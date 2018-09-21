RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Підсумки: енергетика
/
Итоги: Энергетика 21.09.18

Итоги: Энергетика 21.09.18
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: П'ят 21 вер, 2018 12:12

Итоги: Энергетика 21.09.18

Мировые цены на нефть в пятницу утром изменяются разнонаправленно в ожидании заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в ближайшие выходные.

По состоянию на 07.55 Киева стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06%, до $78,75 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,14%, до $70,22 за баррель.

В пятницу рынок находится в ожидании встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире 23 сентября, где планируется обсудить общую ситуацию на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств до конца 2018 года, а также модель дальнейшего взаимодействия, начиная с 2019 года. Как сообщало агентство Bloomberg, на встрече будут присутствовать представители большинства из 25 стран ОПЕК+.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать последний призыв президента США Дональда Трампа к ОПЕК снизить цены на «черное золото». «Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены!», - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter. Ранее Трамп уже не раз обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он также заявлял, что ОПЕК «манипулирует» рынком нефти и должна это прекратить.

В то же время, по мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса, сейчас в центре внимания рынков находятся перспективы мирового предложения нефти на фоне грядущих американских санкций в отношении Ирана.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией - примерно на 200 тысяч баррелей.

Нефтяные фьючерсы закончили торги в четверг со снижением после того, как президент Дональд Трамп в твиттере призвал Организацию стран-экспортеров нефти поддерживать более низкие цены на нефть.
«Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не будут в безопасности очень долго без нас, и все же они продолжают настаивать на повышении и повышении цен на нефть! Мы запомним. Монополия ОПЕК должна сейчас снижать цены!» - Трамп написал в твиттере в четверг.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже октябрьская нефть WTI потеряла 32 цента, или почти 0,5%, до $70,80 за баррель. По данным «Итогов», нефть в США в среду закрылась на самом высоком уровне с 10 июля. Ноябрьская нефть WTI потеряла 45 центов, или 0,6%, до $70,32.

Ноябрьская нефть Brent, тем временем, упала на 70 центов, или 0,9%, до $78,70 за баррель на ICE Futures Europe, отступив от внутридневного максимума в $79,83.

Последний твит Трампа появился после того, как в начале этой недели было сообщено, что официальные лица из Саудовской Аравии, де-факто лидера ОПЕК, были довольны возможностью роста цены на нефть выше $80 за баррель.

«США стремятся избежать последствий санкций в отношении Ирана», - сказала Фиона Синкотта, старший аналитик рынка в City Index. - «Представители США попросили двух крупнейших производителей Саудовской Аравии и России «сохранить уровни производства, чтобы избежать роста цен».

Октябрьский бензин снизился на 0,3% до $2,015 за галлон, а октябрьский мазут упал на 0,8% до $2,288 за галлон.

Сланцевую отрасль США и Канады ждет новый бум.

В ESAI Energy полагают, что с решением инфраструктурных проблем у американских производителей сланцевой нефти откроется второе дыхание.

Аналитики отмечают, что, когда строительство нового трубопровода будет завершено, возможности транспортировки нефти из Пермиан увеличатся на 2 млн. баррелей в сутки. В ESAI Energy полагают, что это даст новый импульс развитию сланцевой отрасли и в следующие пять лет новые проекты могут обеспечить рост добычи более чем на 5 млн. баррелей в день, а значит, существенно вырастет экспорт нефти из США.

«Битва за увеличение транспортных мощностей будет ключевой для определения темпов и времени роста производства не только в Пермиан, но и в других регионах добычи сланцевой нефти в США, а также для канадских нефтеносных песков», — говорится в отчете компании.

Вместе с тем, в ESAI Energy напоминают, что для решения инфраструктурных проблем в сланцевой отрасли США потребуется более полутора лет. До тех пор производителям сланцевой нефти в Пермиан придется терпеть и продавать нефть в существенным дисконтом к бенчмарку, конкурируя друг с другом за транспортные мощности.

Началось строительство словацкой части интерконнектора Польша-Словакия.

18 сентября в Вельке Капушаны состоялась официальная церемония начала строительства словацкого участка газопровода, связывающего ГТС Польши и Словакии. Пропускная способность в сторону Польши – 5,7 млрд. кубометров в год, Словакии – 4,7 млрд.

В расширенном варианте новый газопровод мог бы стать частью наименее капиталоемкого маршрута в обход Украины. Разумеется, этот вариант не мог устроить подрядчиков Газпрома, определяющих инвестиционную политику «основного предприятия РФ».


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/, http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67058
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4222 раз.
Подякували: 7733 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Итоги: Энергетика 20.09.18
дядя Caша » Чет 20 вер, 2018 12:49
0 45
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 12:49
дядя Caша
Итоги: Энергетика 19.09.18
дядя Caша » Сер 19 вер, 2018 12:24
0 45
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 вер, 2018 12:24
дядя Caша
Итоги: Энергетика18.09.18
дядя Caша » Вів 18 вер, 2018 12:34
0 48
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 вер, 2018 12:34
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61401)
21.09.2018 13:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.