Finance.ua: Битва кредиток: monobank vs Приватбанк

Какая кредитная карта лучше?
Украинские банки предлагают богатый выбор кредитных карт на все случаи жизни. Но есть две карты, которые, на наш взгляд, являются сегодня главными конкурентами. Первая — карта “Универсальная” от Приватбанка. Это “ветеран” рынка, выпущенный миллионными “тиражами”. Вторая — карта monobank — наоборот новичок. Но меньше чем за год у нее появилась своя армия держателей, которая постоянно пополняется. Мы сравнили оба пластика по 11 ключевым потребительским свойствам. Вот что из этого получилось.
Дивися повний текст [url]Битва кредиток: monobank vs Приватбанк[/url]