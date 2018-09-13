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НБУ надав рефінансування Укрексімбанку на 2,9 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 вер, 2018 08:38
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані НБУ.
Дивися повний текст НБУ надав рефінансування Укрексімбанку на 2,9 млрд гривень
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R2
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Додано: Вів 25 вер, 2018 08:39
А EXIM потом даст кредит "Богдану" под 2,5% годовых.
Пэрэмога!!!
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u_labunska
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Пон 24 вер, 2018 11:00
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