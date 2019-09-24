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Finance.ua: Битва кредиток:
monobank vs Приватбанк

Finance.ua: Битва кредиток: monobank vs Приватбанк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:26

Не забывайте что при пополнении карты с карты в рублях у вас украдут 10%, курс рубля в обоих банках занижен на10%.
Maxmyt
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 14:36

  Maxmyt написав:Не забывайте что при пополнении карты с карты в рублях у вас украдут 10%, курс рубля в обоих банках занижен на10%.

А нечего туда со своими рублями лезть :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:08

Не увидела ни одного супер значимого пункта, чтоб переходить на сторону монобанка. приват вполне норм.
dasha252342
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 21:48

Чтобы увидеть, нужны навыки

Вас бы и Ощадбанк устроил)
clarus_bike
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:25

Самы удобный и быстрый mono

dasha252342 ну так пользуйтесь тем чем вам удобно, для меня приват это перевернутая страница
avtoigor4
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:27

Монобанк супер, покамест я не вижу ему конкурента,уже полтора года пользуюсь,всем доволен, обслуживание,. а служба поддержки вообще умницы
romanbugaenko3
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 19:10

Последние 7 лет пользовался голд-картами Приватбанка (кредитной с высоким кредитным лимитом, зарплатной, долларовыми).
5.01, перед Рождественскими праздниками, при попытке провести очередной платёж в системе Приват24 (финансируя ремонт, это приходилось делать очень часто) меня попросили перезвонить на горячую линию банка и ответить на несколько вопросов. Вопросов было много: кроме ответа на секретный вопрос и анкетных данных меня просили назвать день рождения жены, отделение банка, в котором я оформлял карту, место работы, которое я указал при её получении... Последнее я забыл. Мальчик на той стороне сказал, что он решил заблокировать и мой платёж, и мою карту. Я сказал ему, что буду жаловаться... Он заблокировал ВСЕ мои карты и мобильное приложение (Приват24 с круглосуточной поддержкой в голд клубе). В итоге, я подвёл работников, с которыми обещал рассчитаться за выполненные работы перед праздниками, а моя семья остались без средств на рождественские праздники...
Мой вывод: банк, который подведёт в ответственный момент, не нужен. Мой выбор - monobank.
Vadichka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 19:41

Re: Finance.ua: Битва кредиток: monobank vs Приватбанк

много хвалебных од Моно - но есть и ряд нюансов:
- пресловутое уменьшение лимитов - вот он есть, и вот его нет - модель тысячи причин отрубила). У Привата лимиты выдаются более консервативно, но потом они не мечутся со срезанием
- оплата коммуналки - у Привата пока просто нет альтернативы по удобству и простоте. В частности Харьков - единая платежка - это что-то, не знаю есть ли тпкое в других городах.
Shaman
 
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