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Finance.ua: Битва кредиток:
monobank vs Приватбанк

Finance.ua: Битва кредиток: monobank vs Приватбанк
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 14:53

Finance.ua: Битва кредиток: monobank vs Приватбанк

Пропонуємо до обговорення:
Какая кредитная карта лучше?
Украинские банки предлагают богатый выбор кредитных карт на все случаи жизни. Но есть две карты, которые, на наш взгляд, являются сегодня главными конкурентами. Первая — карта “Универсальная” от Приватбанка. Это “ветеран” рынка, выпущенный миллионными “тиражами”. Вторая — карта monobank — наоборот новичок. Но меньше чем за год у нее появилась своя армия держателей, которая постоянно пополняется. Мы сравнили оба пластика по 11 ключевым потребительским свойствам. Вот что из этого получилось.

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D2
 
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