«Спрощенці» сплатили 19 мільярдів гривень податків

Додано: Чет 27 вер, 2018 13:22

cannabis_ua написав: Как вы лихо отминусовали 1ю и 2ю группу. Как вы лихо отминусовали 1ю и 2ю группу.

физических лиц

Лихо отминусовал, потому что в данном случае согласен с вами. Это говно надо ликвидировать. Пусть платят5% отдохода. Я не говорю, что это много, но вот хотя бы так, а не 200-700 грн в месяц, и уже будет огромный плюс местным бюджетам. Пусть декларируют все свои доходы полностью и отказываются от субсидий и прочего коммунизма.Когда на 2й группе сидят огромные интернет-магазины с миллиардными оборотами и миллионными доходами, и я понимаю, что я, мелкая сошка со сравнительно небольшим доходом, плачу налогов на порядок больше чем они, меня разрывает точно так же как и вас по отношению ко всем единщикамНо я свои расчеты привел к тому, что не всех единщиков нужно под одну гребенку. Самые охеревшие среди единщиков - это именно 1-2 группа, и свой гнев надо направлять прежде всего на них.Общая иерархия средивыходит такая:1. Самые несправедливо обложенные налогами - люди официально трудоустроенные с официально высокими доходами. Они платят больше остальных и вправе считать, что кормят всех остальных.2. Единщики 3 группы - платят налогов меньше первых, но все равно больше подавляющего большинства наемных работников и других единщиков. Все доходы официальные, никаких субсидий и соц выплат.3. Официально трудоустроенные с конвертной частью зарплаты. В зависимости от соотношения белая ЗП/конверт, могут платить как на уровне единщиков 3 группы, так и намного меньше их, при равном доходе. Охеревшесть этой категории усугубляет их возможное право на субсидию по закону, без права на нее по справедливости.4. Единщики 1-2 группы. Большинство из них действительно охеревшие, например огромные интернет-магазины или просто торговцы где-нибудь на 7м километре, где ты с пары контейнеров мог попасть в топ 10% богатых людей Украины, при этом платишь налогов 0.000001% реального дохода.5. Официально безработные и не платящие вообще ничего, но получающие многочисленные соц выплаты.Ликвидировать последние три категории, приведя их к уровню второй, с обязательным и жестким контролем доходов. Первую тоже привести к уровню второй, а то действительно несправедливо. И в стране полное счастье и благоденствие