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фондовый рынок 26.09.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.09.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 26 вер, 2018 12:39 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.09.18 США



Американские фондовые индексы во вторник двигались разнонаправленно.



S&P 500 во вторник снизился при снижении рейтинга производителей чипов и снижении акции компаний энергетики и коммунального хозяйства перед ожидаемым повышением процентной ставки ФРС, что компенсировало рост акций нефтяного сектора.



Индекс акций финансовых компаний S&P 500, включающий чувствительные к процентным ставкам акции банков, снизился на 0,38%, перед заседанием ФРС в среду.

Акции сектора энергетики и коммунального хозяйства, которые имею тенденцию выигрывать от низкий процентных ставок из-за крупных дивидендов, снизились на 1,22%.



Индекс акций энергетических компаний S&P 500 вырос на 0,57% на фоне роста цен на нефть, которые по Brent достигли максимума за четыре года, на фоне приближающегося введения санкций на иранский экспорт и нежелание ОПЕК и РФ повышать объема добычи.



Индекс уверенности потребителей в США в сентябре неожиданно вырос, приблизивших к уровнями, которые ранее были в 2000, по данным Conference Board, это подчеркивает силу рынка труда и экономики в целом.



Данные поддержали индекс акций товаров нерегулярного спроса S&P 500, который вырос на 0,59%.



Поддерживаемый сильным экономическим ростом и значительным снижением корпоративных налогов, индекс S&P 500 вырос с начала 2018 г. на 9%.



Но пять секторов S&P 500 снижаются с начала года, включая индекс сектора потребительских товаров на 5,6%. Во вторник этот индекс снизился на 0,73%. Другие шесть секторов выросли, лидирует индекс акций технологических компаний



Nasdaq Composite +0,18%, рост Amazon на 2% обеспечил самую значительную поддержку технологическому индексу.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,20 к 1, на Nasdaq был баланс снизившихся и выросших выпусков.

Объём торговли на биржах США был 6,6 млрд. акций, против 6,7 млрд. среднем за 20 последних торговых дней.



Во вторник началось двухдневное заседание ФРС, от которого большинство экспертов ожидает повышения процентной ставки с нынешнего уровня в 1,75% - 2% годовых. В 2018 году регулятор повышал ставку уже два раза. Инвесторы также ждут комментариев регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политике.



«Последние выступления представителей ФРС были о том, что ставки сейчас довольно нейтральны и находятся на пути к тому, чтобы стать ограничительными на фоне продолжающегося экономического развития», - сказала экономист Bank of America Merrill Lynch Мишель Мейер.



Между тем, индекс потребительского доверия в США неожиданно вырос в сентябре до максимума за 18 лет и составил 138,4 пункта, сообщила во вторник аналитическая компания Conference Board. Эксперты ждали снижения до 132,2 пункта.



Участники рынка также обратили внимание на корпоративные новости, в частности на заявление создателей социальной сети Instagram Кевина Систрома и Майка Кригера о планах уйти из компании в ближайшие недели.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,26%, до 26 492,21 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,13%, до 2 915,56 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ повысился на 0,18%, до 8 007,47 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник вырос после слабого начала недели, акции нефтяных компаний выросли на фоне роста цены на нефть, также инвесторы ожидали заседания FOMC в США.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,46%, он растёт семь из последних восьми сессий.



Пара евро-доллар выросла на 0,2%, пара фунт-доллар выросла на 0,5%,



Цена на нефть продолжила рост, по Brent она достигла нового максимума за четыре года. Углубление санкций США против Ирана поддерживало цены, в то время как на выходных основные экспортёры не показали желания увеличить добычу, несмотря на давление со стороны президента США Трампа.



Был некоторый оптимизм в отношении проекта бюджета Италии, который должен быть представлен на этой неделе. Ранее были опасения, что бюджет может вызвать напряженность между политическими силами в Италии и с ЕС.



Евро в понедельник вырос после того, как президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что базовая инфляция в еврозоне должна укрепиться. Однако евро снизился с максимума сессии на $1,1775 после того, как главный экономист ЕЦБ Питер Прат частично опроверг высказывание Драги.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,46%, он растёт семь из последних восьми сессий.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,66% и составил 7 507,56 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,19% до 12 374,66 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,05% — на отметке 5 479,10 пункта.









Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов во вторник выросли. В частности, индекс Мосбиржи вырос на 0,58% - до 2444,22 пункта, а РТС подрос на 0,52%, до 1169,04 пункта.



Курс доллара и евро к рублю практически не изменились по отношению к предыдущим торгам. Курс доллара составил 65,84 RUB/USD по состоянию на 20.30 Киева, а курс евро - 77,46 RUB/EUR, увеличившись на 0,1%.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1% - до $82 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,49%, «АЛРОСы» — на1,4%, Московской биржи — на 0,84%. Обыкновенные акции «Газпрома» выросли в цене на 1,11%, акции «ЛУКОЙЛа» — на 2,34%.



Российский фондовый рынок весь рынок болтался в равновесии, но к вечеру все-таки вышел в более-менее заметный «плюс». Индекс Мосбиржи все еще располагается в канале 2410—2450 пунктов, но некоторое оживление покупателей может означать, что не весь «бычий» потенциал реализован в эту волну подъема. Индекс РТС дорожает одиннадцатую сессию подряд, без откатов и остановок, начиная с 11 сентября. Это самая длинная волна роста с января текущего года. По оценкам гуру РФ, ближайшей целью укрепления здесь может быть область 1170 — 1180 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 25 сентября понизился на 0,57 пункта или на 0,11% до уровня 538,28 пунктов.



Объем торгов за день составил 567,99 млн. грн., акциями наторговали 1,03 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 24 сентября ПФТС-индекс понизился на 0,01 пункта до уровня 538,85 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 223,22 пунктов или на 70,85% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 сентября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют смешанную динамику во вторник на фоне неопределенных перспектив развития торгового конфликта США и Китая.



По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,76% - до 2776,33 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,68%, до 1435,34 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 0,19%, до 23915,71 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,02%, до 6187,9 пункта.



Торги в Южной Корее и Гонконге не проводятся во вторник в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущей торговой сессии гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,62%, до 27499,39 пункта, а корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта.



Торговый конфликт США и Китая остается в центре внимания рынков. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины стран, а СМИ сообщили, что Китай отказался от очередных торговых переговоров с США. Во вторник заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что возобновление торговых переговоров с США полностью зависит от американской стороны, но их нельзя проводить «с ножом у горла».



Участники торгов обратили внимание на американские биржи, которые по итогам понедельника преимущественно снизились на фоне вступления в силу взаимных торговых пошлин США и Китая. В то же время поддержку бирже Японии оказывает японская иена, курс которой снижается к доллару, что является положительным фактором для экспортеров страны. Курс доллара к иене рос до ¥112,88 за доллар со ¥112,81.



Снижение на Уолл-стрит в комплекте с последним обострением торгового конфликта несут негатив для рынков акций. На некоторых рынках, например в Японии, есть положительные факторы, например, ослабление иены, но такую поддержку может нивелировать волатильность на китайском рынке



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно снижением индексов во вторник на фоне неопределенности вокруг торговых переговоров США и Китая.



По итогам торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,58% - до 2781,14 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1437,31 пункта.



Японский Nikkei 225 вырос на 0,29%, до 23940,26 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,02%, до 6185,9 пункта.



Торги в Южной Корее и Гонконге не проводились в связи с национальными праздниками.



По итогам предыдущей торговой сессии гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 1,62%, до 27499,39 пункта, корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта.



Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать неопределенность вокруг торговых переговоров США и Китая и развития торгового конфликта между странами. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины стран, а СМИ сообщили, что Китай отказался от очередных торговых переговоров с США. Во вторник заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что возобновление торговых переговоров с США полностью зависит от американской стороны, но их нельзя проводить «с ножом у горла».



При этом поддержку бирже Японии оказала японская иена, курс которой снижается к доллару, что является положительным фактором для экспортеров страны. Курс доллара к иене рос до ¥112,91 за доллар со ¥112,81.



«Японский рынок сохранил положительную динамику частично из-за ослабления иены. Но фиксация прибыли инвесторами ограничила подъем на рынке», - таково мнение старшего технического аналитика Daiwa Securities Хикару Сато.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на заявления главы Банка Японии Харухико Куроды. По его словам, обязательство регулятора сохранять процентную ставку на очень низком уровне в течение длительного времени не означает, что ставка на уровне около нуля будет всегда. Таким образом, Курода напомнил рынкам, что центробанк может повысить ставку при ускорении инфляции.

В сентябре Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года. По мнению японского регулятора, экономика страны растет умеренно, при этом годовая инфляция находится в среднем в диапазоне 0,5-1%.



Индекс ПФТС во вторник снизился на 0,11% - до 538,28 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 567,99 млн. грн., в том числе акциями 1,03 млн. грн.



По итогам дня подешевели бумаги «Интерпайп Новомосковский трубный завод» (-61,54%), Сумского завода «Насосэнергомаш» (-46,97%) и Богдан Моторс (-18,18%).

Подорожали акции Донбассэнерго (+1,39%) и Центрэнерго (+0,08%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,47% - до 1634,21 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,19% - до 430,05 пункта при объеме торгов 5,12 млн. злотых (39,4 млн. грн.).



Снижением стоимости завершили торги акции KDM Shipping (-9,09%), «Агротона» (-1,36%) и агрохолдинга ИМК (-0,83%).



К полудню среды, 26 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, биржи Китая в среду демонстрируют уверенную положительную динамику, поддерживая оптимизм и на остальных основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне ослабления опасений относительно негативного влияния торгового конфликта США и КНР на экономику последней.



По состоянию на 07.20 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,27% - до 2816,43 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,75%, до 1448,16 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index повышается на 1,62%, до 27945,33 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 0,13%, до 23971,2 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,13%, до 6193,7 пункта.



Торги в Южной Корее не проводятся в связи с национальным праздником. По итогам предыдущей торговой сессии корейский KOSPI поднялся на 0,68%, до 2339,17 пункта.



Оптимизм на рынках Китая в среду связан с надеждами инвесторов на то, что Пекин предпримет меры для поддержки национальной экономики, которые помогут сгладить негативный эффект от американских импортных пошлин на китайские товары. В понедельник вступили в силу новые взаимные импортные пошлины США и Китая, а перспективы возобновления торговых переговоров между странами остаются неясными.



Помимо торговой темы мировые финансовые рынки ждут в среду решения ФРС США по дальнейшей кредитно-денежной политике.



Аналитики прогнозируют, что регулятор по итогам очередного двухдневного заседания повысит базовую ставку в третий раз в текущем году, теперь до отметки 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%.



Рынки внимательно будут смотреть, укажет ли ФРС на то, что цикл ужесточения денежной политики подходит к концу. ФРС может не сделать этого сегодня, но я ожидаю, что рынки скоро начнут отыгрывать этот сценарий.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Американские фондовые индексы во вторник двигались разнонаправленно.S&P 500 во вторник снизился при снижении рейтинга производителей чипов и снижении акции компаний энергетики и коммунального хозяйства перед ожидаемым повышением процентной ставки ФРС, что компенсировало рост акций нефтяного сектора.Индекс акций финансовых компаний S&P 500, включающий чувствительные к процентным ставкам акции банков, снизился на 0,38%, перед заседанием ФРС в среду.Акции сектора энергетики и коммунального хозяйства, которые имею тенденцию выигрывать от низкий процентных ставок из-за крупных дивидендов, снизились на 1,22%.Индекс акций энергетических компаний S&P 500 вырос на 0,57% на фоне роста цен на нефть, которые по Brent достигли максимума за четыре года, на фоне приближающегося введения санкций на иранский экспорт и нежелание ОПЕК и РФ повышать объема добычи.Индекс уверенности потребителей в США в сентябре неожиданно вырос, приблизивших к уровнями, которые ранее были в 2000, по данным Conference Board, это подчеркивает силу рынка труда и экономики в целом.Данные поддержали индекс акций товаров нерегулярного спроса S&P 500, который вырос на 0,59%.Поддерживаемый сильным экономическим ростом и значительным снижением корпоративных налогов, индекс S&P 500 вырос с начала 2018 г. на 9%.Но пять секторов S&P 500 снижаются с начала года, включая индекс сектора потребительских товаров на 5,6%. Во вторник этот индекс снизился на 0,73%. Другие шесть секторов выросли, лидирует индекс акций технологических компанийNasdaq Composite +0,18%, рост Amazon на 2% обеспечил самую значительную поддержку технологическому индексу.Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,20 к 1, на Nasdaq был баланс снизившихся и выросших выпусков.Объём торговли на биржах США был 6,6 млрд. акций, против 6,7 млрд. среднем за 20 последних торговых дней.Во вторник началось двухдневное заседание ФРС, от которого большинство экспертов ожидает повышения процентной ставки с нынешнего уровня в 1,75% - 2% годовых. В 2018 году регулятор повышал ставку уже два раза. Инвесторы также ждут комментариев регулятора по дальнейшей денежно-кредитной политике.«Последние выступления представителей ФРС были о том, что ставки сейчас довольно нейтральны и находятся на пути к тому, чтобы стать ограничительными на фоне продолжающегося экономического развития», - сказала экономист Bank of America Merrill Lynch Мишель Мейер.Между тем, индекс потребительского доверия в США неожиданно вырос в сентябре до максимума за 18 лет и составил 138,4 пункта, сообщила во вторник аналитическая компания Conference Board. Эксперты ждали снижения до 132,2 пункта.Участники рынка также обратили внимание на корпоративные новости, в частности на заявление создателей социальной сети Instagram Кевина Систрома и Майка Кригера о планах уйти из компании в ближайшие недели.Европейский фондовый рынок во вторник вырос после слабого начала недели, акции нефтяных компаний выросли на фоне роста цены на нефть, также инвесторы ожидали заседания FOMC в США.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,46%, он растёт семь из последних восьми сессий.Пара евро-доллар выросла на 0,2%, пара фунт-доллар выросла на 0,5%,Цена на нефть продолжила рост, по Brent она достигла нового максимума за четыре года. Углубление санкций США против Ирана поддерживало цены, в то время как на выходных основные экспортёры не показали желания увеличить добычу, несмотря на давление со стороны президента США Трампа.Был некоторый оптимизм в отношении проекта бюджета Италии, который должен быть представлен на этой неделе. Ранее были опасения, что бюджет может вызвать напряженность между политическими силами в Италии и с ЕС.Евро в понедельник вырос после того, как президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что базовая инфляция в еврозоне должна укрепиться. Однако евро снизился с максимума сессии на $1,1775 после того, как главный экономист ЕЦБ Питер Прат частично опроверг высказывание Драги.Курс доллара и евро к рублю практически не изменились по отношению к предыдущим торгам. Курс доллара составил 65,84 RUB/USD по состоянию на 20.30 Киева, а курс евро - 77,46 RUB/EUR, увеличившись на 0,1%.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 1% - до $82 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,49%, «АЛРОСы» — на1,4%, Московской биржи — на 0,84%. Обыкновенные акции «Газпрома» выросли в цене на 1,11%, акции «ЛУКОЙЛа» — на 2,34%.Российский фондовый рынок весь рынок болтался в равновесии, но к вечеру все-таки вышел в более-менее заметный «плюс». Индекс Мосбиржи все еще располагается в канале 2410—2450 пунктов, но некоторое оживление покупателей может означать, что не весь «бычий» потенциал реализован в эту волну подъема. Индекс РТС дорожает одиннадцатую сессию подряд, без откатов и остановок, начиная с 11 сентября. Это самая длинная волна роста с января текущего года. По оценкам гуру РФ, ближайшей целью укрепления здесь может быть область 1170 — 1180 пунктов.Как сообщалось, в понедельник 24 сентября ПФТС-индекс понизился на 0,01 пункта до уровня 538,85 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 223,22 пунктов или на 70,85% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 25 сентября, сессия в ПФТС.К полудню среды, 26 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.Во-первых, биржи Китая в среду демонстрируют уверенную положительную динамику,В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67192 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4236 раз. Подякували: 7757 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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