1 — сохранения статус-кво);
запасы дистиллятов: +0,35 млн. (4 экспертов ждут роста и 4 - снижения);
запасы сырой нефти в Кушинге: -0,8 млн. (собственный прогноз Bloomberg).
«После введения санкций против Ирана мировое предложение нефти заметно сократилось», - отмечает Барт Мелек, глава глобальной стратегии TD Securities. - «Многие страны, вроде Южной Кореи, перестают покупать черное золото у Ирана. Саудовская Аравия попытается компенсировать эти потери, но свободных мощностей для наращивания добычи остается в мире все меньше».
Россия без нефти: Медведеву сообщили о грядущем коллапсе добычи.
Россия приближается к моменту, когда добыча нефти в стране начнет стремительно падать. Об этом во вторник на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева заявил глава Минэнерго Александр Новак.
По итогам года, российские нефтяные компании получат 553 млн. тонн сырой нефти, к 2021-му году добыча выйдет на пик в 570 млн. тонн.
Если ничего не предпринимать, то с 2022-го года начнется спад производства и в течение 14 лет добыча рухнет почти вдвое, предупредил Новак.
«Если мы ничего не будем делать, в 2035 году мы можем снизить добычу до 310 млн. тонн, то есть потерять 243 млн тонн», - сказал министр.
Ресурсная база в стране деградирует, старые, еще советские месторождения с дешевой в добыче и легкой для извлечения нефтью истощаются. За последние 10 лет средний дебит скважин снизился на 4%, при этом бурить приходится почти в два раза больше, рассказал Новак.
Стоимость добычи одной тонны нефти взлетела в 2,4 раза, капитальные затраты увеличились в 2,8 раза. Особенно остро эта проблема стоит в Западной Сибири, которая сейчас является основным добывающим регионом в России, обеспечивая каждый второй баррель, извлекаемый из недр.
Если текущая ситуация в регионе сохранится, то с нынешних 330 млн. тонн в год к 2035 году добыча упадет до 180 млн тонн, то есть в 1,8 раза. При пессимистичном сценарии спад будет более чем двукратным - до 146 млн. тонн, сообщил Новак.
Это означает, что бюджет не сможет позволить себе прежний объем нефтегазовых сборов, подчеркнул министр: налоги придется снижать, чтобы освободить средства для разработки дорогих залежей.
Сейчас в среднем нефтяные компании отдают государству 68% выручки - это один из самых высоких налогов в мире, заявил Новак.
Но проблема не только в зависимости российского бюджета от нефтерублей, которые обеспечивают 40% его доходов. Санкции Запада отрезали нефтегазовую отрасль от современных технологий, в то время как собственных в России практически нет, отмечает директор энергетического центра при Московской школе управления «Сколково» Татьяна Митрова.
По данным Минприроды, за последние 2 года в стране не было введено в эксплуатацию ни одного нового месторождения газа, не удалось открыть ни одного крупного месторождения нефти, а работы на арктическом шельфе пришлось приостановить.
Ключевой проблемой становится невозможность поддерживать добычу на стареющих месторождениях, объясняет Митрова: для этого требуется гидроразрыв пласта. Но за все время санкций в стране не было создано ни одного собственного флота ГРП, а имеющийся флот стремительно ветшает.
«Обманчиво низкий текущий эффект санкций не должен вводить в заблуждение: в долгосрочной перспективе они в состоянии поставить под угрозу поддержание объемов добычи и развитие экспортной трубопроводной инфраструктуры, постепенно выдавливая Россию с внешних рынков, сужая каналы получения доходов от экспорта и подрывая устойчивость национальной экономики», - предупреждает Митрова.
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