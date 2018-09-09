RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Спрощенці» сплатили 19
мільярдів гривень податків

«Спрощенці» сплатили 19 мільярдів гривень податків
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 11:40

«Спрощенці» сплатили 19 мільярдів гривень податків

Пропонуємо до обговорення:
За вісім місяців 2018 «спрощенці» сплатили до місцевих бюджетів 19 мільярдів гривень єдиного податку, — повідомляється на сайті ДФС.

Дивися повний текст «Спрощенці» сплатили 19 мільярдів гривень податків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84696
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 11:40

"Подавляющее большинство уплаченного налога обеспечили физические лица-предприниматели — 13,5 миллиардов гривень."
По упрощенной системе налогообложения работает 1,65 млн работающих ФЛП.
13500000000/8/1600000=1055 грн в месяц
Да действительно очень много. Даже не знаю что сказать.
ФЛП еще имеет право на минимальную пенсию.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2564
З нами з: 27.02.09
Подякував: 210 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 12:29

Йде розмова про единий податок, а пенсія, це сплата ЄСВ, який сплачується окремо і тут про це нічого не написано
chitatel
 
Повідомлень: 245
З нами з: 27.01.10
Подякував: 21 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 12:44

Все немного не так. Нужно учитывать наличие разных групп и то, что одни платят около нуля, а остальные гораздо больше. Вот официальная статистика ГФС:

Спрощену систему оподаткування (станом на 01.01.2018) застосовують 1,292 млн. фізичних осіб-підприємців.

перша група – 223 тис. осіб (17,3 відс.);
друга група – 625,5 тис. осіб (48,4 відс.);
третя група – 443,5 тис. осіб ( 34,3 відс.)

Первая группа платит от нуля до 176 грн./мес = максимум 313984000 грн. за 8 месяцев
Вторая группа платит от нуля до 744 грн./мес = максимум 465372000 грн. за 8 месяцев
В общем, они заплатили меньше 1 млрд из указанных 13.5.

Третья группа заплатила остальное (12720644000), при этом надо учитывать, что эта группа платит поквартально, а значит свои налоги заплатила только за 6 месяцев, значит, делить надо на 6, а не на 8. Получаем 12720644000/443500/6 = 4780 грн в месяц, что довольно таки неплохо и гораздо больше большинства конвертополучателей. Больше единщика на третьей группе налогов платит только тот, кто имеет официальный доход более 4780/0.195 = 24500 грн. в месяц, коих очень мало. (Из расчета НДФЛ 18% + 1.5% военный сбор). ЕСВ не учитывается, т.к. платится и начисляется отдельно, соответственно этому насчитывается и пенсия, а мы говорим о налогах.
Kart
 
Повідомлень: 129
З нами з: 27.09.17
Подякував: 35 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kart, sal, Волгарь і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ надав рефінансування Укрексімбанку на 2,9 млрд гривень
R2 » Вів 25 вер, 2018 08:38
2 66
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 11:11
toanva
Середня зарплата киян досягла 13 тисяч гривень
R2 » Чет 13 вер, 2018 10:11
8 514
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 вер, 2018 15:14
Faceless
Нацбанк 25 вересня запустить в обіг нові 20 гривень (фото)
R2 » Нед 09 вер, 2018 17:13
7 381
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 вер, 2018 09:10
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13806)
25.09.2018 14:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.