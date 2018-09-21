Итоги: Прогнозы 21.09.18

Доллар США является второй по размеру укрепления валютой G10 с начала года, близко к швейцарскому франку. Но аналитики из TD Securities отмечают, что лучшее для доллара, возможно, позади. Они выделяют следующие причины:
1) Экономические сюрпризы начали угасать. Экономика США сильна, но «много хороших новостей уже учтено в ценах. Новые катализаторы будут необходимы для того, чтобы вдохновить существенный рост доллара США в этого уровня.»
2) ФРС почти нейтральна, и другие центральные банки становятся более «жесткими».
3) Мировой экономический рост возобновил импульс и он вновь будет в фокусе внимания рынка позже в этом году.
4) Позиционирование по доллару США переполнено, и оценки дороги.
5) Финансирование внешнего дефицита станет проблемой и история двойного дефицита вернётся с удвоенной силой, что будет более заметной новостью в 2019 г., так как Банк Японии ЕЦБ позволят дальнему концу кривой доходности расти.
6) Политический шум подрывает уверенность в долларе США и риски, связанные с внешней торговлей, приводят к неожиданным последствиям.
Аналитики Deutsche Bank о последствиях торгового спора США и Китая.
Глобальный рост будет подорван в результате торговой войны между США и Китаем, но все равно будут возможности. Поскольку Китай и США покупают меньше товаров друг друга, компании из других стран могут заполнить пробелы.
Стратеги Deutsche Bank отмечают, что есть заменители многих китайских продуктов, которые отправляются в США. «Некоторые другие страны могут фактически выиграть от споров США и Китая, если они смогут заменить китайский экспорт в США своей собственной продукцией», - пишут в Deutsche Bank.
В выигрыше могут оказаться Канада, Мексика и Еврозона - три торговых партнера США.
Из этих трех стран Мексика выиграет больше всего из-за своего меньшего ВВП и низкозатратного производства, но Канада и, в меньшей степени, Европа также могут извлечь пользу.
«Выход из нынешней сделки NAFTA со стороны администрации США или полный разворот в настроениях на торговых переговорах между США и ЕС, естественно, ограничат то, в какой степени эти регионы смогут увеличить свои торговые балансы в торговле с США. Тем не менее, мы рассматриваем эти регионы, и естественно их валюты – канадский доллар, евро и мексиканский песо, как потенциальных победителей от торгового спора США и Китая».
Собственно, по итогам четверга евро это и продемонстрировал, взлетев выше концептуальнозначимой отметки $1,1750.
Из российских банков вывели $6 млрд. за месяц.
Отток валюты из российской банковской системы вновь ускорился, сообщает в обзоре Райффайзенбанк.
За август корпоративные клиенты вывели со счетов $4,9 млрд. - на 60% больше, чем в июле ($3 млрд.).
Частично деньги ушли на погашение внешнего долга, рефинансирование которого де-факто остановились из-за обострившихся отношений с Западом. По графику ЦБ, компаниям и банкам предстояло выплатить $3,1 млрд.
Некоторые клиенты могли выводить средства из банков РФ, перемещая их в наличность или в зарубежные юрисдикции, «на опасениях введения против них жестких санкций», в том числе запрета на долларовые расчеты, отмечает Райффайзенбанк.
Заявления главы ВТБ Андрея Костина о том, что долларовые вклады могут быть конвертированы в рубли, тем временем напугали население.
Физлица присоединились к корпорациям и сняли со счетов $1,1 млрд. Еще $600 млн. вывели с депозитов в России иностранные банки.
Суммарно по кредито-депозитным операциям из банковской системы утекло $6,4 млрд., в результате у ряда участников банковской системы «возник острый дефицит валютной ликвидности», говорится в обзоре Райффайзенбанка.
Компенсировать его пришлось за счет резервов ЦБ: в начале сентября регулятор заливал в банковскую систему $2,6 млрд. через операции своп, практически рекордную в истории сумму.
Чтобы покрыть отток валюты, банки продолжили опустошать собственные счета и депозиты за рубежом, с которых было изъято $2,8 млрд.
«Остальные $2,3 млрд. оттока банки покрыли за счет рублевых средств», - отмечает Райффайзенбанк: рубли конвертировались в валюту на рынке, усиливая давление на курс.
Запасы свободной валюты в банковской системе уменьшились до $300 млн. - настолько собственные резервы в виде ликвидных активов и зарубежных счетов превышали обязательства перед клиентами.
«В октябре-ноябре ситуация с валютной ликвидностью будет улучшаться», считают аналитики Райффайзенбанка: ЦБ обещал до конца года не покупать валюту рынке, риск жестких санкций с запретом на долларовые расчеты для госбанков снизился, а дорогая нефть принесет в страну $20-24 млрд. чистого притока по счету текущих операций.
Эта валюта покроет возможный отток нерезидентов из ОФЗ в случае объявления санкций.
Кстати о санкциях.
Трамп подписал указ о применении санкций в отношении России.
Дональд Трамп 20-го подписал указ о применении новых санкций в отношении России, которые предусмотрены, в том числе, Актом о поддержке свободы на Украине (UFSA) от 2014 года и Актом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).
Трамп подписал указ, который предоставил Минфину США дополнительные полномочия в вопросе антироссийских санкций, введенных из-за аннексии Крыма и военной агрессии на востоке Украины, а также в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
Документ, подписанный Дональдом Трампом, упорядочивает режим применения уже существующих санкций в отношении Кремля.
В сопроводительном письме сказано, что данный указ направлен на более строгое соблюдение антироссийских санкций. Документ, в частности, предусматривает ведущую роль Минфина в сотрудничестве с Госдепом и другими ведомствами, а также определяет масштаб санкций.
Помимо этого, в документе перечислены возможные санкции в отношении Кремля. Речь идет о запрете или ограничении кредитования российских лиц, заморозке их финансовых активов, запрете гражданам США вести дела с лицами, в отношении которых были введены ограничения, о запрете на выдачу виз.
«Я дал министру финансов, проконсультировавшись с главой Госдепартамента, полномочия для осуществления таких действий... и использования всех средств, которые дают президенту IEEPA [Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях] и определенные секции CAATSA и UFSA», — сообщает Трамп в своем письме к Конгрессу США.
Конкретные лица или организации, в отношении которых будут вводится санкции, будут определяться в каждом конкретном случае государственным секретарем и министром финансов США.
Лишенные надрыва пятничные торги безналичным долларом констатировали очевидное вхождение рынка «американца» в боковой тренд, сменивший достаточно динамичную коррекцию цен СКВ на сезоне фискальных платежей и нехватке гривни.
Нынче рынок успокоился, вернувшись к стабильности, которую подтвердило микроскопическое, на 0,04 коп. снижение справочного курса доллара.
Наличный рынок ближе к полудню тоже пытается «перестроиться» с «медвежьего» на боковой тренд. Получается не очень, поскольку в отличие от межбанка и, собственно, рынка «зеленого» безнала, на который время от времени финансовые власти страны (Минфин, Казначейство и НБУ) «подбрасывают» толику гривневой ликвидности, «наличка» по сути непрерывно пребывает в этом отношении на голодном пайке.
Однако, полагаю, с установления на новой неделе «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала субъекты рынка наличных «поскребут по сусекам» и найдут гривню для поддержки восходящего тренда.
Возвращение «зеленых быков» на валютный межбанк будут «лоббировать» Казначейство, предположительно увеличив порции компенсации НДС и дефицит предложения экспортной выручки. Как по причине традиционного снижения притока СКВ из-за рубежа в начале новой недели, так и благодаря «придержке» валюты экспортерами.
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