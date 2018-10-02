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«Спрощенці» сплатили 19
мільярдів гривень податків

«Спрощенці» сплатили 19 мільярдів гривень податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 11:46

  AlifeSoft написав:Ну я заплатил только ЕН за 9 месяцев 45650,84 грн, еще ЕСВ 7376,4 грн. И да, я поддерживаю Порошенко.

А сколько заплатили вы и кого вы поддерживаете?

PS
Получаете ли вы субсидию?

Почему при больших, чем у меня, доходах вы платите меньше налогов?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 20:42

  cannabis_ua написав:Почему при больших, чем у меня, доходах вы платите меньше налогов?


Потому что меня не защищает трудовой кодекс и работу я нашел себе сам, причем с зарубежными заказчиками. Так что я еще торговый баланс выравниваю. Так что здесь даже при 0% налогов все равно польза для страны.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 13:22

  cannabis_ua написав:Как вы лихо отминусовали 1ю и 2ю группу.


Лихо отминусовал, потому что в данном случае согласен с вами. Это говно надо ликвидировать. Пусть платят хотя бы 5% от реального дохода. Я не говорю, что это много, но вот хотя бы так, а не 200-700 грн в месяц, и уже будет огромный плюс местным бюджетам. Пусть декларируют все свои доходы полностью и отказываются от субсидий и прочего коммунизма.

Когда на 2й группе сидят огромные интернет-магазины с миллиардными оборотами и миллионными доходами, и я понимаю, что я, мелкая сошка со сравнительно небольшим доходом, плачу налогов на порядок больше чем они, меня разрывает точно так же как и вас по отношению ко всем единщикам :evil: :evil: :evil:

Но я свои расчеты привел к тому, что не всех единщиков нужно под одну гребенку. Самые охеревшие среди единщиков - это именно 1-2 группа, и свой гнев надо направлять прежде всего на них.


Общая иерархия среди физических лиц выходит такая:

1. Самые несправедливо обложенные налогами - люди официально трудоустроенные с официально высокими доходами. Они платят больше остальных и вправе считать, что кормят всех остальных.
2. Единщики 3 группы - платят налогов меньше первых, но все равно больше подавляющего большинства наемных работников и других единщиков. Все доходы официальные, никаких субсидий и соц выплат.
3. Официально трудоустроенные с конвертной частью зарплаты. В зависимости от соотношения белая ЗП/конверт, могут платить как на уровне единщиков 3 группы, так и намного меньше их, при равном доходе. Охеревшесть этой категории усугубляет их возможное право на субсидию по закону, без права на нее по справедливости.
4. Единщики 1-2 группы. Большинство из них действительно охеревшие, например огромные интернет-магазины или просто торговцы где-нибудь на 7м километре, где ты с пары контейнеров мог попасть в топ 10% богатых людей Украины, при этом платишь налогов 0.000001% реального дохода.
5. Официально безработные и не платящие вообще ничего, но получающие многочисленные соц выплаты.

Ликвидировать последние три категории, приведя их к уровню второй, с обязательным и жестким контролем доходов. Первую тоже привести к уровню второй, а то действительно несправедливо. И в стране полное счастье и благоденствие :mrgreen:
Kart
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 13:53

Kart
Ахренеть. Лихо вы всех под одну гребёнку. И Розетку, и простых торговцев.
А ничего что большинство единщиков, это люди которые сами себе создали рабочие места?
И вместо того, чтоб сидеть на социалке, создают СТО, кафе, парикмахерские.

Пусть налоговая разбирается с Розеткой и Пузатой хатой. У них для этого есть все механизмы.
А трогать людей, у которых доходы на уровне средней зарплаты по стране, вверх цинизма.
Люди создают рабочие места, платят налоги. А могли бы ходить каждые две недели в Центр занятости или свалить из страны и вообще ничего не платить.
Потому что с рабочими местами у нас не очень.

  cannabis_ua написав:
У меня за 8 месяцев налог на доходы (физических лиц + военный сбор) = 140360,72 грн
ЕСВ (насколько смог посчитать) за 8 месяцев = 158213,09 грн

Никого не поддерживаю. Критикую власть.
Презираю Порошенко.



Интересно где Вы работаете? Я, да и не только, с удовольствием закрою ФОП и пойду работать в вашу организацию. Буду получать 87т из них платить 17т налогов и презирать Порошенко.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:43

Re: «Спрощенці» сплатили 19 мільярдів гривень податків

  Фантом написав:Буду получать

Вот в этом вся суть!
ПОЛУЧАТЬ не равно ЗАРАБАТЫВАТЬ!!!
Когда уясните разницу, доходы увеличатся и станет проще не смотреть в карманы других.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:07

  cannabis_ua написав:
  AlifeSoft написав:Ну я заплатил только ЕН за 9 месяцев 45650,84 грн, еще ЕСВ 7376,4 грн. И да, я поддерживаю Порошенко.

А сколько заплатили вы и кого вы поддерживаете?

PS
Получаете ли вы субсидию?


У меня за 8 месяцев налог на доходы (физических лиц + военный сбор) = 140360,72 грн
ЕСВ (насколько смог посчитать) за 8 месяцев = 158213,09 грн

Никого не поддерживаю. Критикую власть.
Презираю Порошенко.


А в чому крутизна?
Вас доять. Доять по чорному.
Можливо, що ви обидва платите в рази більше податків, аніж витрачаєте на себе.
Бо нині звичайний найманий працівник платить 127% податків (відносно власних чистих витрат; простий розрахунок тут: viewtopic.php?p=4456724#p4456724 )

А держава як не могла, так і не може, й, мабуть, не зможе... зробити якісні дороги, освіту, медицину, банкінг, оборону...
Єдине, що їй справді добре вдається – вищувати купу упирів біля нашого ДержБюджету.

То в чому ж "крутизна" величезної суми сплачених податків, якщо йдуть вони, здебільшо, на чисте, Абсолютне Зло...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
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