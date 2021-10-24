Ну тогда и у Альфы должно быть гуд - у них в сумму, необходимую для обеспечения условия бесплатности вроде входят все остатки собственных средств в банке.
А у Правэкса разве выпуск карт уровня Signature не платное?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 10 жов, 2021 13:03
Re: Лаунж Кей
Ну тогда и у Альфы должно быть гуд - у них в сумму, необходимую для обеспечения условия бесплатности вроде входят все остатки собственных средств в банке.
А у Правэкса разве выпуск карт уровня Signature не платное?
Додано: Нед 10 жов, 2021 16:10
у меня World Elite бесплатная (+3 Платинума), может шла в пакете к фирме,
другое дело что неудобно ей пользоваться - плюшек никаких, кроме аэропортов
Додано: Чет 14 жов, 2021 18:45
ввели с 12 для IT бесплатно открытие
но в остальном все равно малоинтересно, Кредо с теми же мастеркардами получше будет
Додано: Пон 25 жов, 2021 03:23
А есть ли вариант проверить выполняются ли условия по обороту? Что будет при попытке прохода по QR коду на пример в случае если условия не выполняются? Снимет деньги за проход?
Додано: Пон 25 жов, 2021 04:09
Re: Лаунж Кей
Нет - просто не пустят в лаунж. QR-код не является токеном вашей банковской карты. Кроме того для прохода по программе ЛаунжКей используются не банковские а какие-то другие терминалы. Там при проведении карты (или сканирования QR в купе с вашим посадочным) показывает что-то типа наличия бесплатных проходов в лаунж. Если их нет - Вам предложат пройти "в сад" или оплатить посещение лаунжа уже реальной картой (не обязательно премиальной - можно любой банковской, но именной - у меня еще до появления программы ЛаунжКей в а/п Цюриха в свое время не именную принимать к оплате просто отказались).
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