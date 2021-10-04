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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 05 жов, 2021 10:20
V2 написав:
Мастеркард, ОТП Блек Едішин.
Насколько я знаю, приложение LoundgeKey с MasterCard не дружит. Оно для Visa. Можете, конечно, еще помучаться, но не уверен, что что-то получится.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:25
ingtrans
Зустрічав, здається, тут, що реєстрували і Мастер.
Як, до речі, перевірити виконання умов безоплатності для Мастера?
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:27
V2 написав:
Що можу робити не так?
Мастеркард, ОТП Блек Едішин.
Умови для відвідування коротко: треба мати на 6 тис. операцій по цій карті протягом 30 днів до дня візиту (без урахування останніх 5 днів до дати візиту).
На вході в залу авторизуєтесь картою (блокується сумма, вводите ПІН), без додатків.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:33
V2 написав:
Зустрічав, здається, тут, що реєстрували і Мастер
Не встречал. Мне максимум, что удавалось, - просмотреть историю посещений и то как-то нетривиально. Ну и вообще, когда открываете приложение LoungeKey то там большие логотипы LoungeKey и Visa, а MasterCard нет. Видимо, неспроста.
V2 написав:
Як, до речі, перевірити виконання умов безоплатності для Мастера?
Не уверен, что такое есть даже для Visa в автоматическом режиме. Тот же бот показывает только общие условия по услугам, и ничего не говорит о выполнении условий по тратам. Через консьерж МПС/банка можно попробовать узнать.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:55
V2 написав: ingtrans написав: V2 написав:
Реєструюсь в застосунку ЛаунжКей, проте чомусь реєстрація не відбулась, але кошти з рахунку (1 дол.США) списались.
Що можу робити не так?
А что хоть за карта? Есть ли какая-то ошибка при регистрации?
В принципе с регистрацией бывают проблемы, как и с заменой карты в профиле, но раз на раз не приходится. 1 доллар вернется.
Мастеркард, ОТП Блек Едішин.
Заповнюю все, наче ок, натискаю зареєструватись - і або нічого не відбувається, або скидає пароль
В лаунж кей регистрируются только визы.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 10:58
Дякую, Друзі, за лікбез!!!
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