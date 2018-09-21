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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 21 вер, 2018 12:04 Итоги: Прогнозы 21.09.18



Доллар США является второй по размеру укрепления валютой G10 с начала года, близко к швейцарскому франку. Но аналитики из TD Securities отмечают, что лучшее для доллара, возможно, позади. Они выделяют следующие причины:

1) Экономические сюрпризы начали угасать. Экономика США сильна, но «много хороших новостей уже учтено в ценах. Новые катализаторы будут необходимы для того, чтобы вдохновить существенный рост доллара США в этого уровня.»

2) ФРС почти нейтральна, и другие центральные банки становятся более «жесткими».

3) Мировой экономический рост возобновил импульс и он вновь будет в фокусе внимания рынка позже в этом году.

4) Позиционирование по доллару США переполнено, и оценки дороги.

5) Финансирование внешнего дефицита станет проблемой и история двойного дефицита вернётся с удвоенной силой, что будет более заметной новостью в 2019 г., так как Банк Японии ЕЦБ позволят дальнему концу кривой доходности расти.

6) Политический шум подрывает уверенность в долларе США и риски, связанные с внешней торговлей, приводят к неожиданным последствиям.



Аналитики Deutsche Bank о последствиях торгового спора США и Китая.



Глобальный рост будет подорван в результате торговой войны между США и Китаем, но все равно будут возможности. Поскольку Китай и США покупают меньше товаров друг друга, компании из других стран могут заполнить пробелы.



Стратеги Deutsche Bank отмечают, что есть заменители многих китайских продуктов, которые отправляются в США. «Некоторые другие страны могут фактически выиграть от споров США и Китая, если они смогут заменить китайский экспорт в США своей собственной продукцией», - пишут в Deutsche Bank.

В выигрыше могут оказаться Канада, Мексика и Еврозона - три торговых партнера США.



Из этих трех стран Мексика выиграет больше всего из-за своего меньшего ВВП и низкозатратного производства, но Канада и, в меньшей степени, Европа также могут извлечь пользу.



«Выход из нынешней сделки NAFTA со стороны администрации США или полный разворот в настроениях на торговых переговорах между США и ЕС, естественно, ограничат то, в какой степени эти регионы смогут увеличить свои торговые балансы в торговле с США. Тем не менее, мы рассматриваем эти регионы, и естественно их валюты – канадский доллар, евро и мексиканский песо, как потенциальных победителей от торгового спора США и Китая».

Собственно, по итогам четверга евро это и продемонстрировал, взлетев выше концептуальнозначимой отметки $1,1750.



Из российских банков вывели $6 млрд. за месяц.



Отток валюты из российской банковской системы вновь ускорился, сообщает в обзоре Райффайзенбанк.



За август корпоративные клиенты вывели со счетов $4,9 млрд. - на 60% больше, чем в июле ($3 млрд.).

Частично деньги ушли на погашение внешнего долга, рефинансирование которого де-факто остановились из-за обострившихся отношений с Западом. По графику ЦБ, компаниям и банкам предстояло выплатить $3,1 млрд.



Некоторые клиенты могли выводить средства из банков РФ, перемещая их в наличность или в зарубежные юрисдикции, «на опасениях введения против них жестких санкций», в том числе запрета на долларовые расчеты, отмечает Райффайзенбанк.



Заявления главы ВТБ Андрея Костина о том, что долларовые вклады могут быть конвертированы в рубли, тем временем напугали население.

Физлица присоединились к корпорациям и сняли со счетов $1,1 млрд. Еще $600 млн. вывели с депозитов в России иностранные банки.



Суммарно по кредито-депозитным операциям из банковской системы утекло $6,4 млрд., в результате у ряда участников банковской системы «возник острый дефицит валютной ликвидности», говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Компенсировать его пришлось за счет резервов ЦБ: в начале сентября регулятор заливал в банковскую систему $2,6 млрд. через операции своп, практически рекордную в истории сумму.



Чтобы покрыть отток валюты, банки продолжили опустошать собственные счета и депозиты за рубежом, с которых было изъято $2,8 млрд.



«Остальные $2,3 млрд. оттока банки покрыли за счет рублевых средств», - отмечает Райффайзенбанк: рубли конвертировались в валюту на рынке, усиливая давление на курс.



Запасы свободной валюты в банковской системе уменьшились до $300 млн. - настолько собственные резервы в виде ликвидных активов и зарубежных счетов превышали обязательства перед клиентами.



«В октябре-ноябре ситуация с валютной ликвидностью будет улучшаться», считают аналитики Райффайзенбанка: ЦБ обещал до конца года не покупать валюту рынке, риск жестких санкций с запретом на долларовые расчеты для госбанков снизился, а дорогая нефть принесет в страну $20-24 млрд. чистого притока по счету текущих операций.

Эта валюта покроет возможный отток нерезидентов из ОФЗ в случае объявления санкций.



Кстати о санкциях.



Трамп подписал указ о применении санкций в отношении России.



Дональд Трамп 20-го подписал указ о применении новых санкций в отношении России, которые предусмотрены, в том числе, Актом о поддержке свободы на Украине (UFSA) от 2014 года и Актом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).



Трамп подписал указ, который предоставил Минфину США дополнительные полномочия в вопросе антироссийских санкций, введенных из-за аннексии Крыма и военной агрессии на востоке Украины, а также в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Документ, подписанный Дональдом Трампом, упорядочивает режим применения уже существующих санкций в отношении Кремля.

В сопроводительном письме сказано, что данный указ направлен на более строгое соблюдение антироссийских санкций. Документ, в частности, предусматривает ведущую роль Минфина в сотрудничестве с Госдепом и другими ведомствами, а также определяет масштаб санкций.

Помимо этого, в документе перечислены возможные санкции в отношении Кремля. Речь идет о запрете или ограничении кредитования российских лиц, заморозке их финансовых активов, запрете гражданам США вести дела с лицами, в отношении которых были введены ограничения, о запрете на выдачу виз.



«Я дал министру финансов, проконсультировавшись с главой Госдепартамента, полномочия для осуществления таких действий... и использования всех средств, которые дают президенту IEEPA [Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях] и определенные секции CAATSA и UFSA», — сообщает Трамп в своем письме к Конгрессу США.



Конкретные лица или организации, в отношении которых будут вводится санкции, будут определяться в каждом конкретном случае государственным секретарем и министром финансов США.



Лишенные надрыва пятничные торги безналичным долларом констатировали очевидное вхождение рынка «американца» в боковой тренд, сменивший достаточно динамичную коррекцию цен СКВ на сезоне фискальных платежей и нехватке гривни.

Нынче рынок успокоился, вернувшись к стабильности, которую подтвердило микроскопическое, на 0,04 коп. снижение справочного курса доллара.



Наличный рынок ближе к полудню тоже пытается «перестроиться» с «медвежьего» на боковой тренд. Получается не очень, поскольку в отличие от межбанка и, собственно, рынка «зеленого» безнала, на который время от времени финансовые власти страны (Минфин, Казначейство и НБУ) «подбрасывают» толику гривневой ликвидности, «наличка» по сути непрерывно пребывает в этом отношении на голодном пайке.

Однако, полагаю, с установления на новой неделе «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала субъекты рынка наличных «поскребут по сусекам» и найдут гривню для поддержки восходящего тренда.



Возвращение «зеленых быков» на валютный межбанк будут «лоббировать» Казначейство, предположительно увеличив порции компенсации НДС и дефицит предложения экспортной выручки. Как по причине традиционного снижения притока СКВ из-за рубежа в начале новой недели, так и благодаря «придержке» валюты экспортерами.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Шесть причин для ослабления доллара США к концу года, - TD.Доллар США является второй по размеру укрепления валютой G10 с начала года, близко к швейцарскому франку. Но аналитики из TD Securities отмечают, что лучшее для доллара, возможно, позади. Они выделяют следующие причины:1) Экономические сюрпризы начали угасать. Экономика США сильна, но «много хороших новостей уже учтено в ценах. Новые катализаторы будут необходимы для того, чтобы вдохновить существенный рост доллара США в этого уровня.»2) ФРС почти нейтральна, и другие центральные банки становятся более «жесткими».3) Мировой экономический рост возобновил импульс и он вновь будет в фокусе внимания рынка позже в этом году.4) Позиционирование по доллару США переполнено, и оценки дороги.5) Финансирование внешнего дефицита станет проблемой и история двойного дефицита вернётся с удвоенной силой, что будет более заметной новостью в 2019 г., так как Банк Японии ЕЦБ позволят дальнему концу кривой доходности расти.6) Политический шум подрывает уверенность в долларе США и риски, связанные с внешней торговлей, приводят к неожиданным последствиям.Аналитики Deutsche Bank о последствиях торгового спора США и Китая.Глобальный рост будет подорван в результате торговой войны между США и Китаем, но все равно будут возможности. Поскольку Китай и США покупают меньше товаров друг друга, компании из других стран могут заполнить пробелы.Стратеги Deutsche Bank отмечают, что есть заменители многих китайских продуктов, которые отправляются в США. «Некоторые другие страны могут фактически выиграть от споров США и Китая, если они смогут заменить китайский экспорт в США своей собственной продукцией», - пишут в Deutsche Bank.В выигрыше могут оказаться Канада, Мексика и Еврозона - три торговых партнера США.Из этих трех стран Мексика выиграет больше всего из-за своего меньшего ВВП и низкозатратного производства, но Канада и, в меньшей степени, Европа также могут извлечь пользу.«Выход из нынешней сделки NAFTA со стороны администрации США или полный разворот в настроениях на торговых переговорах между США и ЕС, естественно, ограничат то, в какой степени эти регионы смогут увеличить свои торговые балансы в торговле с США. Тем не менее, мы рассматриваем эти регионы, и естественно их валюты – канадский доллар, евро и мексиканский песо, как потенциальных победителей от торгового спора США и Китая».Собственно, по итогам четверга евро это и продемонстрировал, взлетев выше концептуальнозначимой отметки $1,1750.Из российских банков вывели $6 млрд. за месяц.Отток валюты из российской банковской системы вновь ускорился, сообщает в обзоре Райффайзенбанк.За август корпоративные клиенты вывели со счетов $4,9 млрд. - на 60% больше, чем в июле ($3 млрд.).Частично деньги ушли на погашение внешнего долга, рефинансирование которого де-факто остановились из-за обострившихся отношений с Западом. По графику ЦБ, компаниям и банкам предстояло выплатить $3,1 млрд.Некоторые клиенты могли выводить средства из банков РФ, перемещая их в наличность или в зарубежные юрисдикции, «на опасениях введения против них жестких санкций», в том числе запрета на долларовые расчеты, отмечает Райффайзенбанк.Заявления главы ВТБ Андрея Костина о том, что долларовые вклады могут быть конвертированы в рубли, тем временем напугали население.Физлица присоединились к корпорациям и сняли со счетов $1,1 млрд. Еще $600 млн. вывели с депозитов в России иностранные банки.Суммарно по кредито-депозитным операциям из банковской системы утекло $6,4 млрд., в результате у ряда участников банковской системы «возник острый дефицит валютной ликвидности», говорится в обзоре Райффайзенбанка.Компенсировать его пришлось за счет резервов ЦБ: в начале сентября регулятор заливал в банковскую систему $2,6 млрд. через операции своп, практически рекордную в истории сумму.Чтобы покрыть отток валюты, банки продолжили опустошать собственные счета и депозиты за рубежом, с которых было изъято $2,8 млрд.«Остальные $2,3 млрд. оттока банки покрыли за счет рублевых средств», - отмечает Райффайзенбанк: рубли конвертировались в валюту на рынке, усиливая давление на курс.Запасы свободной валюты в банковской системе уменьшились до $300 млн. - настолько собственные резервы в виде ликвидных активов и зарубежных счетов превышали обязательства перед клиентами.«В октябре-ноябре ситуация с валютной ликвидностью будет улучшаться», считают аналитики Райффайзенбанка: ЦБ обещал до конца года не покупать валюту рынке, риск жестких санкций с запретом на долларовые расчеты для госбанков снизился, а дорогая нефть принесет в страну $20-24 млрд. чистого притока по счету текущих операций.Эта валюта покроет возможный отток нерезидентов из ОФЗ в случае объявления санкций.Кстати о санкциях.Трамп подписал указ о применении санкций в отношении России.Дональд Трамп 20-го подписал указ о применении новых санкций в отношении России, которые предусмотрены, в том числе, Актом о поддержке свободы на Украине (UFSA) от 2014 года и Актом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).Трамп подписал указ, который предоставил Минфину США дополнительные полномочия в вопросе антироссийских санкций, введенных из-за аннексии Крыма и военной агрессии на востоке Украины, а также в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».Документ, подписанный Дональдом Трампом, упорядочивает режим применения уже существующих санкций в отношении Кремля.В сопроводительном письме сказано, что данный указ направлен на более строгое соблюдение антироссийских санкций. Документ, в частности, предусматривает ведущую роль Минфина в сотрудничестве с Госдепом и другими ведомствами, а также определяет масштаб санкций.Помимо этого, в документе перечислены возможные санкции в отношении Кремля. Речь идет о запрете или ограничении кредитования российских лиц, заморозке их финансовых активов, запрете гражданам США вести дела с лицами, в отношении которых были введены ограничения, о запрете на выдачу виз.«Я дал министру финансов, проконсультировавшись с главой Госдепартамента, полномочия для осуществления таких действий... и использования всех средств, которые дают президенту IEEPA [Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях] и определенные секции CAATSA и UFSA», — сообщает Трамп в своем письме к Конгрессу США.Конкретные лица или организации, в отношении которых будут вводится санкции, будут определяться в каждом конкретном случае государственным секретарем и министром финансов США.Лишенные надрыва пятничные торги безналичным долларом констатировали очевидное вхождение рынка «американца» в боковой тренд, сменивший достаточно динамичную коррекцию цен СКВ на сезоне фискальных платежей и нехватке гривни.Нынче рынок успокоился, вернувшись к стабильности, которую подтвердило микроскопическое, на 0,04 коп. снижение справочного курса доллара.Наличный рынок ближе к полудню тоже пытается «перестроиться» с «медвежьего» на боковой тренд. Получается не очень, поскольку в отличие от межбанка и, собственно, рынка «зеленого» безнала, на который время от времени финансовые власти страны (Минфин, Казначейство и НБУ) «подбрасывают» толику гривневой ликвидности, «наличка» по сути непрерывно пребывает в этом отношении на голодном пайке.Однако, полагаю, с установления на новой неделе «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала субъекты рынка наличных «поскребут по сусекам» и найдут гривню для поддержки восходящего тренда.Возвращение «зеленых быков» на валютный межбанк будут «лоббировать» Казначейство, предположительно увеличив порции компенсации НДС и дефицит предложения экспортной выручки. Как по причине традиционного снижения притока СКВ из-за рубежа в начале новой недели, так и благодаря «придержке» валюты экспортерами.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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