Finance.ua: Битва кредиток: monobank vs Приватбанк

Додано: Вів 07 січ, 2020 19:10

Последние 7 лет пользовался голд-картами Приватбанка (кредитной с высоким кредитным лимитом, зарплатной, долларовыми).

5.01, перед Рождественскими праздниками, при попытке провести очередной платёж в системе Приват24 (финансируя ремонт, это приходилось делать очень часто) меня попросили перезвонить на горячую линию банка и ответить на несколько вопросов. Вопросов было много: кроме ответа на секретный вопрос и анкетных данных меня просили назвать день рождения жены, отделение банка, в котором я оформлял карту, место работы, которое я указал при её получении... Последнее я забыл. Мальчик на той стороне сказал, что он решил заблокировать и мой платёж, и мою карту. Я сказал ему, что буду жаловаться... Он заблокировал ВСЕ мои карты и мобильное приложение (Приват24 с круглосуточной поддержкой в голд клубе). В итоге, я подвёл работников, с которыми обещал рассчитаться за выполненные работы перед праздниками, а моя семья остались без средств на рождественские праздники...

Мой вывод: банк, который подведёт в ответственный момент, не нужен. Мой выбор - monobank.