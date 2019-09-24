|
|
|
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 21 вер, 2019 11:26
Не забывайте что при пополнении карты с карты в рублях у вас украдут 10%, курс рубля в обоих банках занижен на10%.
Додано: Нед 22 вер, 2019 14:36
Додано: Пон 30 вер, 2019 13:08
Не увидела ни одного супер значимого пункта, чтоб переходить на сторону монобанка. приват вполне норм.
Додано: Сер 23 жов, 2019 21:48
Чтобы увидеть, нужны навыки
Вас бы и Ощадбанк устроил)
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:25
Самы удобный и быстрый mono
dasha252342 ну так пользуйтесь тем чем вам удобно, для меня приват это перевернутая страница
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:27
Монобанк супер, покамест я не вижу ему конкурента,уже полтора года пользуюсь,всем доволен, обслуживание,. а служба поддержки вообще умницы
Додано: Вів 07 січ, 2020 19:10
Последние 7 лет пользовался голд-картами Приватбанка (кредитной с высоким кредитным лимитом, зарплатной, долларовыми).
5.01, перед Рождественскими праздниками, при попытке провести очередной платёж в системе Приват24 (финансируя ремонт, это приходилось делать очень часто) меня попросили перезвонить на горячую линию банка и ответить на несколько вопросов. Вопросов было много: кроме ответа на секретный вопрос и анкетных данных меня просили назвать день рождения жены, отделение банка, в котором я оформлял карту, место работы, которое я указал при её получении... Последнее я забыл. Мальчик на той стороне сказал, что он решил заблокировать и мой платёж, и мою карту. Я сказал ему, что буду жаловаться... Он заблокировал ВСЕ мои карты и мобильное приложение (Приват24 с круглосуточной поддержкой в голд клубе). В итоге, я подвёл работников, с которыми обещал рассчитаться за выполненные работы перед праздниками, а моя семья остались без средств на рождественские праздники...
Мой вывод: банк, который подведёт в ответственный момент, не нужен. Мой выбор - monobank.
Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:41
Re: Finance.ua: Битва кредиток: monobank vs Приватбанк
много хвалебных од Моно - но есть и ряд нюансов:
- пресловутое уменьшение лимитов - вот он есть, и вот его нет - модель тысячи причин отрубила). У Привата лимиты выдаются более консервативно, но потом они не мечутся со срезанием
- оплата коммуналки - у Привата пока просто нет альтернативы по удобству и простоте. В частности Харьков - единая платежка - это что-то, не знаю есть ли тпкое в других городах.
|