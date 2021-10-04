Да мне по сути не нужно. Планов пользоваться картами Альфа банка для прохода в бизнес-залы пока нет, я другими картами пользуюсь. Просто стало интересно с этими 12 часами, потому как опыт по другим картам был другой.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 20 вер, 2021 06:49
Re: Лаунж Кей
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:30
Re: Лаунж Кей
А через что вы общаетесь с Консьержем виза елси не секрет
Мена этот Лаунж Ки достал, ни новые карты не хочет регать, ни подвязывать в старый аккаунт перевыпущенные Сигнече не хочет.
Буду пробовать через неделю прозодить просто по физической карте в Киеве и в Дохе)
Додано: Пон 20 вер, 2021 15:35
Re: Лаунж Кей
Через telegram -
На приложении свет клином не сошелся, просто с ним удобнее (QR-код, информация о залах...)
Додано: Пон 20 вер, 2021 16:00
Re: Лаунж Кей
Ага написал им)
Та приложение есть, просто 4 карты Сигнече и ни на одну ничего не могу оформить)
в Приложении висят старые карты.
Ну ну это пять, Консьерж Визы
Уточнила информацию и должна вам сообщить, что на данный момент мы не обслуживаем карты уровня Signature банка Альфа Банк. Советую обратиться в банк за подробностями и контактами вашего консьерж-сервиса. Если же вы желаете получить информацию о продуктах, акциях и специальных предложениях от Visa, обратитесь, пожалуйста, в меню "Поддержка 360" данного чат-бота и специалисты проконсультируют вас по привилегиям от Visa.
Хорошего дня!
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:52
Re: Лаунж Кей
Найщиріші вітання шановному товариству із вчорашнім Всесвітнім днем туризму!
Щасливих подорожей та приємних вражень!!!
Зацікавив безоплатний прохід в лаунжі.
З того, що зрозумів - Альфа зі своїм Хамелеоном - найзручніший варіант - безоплатність, відсутність обов'язкового обороту по карткам.
Ще варіант - Моно. Є абонплата 250 грн./міс.
Або - пакет Престиж від Аваля. Але дорого (600 грн./міс) або великий оборот (від 15000 грн./міс.
Проте, в темі зустрів і такий варіант
Який тут лайфак?
На які картки варто ще звернути увагу?
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:58
Re: Лаунж Кей
Неправильно. Оборот нужен. Это только для первого использования не нужен оборот. По картам монобанка да, оборот не нужен.
Лайфхак, возможно, в том, что то сообщение написано в начале 2020 г. и "в прошлом году" означает в 2019 г., а требования по обороту ввели летом 2019 г. То есть похоже, что отсылка шла еще на то время, когда оборот был не нужен.
Додано: Вів 05 жов, 2021 10:03
Re: Лаунж Кей
Шановне товариство!
Реєструюсь в застосунку ЛаунжКей, проте чомусь реєстрація не відбулась, але кошти з рахунку (1 дол.США) списались.
Що можу робити не так?
Додано: Вів 05 жов, 2021 10:06
Re: Лаунж Кей
Похоже, в боте VisaUkraine пофиксили отображение количества доступных проходов. Теперь бот дает информацию в виде "Услуга доступна x раз в течение 1 года. Использовано - y."
Додано: Вів 05 жов, 2021 10:11
Re: Лаунж Кей
А что хоть за карта? Есть ли какая-то ошибка при регистрации?
В принципе с регистрацией бывают проблемы, как и с заменой карты в профиле, но раз на раз не приходится. 1 доллар вернется.
Додано: Вів 05 жов, 2021 10:13
Мастеркард, ОТП Блек Едішин.
Заповнюю все, наче ок, натискаю зареєструватись - і або нічого не відбувається, або скидає пароль
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