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НБУ надав рефінансування
Укрексімбанку на 2,9 млрд гривень

НБУ надав рефінансування Укрексімбанку на 2,9 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 08:38

НБУ надав рефінансування Укрексімбанку на 2,9 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані НБУ.

Дивися повний текст НБУ надав рефінансування Укрексімбанку на 2,9 млрд гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 08:39

А EXIM потом даст кредит "Богдану" под 2,5% годовых.
Пэрэмога!!!
u_labunska
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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