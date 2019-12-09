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Finance.ua: Битва кредиток:
monobank vs Приватбанк

Finance.ua: Битва кредиток: monobank vs Приватбанк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:26

Не забывайте что при пополнении карты с карты в рублях у вас украдут 10%, курс рубля в обоих банках занижен на10%.
Maxmyt
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 14:36

  Maxmyt написав:Не забывайте что при пополнении карты с карты в рублях у вас украдут 10%, курс рубля в обоих банках занижен на10%.

А нечего туда со своими рублями лезть :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:08

Не увидела ни одного супер значимого пункта, чтоб переходить на сторону монобанка. приват вполне норм.
dasha252342
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 21:48

Чтобы увидеть, нужны навыки

Вас бы и Ощадбанк устроил)
clarus_bike
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:25

Самы удобный и быстрый mono

dasha252342 ну так пользуйтесь тем чем вам удобно, для меня приват это перевернутая страница
avtoigor4
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:27

Монобанк супер, покамест я не вижу ему конкурента,уже полтора года пользуюсь,всем доволен, обслуживание,. а служба поддержки вообще умницы
romanbugaenko3
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