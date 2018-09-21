Итоги: Энергетика 21.09.18

Додано: П'ят 21 вер, 2018 12:12

В пятницу рынок находится в ожидании встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире 23 сентября, где планируется обсудить общую ситуацию на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств до конца 2018 года, а также модель дальнейшего взаимодействия, начиная с 2019 года. Как сообщало агентство Bloomberg, на встрече будут присутствовать представители большинства из 25 стран ОПЕК+.



Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать последний призыв президента США Дональда Трампа к ОПЕК снизить цены на «черное золото». «Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены!», - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter. Ранее Трамп уже не раз обвинял картель в завышении цен на нефть и требовал их снижения. Он также заявлял, что ОПЕК «манипулирует» рынком нефти и должна это прекратить.



В то же время, по мнению аналитика OANDA Стивена Иннеса, сейчас в центре внимания рынков находятся перспективы мирового предложения нефти на фоне грядущих американских санкций в отношении Ирана.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией - примерно на 200 тысяч баррелей.

Последний твит Трампа появился после того, как в начале этой недели было сообщено, что официальные лица из Саудовской Аравии, де-факто лидера ОПЕК, были довольны возможностью роста цены на нефть выше $80 за баррель.



«США стремятся избежать последствий санкций в отношении Ирана», - сказала Фиона Синкотта, старший аналитик рынка в City Index. - «Представители США попросили двух крупнейших производителей Саудовской Аравии и России «сохранить уровни производства, чтобы избежать роста цен».

Мировые цены на нефть в пятницу утром изменяются разнонаправленно в ожидании заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в ближайшие выходные.Нефтяные фьючерсы закончили торги в четверг со снижением после того, как президент Дональд Трамп в твиттере призвал Организацию стран-экспортеров нефти поддерживать более низкие цены на нефть.«Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не будут в безопасности очень долго без нас, и все же они продолжают настаивать на повышении и повышении цен на нефть! Мы запомним. Монополия ОПЕК должна сейчас снижать цены!» - Трамп написал в твиттере в четверг.Сланцевую отрасль США и Канады ждет новый бум.В ESAI Energy полагают, что с решением инфраструктурных проблем у американских производителей сланцевой нефти откроется второе дыхание.Аналитики отмечают, что, когда строительство нового трубопровода будет завершено, возможности транспортировки нефти из Пермиан увеличатся на 2 млн. баррелей в сутки. В ESAI Energy полагают, что это даст новый импульс развитию сланцевой отрасли и в следующие пять лет новые проекты могут обеспечить рост добычи более чем на 5 млн. баррелей в день, а значит, существенно вырастет экспорт нефти из США.«Битва за увеличение транспортных мощностей будет ключевой для определения темпов и времени роста производства не только в Пермиан, но и в других регионах добычи сланцевой нефти в США, а также для канадских нефтеносных песков», — говорится в отчете компании.Вместе с тем, в ESAI Energy напоминают, что для решения инфраструктурных проблем в сланцевой отрасли США потребуется более полутора лет. До тех пор производителям сланцевой нефти в Пермиан придется терпеть и продавать нефть в существенным дисконтом к бенчмарку, конкурируя друг с другом за транспортные мощности.Началось строительство словацкой части интерконнектора Польша-Словакия.18 сентября в Вельке Капушаны состоялась официальная церемония начала строительства словацкого участка газопровода, связывающего ГТС Польши и Словакии. Пропускная способность в сторону Польши – 5,7 млрд. кубометров в год, Словакии – 4,7 млрд.В расширенном варианте новый газопровод мог бы стать частью наименее капиталоемкого маршрута в обход Украины. Разумеется, этот вариант не мог устроить подрядчиков Газпрома, определяющих инвестиционную политику «основного предприятия РФ».В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: