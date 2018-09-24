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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 24 вер, 2018 12:42 Итоги: Прогнозы 24.09.18



Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз темпов роста мирового ВВП в 2019 году на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 3,1%. Изменение прогноза обусловлено эскалацией торговой войны между США и Китаем, говорится в обзоре Fitch.



«Наш прогноз теперь учитывает недавнюю существенную эскалацию торговых ограничений между США и Китаем, в связи с чем прогноз по росту экономики Китая в 2019 году понижен на 0,2 п.п., до 6,1%, а прогноз по росту глобальной экономики - на 0,1 п.п. в сравнении с июньским прогнозом, до 3,1%», - пишет Fitch.



Несмотря на влияние торговых войн, по итогам 2018 года агентство ожидает ускорения темпов роста мирового ВВП до 3,3% в сравнении с 3,2% в 2017 году. При этом прогноз по росту ВВП США на текущий год повышен на 0,1 п.п., до 2,9%, а прогноз роста экономики Еврозоны - снижен на 0,3 п.п., до 2%, добавили в Fitch.



Торговая война между США и Китаем вспыхнула в начале 2018 года. Тогда президент США Дональд Трамп заявил о слишком большом дефиците в двустороннем торговом балансе.

Летом США ввели 25-процентные пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд. Китай ответил зеркальными мерами.

Дополнительные 10-процентные пошлины США на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд. будут введены 24 сентября. С 1 января 2019 года тарифы вырастут до 25%. Китай в ответ пообещал ввести пошлины в размере от 5% до 10% на американский импорт на сумму $60 млрд.



Банк России сообщил, какой объем ОФЗ продали нерезиденты в августе.



По итогам прошлого месяца доля иностранных инвесторов в ОФЗ сократилась с 27,2% до 26%. Это несколько ниже, чем 26,6%, о которых говорила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 14 сентября.

Исход нерезидентов с рынка облигаций федерального займа продолжился и в августе, но, несмотря на рост санкционных рисков, все оказалось не так плохо, как апреле, когда инвесторы оказались застигнуты врасплох введением санкций против Русала и ряда других компаний. В ЦБ РФ оценили отток средств нерезидентов из ОФЗ в 92 млрд. руб. и напомнили, что по итогам апреля он составил 137 млрд. руб.

В «Обзоре рисков финансовых рынках» ЦБ РФ также обращает внимание на то, что продаже ОФЗ нерезидентами осуществлялись равномернее в сравнение с апрелем. ЦБ констатировал, что выход из бумаг наблюдался фактически по всей кривой и во всех выпусках ОФЗ, а более сильное снижение вложений наблюдалось в тех бумагах, где их уровень изначально был выше.



Валютные вкладчики побежали из Сбербанка.



Сбербанк стал главной жертвой оттока валютных депозитов физлиц из российской банковской системы.

В августе, на фоне нового раунда санкций США и угрозы запрета долларовых расчетов для госбанков, население вывело из банковской системы 1,5 млрд долларов.

Из этой суммы три четверти, или $1,2 млрд, утекло с валютных депозитов крупнейшего госбанка страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ и расчеты консалтинговой компании Frank RG.

Из Сбербанка, чья доля на рынке вкладов физлиц составляет 45%, деньги уходят в банки с иностранным капиталом, признал 23 августа зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

Чтобы удержать клиентов, в конце месяца Сбербанк поднял максимальную ставку по долларовым депозитам для розничных клиентов более чем вдвое - с 1,35% до 3% и одновременно увеличил доходность рублевых депозитов впервые с 2014 года.

Валютная часть баланса банка - $94-95 млрд, а ее изменения на сумму около $1 млрд. надо рассматривать «как результат управляемой эволюции», сообщила Bloomberg пресс-служба.



Фактически население делает то, что корпорации осуществляют с апреля: валютные счета юрлиц в банках сокращаются уже полгода, следует из данных Райффайзенбанка.

В августе корпоративные клиенты забрали еще $4,9 млрд. после $3 млрд. в июле. Некоторые клиенты могли выводить средства из банков РФ, перемещая их в наличность или в зарубежные юрисдикции, «на опасениях введения против них жестких санкций», в том числе запрета на долларовые расчеты, отмечает Райффайзенбанк.



Масла в огонь мог подлить глава ВТБ Андрей Костин, сообщивший 12 сентября, что в случае санкций валютные депозиты могут быть конвертированы в рубли.

Напомним, с начала года в американский сенат поступили 6 законопроектов о новых санкциях против России, два из которых предполагают удар по банковской системе.

Для одного или нескольких из семи крупнейших госбанков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, ВЭБ и Банк Москвы - возможен полный запрет на операции с американскими юрлицами, в том числе банками, корсчета в которых дают возможность проводить долларовые операции.



Пенсионные накопления россиян заморозили навсегда.



«Заморозка» накопительной части пенсии, которая была введена в 2014 году и декларировалась как временная, а затем ежегодно продлевалась, принесла в бюджет 2 триллиона рублей.

Эту сумму государство сэкономило, направляя пенсионные накопления граждан на выплаты текущим пенсионерам и сокращая трансферт из бюджета в пенсионный фонд.

Как сообщает РИА Новости, такие данные привел в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин в кулуарах второго Евразийского женского форума.

Отвечая на вопрос о том, какова вероятность, что накопительную часть пенсии «разморозят», он заявил: «Такой вероятности нет».



Вся сумма, которую работодатель отчисляет за работника в Пенсионный фонд (22% от зарплаты), будет уходить на текущие выплаты пенсионерам, включая 6%, которые, как предполагалось изначально, должны были формировать накопления граждан для выплат им же в старости.

«Заморозка - это такой выдуманный термин, потому что эти деньги не отвлекаются в накопительную, не компенсируются из бюджета. За последние годы, когда это было принято, федеральный бюджет сэкономил порядка 2 трлн. рублей. Сэкономил, а люди ничего не потеряли», - сказал Топилин.



В конце 2017 года Путин подписал закон о продлении «заморозки» до 2020 года. Но это «лишь такое временное решение», сказал министр: «Сейчас министерство финансов готовит предложение по индивидуальному пенсионному капиталу».



По задумке ведомства, которое готовит реформу совместно с ЦБ, в рамках нового механизма накопления станут собственностью граждан.

Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в июне говорил, что ИПК будет предполагать три вида пенсионных выплат - срочные (на срок от 10 лет с индексацией и возможностью наследования неиспользованного остатка), бессрочные (пожизненная пенсия без наследования) и гибридные (скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии, каждый раз на срок 20 лет вперед).



На торгах валютного межбанка в понедельник наблюдалась привычная нехватка предложения безналичного доллара, которая после выхода на рынок системных игроков стала менее острой, «позволив» котировкам безналичного «американца» снижаться. Полагаю, в значительно й степени «короткий поводок» «зеленым быкам» обеспечило сохранение проблем с гривневой ликвидностью, доставшееся рынку в «наследство» с прошлой недели и усугубленное текущим состоянием рынка гривневого ресурса, на которое указали отрицательная динамика остатков на коррсчетах регулятор и рост цен гривневых межбанковских кредитов overnight.



Наличный рынок, начав день заметным ростом, к полудню продемонстрировал очевидное стремление к стабильности не без влияния нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня на валютном межбанке.



На нынешних торгах цена безналичного «американца» все-таки вырастем, хотя и не на столь заметную цифру, как показал полуденный справочный курс СКВ. Вышеозначенные проблемы с гривневой ликвидностью обеспечили спад энтузиазма «зеленых быков».



Рискнем предположить повторение попытки «зеленого» ралли на ближайшей сессии межбанка. На сей раз рынок получит ощутимую поддержку гривневой ликвидностью от Казначейства, которое, как ожидается, заметно увеличит порцию компенсации НДС. Противостоять этому давлению на курс безналичного доллара по всей видимости будет рост притока экспортной выручки из-за рубежа, характерный для вторника.



Из-за выросшего объема компенсации НДС у экспортеров не будет необходимости продавать СКВ ради гривни. Поэтому даже заметное повышение объема поступления внешнеторговой выручки на счета экспортеров не сможет сменить «бычий» тренд рынка «зеленого» безнала.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Fitch понизило прогноз роста мировой экономики из-за торговой войны США и Китая.Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз темпов роста мирового ВВП в 2019 году на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 3,1%. Изменение прогноза обусловлено эскалацией торговой войны между США и Китаем, говорится в обзоре Fitch.«Наш прогноз теперь учитывает недавнюю существенную эскалацию торговых ограничений между США и Китаем, в связи с чем прогноз по росту экономики Китая в 2019 году понижен на 0,2 п.п., до 6,1%, а прогноз по росту глобальной экономики - на 0,1 п.п. в сравнении с июньским прогнозом, до 3,1%», - пишет Fitch.Несмотря на влияние торговых войн, по итогам 2018 года агентство ожидает ускорения темпов роста мирового ВВП до 3,3% в сравнении с 3,2% в 2017 году. При этом прогноз по росту ВВП США на текущий год повышен на 0,1 п.п., до 2,9%, а прогноз роста экономики Еврозоны - снижен на 0,3 п.п., до 2%, добавили в Fitch.Торговая война между США и Китаем вспыхнула в начале 2018 года. Тогда президент США Дональд Трамп заявил о слишком большом дефиците в двустороннем торговом балансе.Летом США ввели 25-процентные пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд. Китай ответил зеркальными мерами.Дополнительные 10-процентные пошлины США на импортируемые из Китая товары на сумму $200 млрд. будут введены 24 сентября. С 1 января 2019 года тарифы вырастут до 25%. Китай в ответ пообещал ввести пошлины в размере от 5% до 10% на американский импорт на сумму $60 млрд.Банк России сообщил, какой объем ОФЗ продали нерезиденты в августе.По итогам прошлого месяца доля иностранных инвесторов в ОФЗ сократилась с 27,2% до 26%. Это несколько ниже, чем 26,6%, о которых говорила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 14 сентября.Исход нерезидентов с рынка облигаций федерального займа продолжился и в августе, но, несмотря на рост санкционных рисков, все оказалось не так плохо, как апреле, когда инвесторы оказались застигнуты врасплох введением санкций против Русала и ряда других компаний. В ЦБ РФ оценили отток средств нерезидентов из ОФЗ в 92 млрд. руб. и напомнили, что по итогам апреля он составил 137 млрд. руб.В «Обзоре рисков финансовых рынках» ЦБ РФ также обращает внимание на то, что продаже ОФЗ нерезидентами осуществлялись равномернее в сравнение с апрелем. ЦБ констатировал, что выход из бумаг наблюдался фактически по всей кривой и во всех выпусках ОФЗ, а более сильное снижение вложений наблюдалось в тех бумагах, где их уровень изначально был выше.Валютные вкладчики побежали из Сбербанка.Сбербанк стал главной жертвой оттока валютных депозитов физлиц из российской банковской системы.В августе, на фоне нового раунда санкций США и угрозы запрета долларовых расчетов для госбанков, население вывело из банковской системы 1,5 млрд долларов.Из этой суммы три четверти, или $1,2 млрд, утекло с валютных депозитов крупнейшего госбанка страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ и расчеты консалтинговой компании Frank RG.Из Сбербанка, чья доля на рынке вкладов физлиц составляет 45%, деньги уходят в банки с иностранным капиталом, признал 23 августа зампред правления Сбербанка Александр Морозов.Чтобы удержать клиентов, в конце месяца Сбербанк поднял максимальную ставку по долларовым депозитам для розничных клиентов более чем вдвое - с 1,35% до 3% и одновременно увеличил доходность рублевых депозитов впервые с 2014 года.Валютная часть баланса банка - $94-95 млрд, а ее изменения на сумму около $1 млрд. надо рассматривать «как результат управляемой эволюции», сообщила Bloomberg пресс-служба.Фактически население делает то, что корпорации осуществляют с апреля: валютные счета юрлиц в банках сокращаются уже полгода, следует из данных Райффайзенбанка.В августе корпоративные клиенты забрали еще $4,9 млрд. после $3 млрд. в июле. Некоторые клиенты могли выводить средства из банков РФ, перемещая их в наличность или в зарубежные юрисдикции, «на опасениях введения против них жестких санкций», в том числе запрета на долларовые расчеты, отмечает Райффайзенбанк.Масла в огонь мог подлить глава ВТБ Андрей Костин, сообщивший 12 сентября, что в случае санкций валютные депозиты могут быть конвертированы в рубли.Напомним, с начала года в американский сенат поступили 6 законопроектов о новых санкциях против России, два из которых предполагают удар по банковской системе.Для одного или нескольких из семи крупнейших госбанков - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, ВЭБ и Банк Москвы - возможен полный запрет на операции с американскими юрлицами, в том числе банками, корсчета в которых дают возможность проводить долларовые операции.Пенсионные накопления россиян заморозили навсегда.«Заморозка» накопительной части пенсии, которая была введена в 2014 году и декларировалась как временная, а затем ежегодно продлевалась, принесла в бюджет 2 триллиона рублей.Эту сумму государство сэкономило, направляя пенсионные накопления граждан на выплаты текущим пенсионерам и сокращая трансферт из бюджета в пенсионный фонд.Как сообщает РИА Новости, такие данные привел в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин в кулуарах второго Евразийского женского форума.Отвечая на вопрос о том, какова вероятность, что накопительную часть пенсии «разморозят», он заявил: «Такой вероятности нет».Вся сумма, которую работодатель отчисляет за работника в Пенсионный фонд (22% от зарплаты), будет уходить на текущие выплаты пенсионерам, включая 6%, которые, как предполагалось изначально, должны были формировать накопления граждан для выплат им же в старости.«Заморозка - это такой выдуманный термин, потому что эти деньги не отвлекаются в накопительную, не компенсируются из бюджета. За последние годы, когда это было принято, федеральный бюджет сэкономил порядка 2 трлн. рублей. Сэкономил, а люди ничего не потеряли», - сказал Топилин.В конце 2017 года Путин подписал закон о продлении «заморозки» до 2020 года. Но это «лишь такое временное решение», сказал министр: «Сейчас министерство финансов готовит предложение по индивидуальному пенсионному капиталу».По задумке ведомства, которое готовит реформу совместно с ЦБ, в рамках нового механизма накопления станут собственностью граждан.Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в негосударственных пенсионных фондах, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.Первый зампред Банка России Сергей Швецов в июне говорил, что ИПК будет предполагать три вида пенсионных выплат - срочные (на срок от 10 лет с индексацией и возможностью наследования неиспользованного остатка), бессрочные (пожизненная пенсия без наследования) и гибридные (скользящие выплаты с ежегодным расчетом пенсии, каждый раз на срок 20 лет вперед).На торгах валютного межбанка в понедельник наблюдалась привычная нехватка предложения безналичного доллара, которая после выхода на рынок системных игроков стала менее острой, «позволив» котировкам безналичного «американца» снижаться. Полагаю, в значительно й степени «короткий поводок» «зеленым быкам» обеспечило сохранение проблем с гривневой ликвидностью, доставшееся рынку в «наследство» с прошлой недели и усугубленное текущим состоянием рынка гривневого ресурса, на которое указали отрицательная динамика остатков на коррсчетах регулятор и рост цен гривневых межбанковских кредитов overnight.Наличный рынок, начав день заметным ростом, к полудню продемонстрировал очевидное стремление к стабильности не без влияния нисходящего тренда в безналичной паре доллар-гривня на валютном межбанке.На нынешних торгах цена безналичного «американца» все-таки вырастем, хотя и не на столь заметную цифру, как показал полуденный справочный курс СКВ. Вышеозначенные проблемы с гривневой ликвидностью обеспечили спад энтузиазма «зеленых быков».Рискнем предположить повторение попытки «зеленого» ралли на ближайшей сессии межбанка. На сей раз рынок получит ощутимую поддержку гривневой ликвидностью от Казначейства, которое, как ожидается, заметно увеличит порцию компенсации НДС. Противостоять этому давлению на курс безналичного доллара по всей видимости будет рост притока экспортной выручки из-за рубежа, характерный для вторника.Из-за выросшего объема компенсации НДС у экспортеров не будет необходимости продавать СКВ ради гривни. Поэтому даже заметное повышение объема поступления внешнеторговой выручки на счета экспортеров не сможет сменить «бычий» тренд рынка «зеленого» безнала.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67104 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4226 раз. Подякували: 7742 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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