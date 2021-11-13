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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:06

Re: Лаунж Кей

ingtrans написав:
  stas_rst написав:чи згорить використаний для створення QR безкоштовний прохід на допці дорослого ?

Что значит "сгорит"? QR многоразовый, его формирование само по себе не приводит к использованию проходов. Использование проходов происходит после считывания этого QR-кода на входе в зал.
Це значить , що запитав практиків без власного досвіду :) мав на увазі, чи сам факт формування QR по фізичній карті мінусує кількість проходів. Ви дали вичерпну відповідь. Дякую.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:41

страховка

по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 15:43

  SILVER_UA написав:по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ?

Стандартная страховка Visa, которая идет с премиальными картами, покрывает и страховку арендного автомобиля (правда, с франшизой).
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 16:09

  ingtrans написав:
  SILVER_UA написав:по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ?

Стандартная страховка Visa, которая идет с премиальными картами, покрывает и страховку арендного автомобиля (правда, с франшизой).

Спасибо, глянул 250$ что практически равно сумме за царапину у любого прокатчика, поменьше бы где-то найти. Кстати кто-то получал выплаты по такой страховке ? И как быть, если путешествие на собственном авто, то есть этой картой не приобретаются авиабилеты ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 23:34

  SILVER_UA написав:
  ingtrans написав:
  SILVER_UA написав:по страховкам, какие-то карты предлагают что-то полезное, например аренду автомобиля ?

Стандартная страховка Visa, которая идет с премиальными картами, покрывает и страховку арендного автомобиля (правда, с франшизой).

Спасибо, глянул 250$ что практически равно сумме за царапину у любого прокатчика, поменьше бы где-то найти. Кстати кто-то получал выплаты по такой страховке ? И как быть, если путешествие на собственном авто, то есть этой картой не приобретаются авиабилеты ?


Не одного отзыва об использовании этой страховки в сети не нашел. Если найдете - маякните.
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:21

visa bot

Воспользовался советом, установил бот, добавил Signature карту туда, пишет 10 в год (это и без бота понятно), использовано 0. Но самой важной информации сколько сейчас доступно бесплатных проходов не вижу ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:37

  SILVER_UA написав:Воспользовался советом, установил бот, добавил Signature карту туда, пишет 10 в год (это и без бота понятно), использовано 0. Но самой важной информации сколько сейчас доступно бесплатных проходов не вижу ?

Такой информации в боте никогда и не было.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:53

  ingtrans написав:Такой информации в боте никогда и не было.

Неправильно понял тогда :shock:
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:55

  ingtrans написав:
  SILVER_UA написав:Воспользовался советом, установил бот, добавил Signature карту туда, пишет 10 в год (это и без бота понятно), использовано 0. Но самой важной информации сколько сейчас доступно бесплатных проходов не вижу ?

Такой информации в боте никогда и не было.


А есть какой-то способ узнать?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 13:51

  Alexey_k9 написав:А есть какой-то способ узнать?

судя по всему нет, виза считает, что это никому не интересно :mrgreen:
SILVER_UA
 
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  #<1 ... 48495051
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