|
|
|
Finance.ua: Битва кредиток: monobank vs Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 21 вер, 2019 11:26
Не забывайте что при пополнении карты с карты в рублях у вас украдут 10%, курс рубля в обоих банках занижен на10%.
-
Maxmyt
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 24.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 14:36
Maxmyt написав:
Не забывайте что при пополнении карты с карты в рублях у вас украдут 10%, курс рубля в обоих банках занижен на10%.
А нечего туда со своими рублями лезть
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26101
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1131 раз.
- Подякували: 6116 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:08
Не увидела ни одного супер значимого пункта, чтоб переходить на сторону монобанка. приват вполне норм.
-
dasha252342
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 30.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 жов, 2019 21:48
Вас бы и Ощадбанк устроил)
-
clarus_bike
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 23.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:25
dasha252342 ну так пользуйтесь тем чем вам удобно, для меня приват это перевернутая страница
-
avtoigor4
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 08.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:27
Монобанк супер, покамест я не вижу ему конкурента,уже полтора года пользуюсь,всем доволен, обслуживание,. а служба поддержки вообще умницы
-
romanbugaenko3
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 12.12.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|61
|
Чет 12 гру, 2019 11:46
D2
|
|1
|346
|
|
|150
|83662
|
|