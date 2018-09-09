За вісім місяців 2018 «спрощенці» сплатили до місцевих бюджетів 19 мільярдів гривень єдиного податку, — повідомляється на сайті ДФС.
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Додано: Вів 25 вер, 2018 11:40
«Спрощенці» сплатили 19 мільярдів гривень податків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Спрощенці» сплатили 19 мільярдів гривень податків.
Додано: Вів 25 вер, 2018 11:40
"Подавляющее большинство уплаченного налога обеспечили физические лица-предприниматели — 13,5 миллиардов гривень."
По упрощенной системе налогообложения работает 1,65 млн работающих ФЛП.
13500000000/8/1600000=1055 грн в месяц
Да действительно очень много. Даже не знаю что сказать.
ФЛП еще имеет право на минимальную пенсию.
Додано: Вів 25 вер, 2018 12:29
Йде розмова про единий податок, а пенсія, це сплата ЄСВ, який сплачується окремо і тут про це нічого не написано
Додано: Вів 25 вер, 2018 12:44
Все немного не так. Нужно учитывать наличие разных групп и то, что одни платят около нуля, а остальные гораздо больше. Вот официальная статистика ГФС:
Спрощену систему оподаткування (станом на 01.01.2018) застосовують 1,292 млн. фізичних осіб-підприємців.
перша група – 223 тис. осіб (17,3 відс.);
друга група – 625,5 тис. осіб (48,4 відс.);
третя група – 443,5 тис. осіб ( 34,3 відс.)
Первая группа платит от нуля до 176 грн./мес = максимум 313984000 грн. за 8 месяцев
Вторая группа платит от нуля до 744 грн./мес = максимум 465372000 грн. за 8 месяцев
В общем, они заплатили меньше 1 млрд из указанных 13.5.
Третья группа заплатила остальное (12720644000), при этом надо учитывать, что эта группа платит поквартально, а значит свои налоги заплатила только за 6 месяцев, значит, делить надо на 6, а не на 8. Получаем 12720644000/443500/6 = 4780 грн в месяц, что довольно таки неплохо и гораздо больше большинства конвертополучателей. Больше единщика на третьей группе налогов платит только тот, кто имеет официальный доход более 4780/0.195 = 24500 грн. в месяц, коих очень мало. (Из расчета НДФЛ 18% + 1.5% военный сбор). ЕСВ не учитывается, т.к. платится и начисляется отдельно, соответственно этому насчитывается и пенсия, а мы говорим о налогах.
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