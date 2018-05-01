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Finance.ua: Битва кредиток: monobank vs Приватбанк
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Сер 19 вер, 2018 14:53
Пропонуємо до обговорення:
Какая кредитная карта лучше?
Украинские банки предлагают богатый выбор кредитных карт на все случаи жизни. Но есть две карты, которые, на наш взгляд, являются сегодня главными конкурентами. Первая — карта “Универсальная” от Приватбанка. Это “ветеран” рынка, выпущенный миллионными “тиражами”. Вторая — карта monobank — наоборот новичок. Но меньше чем за год у нее появилась своя армия держателей, которая постоянно пополняется. Мы сравнили оба пластика по 11 ключевым потребительским свойствам. Вот что из этого получилось.
Дивися повний текст Битва кредиток: monobank vs Приватбанк
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D2
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Додано: Сер 19 вер, 2018 15:22
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 19 вер, 2018 20:07
Некорректное сравнение кредитной ставок. По Универсальной карте если Вы не погасили всю задолженность в срок, проценты начисляются на непогашенную часть. Например, надо было погасить 5000 грн, Вы погасили 4800 грн. 3.6% будут взяты с 200 грн. У монобанка все иначе. Если Вы погасили только 4800 грн из 5000 грн, потраченных за льготный период, то Ваш льготный период считается законченным и проценты начисляются на ВСЮ задолженность (5000 грн) по мере ее нарастания с первого дня льготного периода до последнего. Сумма выходит огромная!!! Поэтому стоимость кредитных средств у Универсальной карты в 3.6% намного меньше той, что генерирует могобанк со своими 3.2%.
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Spets
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Додано: Чет 20 вер, 2018 04:59
Spets написав:
По Универсальной карте если Вы не погасили всю задолженность в срок, проценты начисляются на непогашенную часть.
То, что Вы пишите, справедливо это платиновых Универсалок. Для остальных всё аналогично, как и с картой monobank.
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MASolomko
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Додано: Сер 03 жов, 2018 06:57
По поводу пополнения карты monobanka с карты другого банка - то, что нет комиссии monobanka ещё не значит, что данная операция для вас будет бесплатна. Например Приватбанк возьмёт с вас за это 0,5%.
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Charter
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Додано: Чет 04 жов, 2018 12:16
Charter
Так они так и пишут что комиссия зависит от банка отправителя. На сколько мне известно то комиссия будет только от Приватбанка, от других банков бесплатно.
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vlifte
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Додано: Чет 04 жов, 2018 12:17
Spets
У меня с Приватбанке сняло за ВСЮ задолженность в последний раз.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 13:55
D2
Как по мне, приложения в Монобанк удобнее. Все по максимуму ускорено. И конечно % за услуги меньше чем в Привата.
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Oleg3011
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Додано: Пон 15 жов, 2018 15:26
Моня однозначно удобнее. Contactless карта из коробки. Кешбек (в т.ч. за собственные средства), чего в принципе нет в привате, поделие Бонус-плюс не в счет. Удобная и быстрая приложуха с аналитикой. Многое бесплатно за счет кредитных средств, за счет собственных средств бесплатно все, за исключением экзотики аля пополнения забугорных карт или оплаты юрикам по реквищитам свыше 20к грн., что в реальной жизни встречается не чаще, чем никогда.
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summacut
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Додано: Сер 01 тра, 2019 11:34
Но за обслуживание карты голд от Привата надо каждый месяц платить по 20 грн. И за различного рода платежи также взымается комиссия, чего нет в Монобанке.
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rhlukhov
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