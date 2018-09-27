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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Чет 27 вер, 2018 12:40 Итоги: Валюта 27.09.18



По состоянию на 8.25 Киева цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $1,7, или 0,14%, до $1200,6 за унцию.

По итогам среды золото подешевело до $1199,1, что является минимальным уровнем закрытия с 4 сентября.



Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,3% - до $14,45 за унцию.



В четверг инвесторы покупают золото, подешевевшее в среду после решения ФРС США повысить базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25% годовых. Это решение совпало с прогнозами аналитиков. Вместе с тем регулятор сохранил свой прогноз среднего уровня ставки по итогам 2018 года и количества ее повышений - их по-прежнему ожидается четыре.



Повышение базовой ставки способствует укреплению курса доллара по отношению к мировым валютам, которое, в свою очередь, уводит вниз стоимость золота.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в четверг растет на 0,24%, до 94,42 пункта.



Аналитики Commerzbank, мнение которых приводит телеканал CNBC, полагают, что в дальнейшем стоимость драгоценного металла будет продолжать снижаться.



Евро дешевеет в четверг утром относительно большинства основных валют, включая доллар США и иену, на опасениях, что Италия может отложить публикацию бюджета на 2019 год из-за противоречий между членами кабинета министров относительно допустимого уровня бюджетного дефицита.



Курс евро к доллару США в четверг по состоянию на 08.55 Киева упал до $1,1695 по сравнению с $1,1742 на закрытие предыдущей сессии.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥131,86 против ¥132,34 накануне.

Евро также дешевеет относительно фунта стерлингов, швейцарского франка и канадского доллара.



Индекс доллара USDX, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет в ходе торгов 0,2%.



Курс доллара относительно иены опустился до ¥112,69 против ¥112,73 накануне.



Американская валюта слабо отреагировала на итоги заседания FOMC ФРС, которые в целом совпали с ожиданиями рынка.

Федрезерв, как и ожидалось, повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов уже в третий раз в этом году - до 2-2,25% годовых. Центробанк США дал понять, что намерен поднять ставку еще один раз в этом году и планирует три повышения в 2019 году.



По информации газеты Corriere della Sera, запланированное на четверг заседание кабинета министров Италии может не состояться «в связи с новыми осложнениями» в обсуждении допустимого показателя дефицита бюджета.



Согласно данным Corriere, представители партии «Лига» в коалиционном правительстве встали на сторону партии «Пять звезд», выступающей за то, чтобы бюджет страны на 2019 год был сформирован с дефицитом в размере 2,4%.



Накануне другая итальянская газета - La Stampa - написала, что бюджетный дефицит Италии в следующем году составит 1,9% ВВП при общеевропейском нормативе не выше 3% ВВП. Ранее сообщалось, что министр финансов Италии Джованни Триа согласен допустить дефицит не более 2% ВВП.



Итальянский бюджет на 2019 год «остается ключевой точкой неопределенности» на фоне различных данных о предполагаемом дефиците, отмечают аналитики Societe Generale.



Евро реагирует на спекуляции о том, что дефицит бюджета Италии может быть более значительным, чем ожидается, отмечает Родриго Кэтрилл, отвечающий за валютную стратегию в National Australia Bank.

«Изначально предполагалось, что этот показатель составит порядка 1,6-1,8% ВВП. Если "Лига" поддержит более высокий дефицит, Дж.Триа может подать в отставку», - считает Р.Кэтрилл.



Золото подросло на электронных торгах после решения ФРС в среду.

Цены на золото закрылись со снижением в среду на самом низком уровне за три недели, а затем выросли на электронных торгах вскоре после широко ожидавшегося решения Федерального резерва о повышении ключевой процентной ставки в третий раз в этом году.



По итогам торгов на СОМЕХ декабрьское золото упало на $6, или на 0,5%, до уровня $1 199,10 за унцию. На электронной торговле вскоре после объявления ФРС золото торговалось на уровне $1202.



Декабрьское серебро потеряло 0,6% до $14,401 за унцию.



Январская платина добавила почти 0,4% до $829,10 за унцию, а декабрьский палладий повысился на 0,9% до $1 063,10 за унцию, чтобы достичь максимального уровня с января.



Центральный банк США в среду повысил свою целевую ставку по ставкам до 2% - 2,25%, и сообщил, что в декабре готов снова увеличить ставку.

Финансовые рынки ожидали 25-пунктного увеличения ставки ФРС на встрече в среду, и это было уже почти оценено», - сказал Джордж Миллинг-Стэнли из State Street Global Advisors. - «Это было фактором, способствующим мягкости цены на золото в последние недели».



«В преддверии каждого из предыдущих семи повышений ставок в текущем цикле нормализации процентных ставок, который начался еще в декабре 2015 года, тенденция была к укреплению доллара по спекулятивному спросу и к ослаблению золота», - он сказал. - И «в такие дни, недели, а иногда и месяцы после объявления о небольшом увеличении ставок спекулянты получали прибыль, продавая доллар и выкупая короткие позиции в золоте».



Таким образом, «после повышения курса доллар смягчался, и золото набирало силу», - сказал Миллинг-Стэнли.



Американский доллар показал довольно «приглушенную» торговлю в среду после того, как Федеральный резерв повысил процентные ставки в третий раз в 2018 году, как и ожидалось.



Индекс доллара США первоначально упал на отрицательную территорию после объявления ФРС, но восстановился на фоне последующей пресс-конференции. Индекс доллара USDX в конце-концов вырос на 0,1% до 94,176 пункта.



«Доллар упал, и теперь он в боковом движении. Это почти так, как будто ничего не произошло», - сказал Минг Транг, старший трейдер Silicon Valley Bank.

«Вероятно, что мы ближе к нейтральной ставке и, таким образом, ближе к концу цикла повышения», - сказал Транг. - «Между тем другие центральные банки, такие как Европейский центральный банк, готовятся к повышениям, поэтому глобальные дифференциалы процентных ставок будут сужаться».

рынка по-прежнему прогнозируют три повышения ставок ФРС в 2019 году. Между тем, ожидается, что ЕЦБ оставит ставки неизменными до лета 2019 года.



Главный соперник доллара, евро, немного ослабел перед публикацией проекта итальянского бюджета. Общая валюта еврозоны вечером среды торговалась на $1,1776, немного изменившись со вторника в Нью-Йорке.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 27 сентября повысился на 7,70 коп. и составил 65,8355 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 4,99 коп., на торгах среды упал на 8,16 коп., оказавшись на уровне 28,1428 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 26-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 7,85 коп., составил 28,1400 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,03/28,05 UAH/USD виртуально, без сделок. Снова повторимся, указав, что дебютные цены СКВ в среду были сформированы практически безоборотным падением курса «американца» после 16.00 вторника.



Около 10.09 курс доллара, выйдя в реальную сферу, подскочил 28,11/28,14, однако спустя 12 минут, обретя «рыночную реальность», понизился к 28,07/28,12 UAH/USD.

Около 10.48 «американец» на межбанке , сменив настроение, сделал несколько шагов вверх, оказавшись на цифре 28,10/28,14, а спустя 25 минут доллар уже пребывал на уровне 28,12/28,15 UAH/USD, не покидая его до 15.05 и ограничившись символическими колебаниями в районе 28,12-13/28,15 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



С 15.05 на уже опустевшем межбанке серия низколиквидных покупок инициировала поэтапное (порционное) повышение действующих цен СКВ до 28,15/28,17 UAH/USD.



В дальнейшем пара доллар-гривня не покидала «окрестности» этой цифры28,15/28,17 UAH/USD. на опустевшем межбанке до самого закрытия сессии 26 сентября, завершив ее цифрами 28,140/28,165 UAH/USD..



Большинство сделок на межбанке в среду, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1428 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,27% с 28,0672 UAH/USD до 28,1428 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 сентября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, накануне Казначейство компенсировало НДС на сумму около 4,0 млрд. грн., которая, не попав на сессию вторника, оказала определяющее воздействие на настроения валютного межбанка в среду. Получив «на руки» гривню, экспортеры прекратили «необязательные» продажи СКВ ради дефицитной еще сутками ранее гривни, сформировав доминирование спроса.

О том, что к среде заметно расширилась гривневая ликвидность, дали понять выросшие с уровня 51 971,2 млн. грн. к отметке 54 554,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Кроме того, расширение гривневого ресурса констатировало и снижение ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.



Во-вторых, «перекосу» рынка в сторону бидов также способствовали «придержки» валюты теми же экспортерами, начинавшими «обязательные» продажи части выручки лишь после достижения курсом СКВ локальных максимумов.



В-третьих, часть появившегося на рынке страны гривневого изобилия появилась на межбанке для конвертации в более твердую валюту, стимулируя спрос и рост курса последней.



В-четвертых «зеленых быков» межбанка поддержало «попустительство» регулятора, который не появлялся 26-го на торгах межбанка.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 сентября едва заметно понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, рынок доллара стал «бычьим», что, как известно, вредит ликвидности.



Во-вторых, выросшая гривневая ликвидность заметно понизила уровень продаж СКВ экспортерами ради гривни, несмотря на характерный для среды рост притока экспортной выручки из-за рубежа.



В-третьих, если накануне в торгах межбанка принимал участие НБУ, выкупая «лишние» доллары с платформы Matching, нынче рынок обошелся без интервенций Институтской. Его заменили коммерческие банки, спекулируя накопленной ранее валютой со своих позиций.



Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 26 сентября продемонстрировал сдержанную внутридневную восходящую динамику «под впечатлением» «зеленого» ралли на валютном межбанке.



Основная причина «сдержанности» в отличии гривневого «антуража» наличного рынка и межбанка. Последнему время от времени гривню «подбрасывают» Казначейство, регулятор или Минфин, погашающий ОВГЗ. Наличному рынку большей частью приходится «вариться в собственном соку», «от зарплаты до зарплаты». Не считая, разумеется некоторых криминальных проектов.



Большинство рынков вышеперечисленных населенных пунктов завершили торги среды в балансе спрос/предложение. Исключение составило Запорожье, где вопреки общему тренду на рост и преобладание спроса, сессия 26-го закончилась преобладанием клиентского «приноса», ставшего, со слов запорожцев, следствием послеобеденной остановки в городе роста курса наличной пары доллар-гривня. Убедившись, что доллар перестал расти, потенциальные продавцы СКВ стали реальными, направившись в «обменки» за остатками гривни.



Несмотря на преобладавшую итоговую сбалансированность, лишь рынки Днепра и Харькова смогли похвалиться прогрессом на участке ликвидности. Киев, Одесса и Крыжополь, а вместе с ними и Запорожье со своим итоговым «перекосом», констатировали регресс в ликвидности.



В течение среды биды наличного «неформального» доллара выросли на 4,0-5,0 коп., офера прибавили столько же.



По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 4,0-10,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), позиция «предложение» прибавила 5,0-9,0 коп. (лидерство в росте за собой сохранил Днепр).



Сдержанная «бычья» динамика в течение среды в наличной паре доллар-гривня дает основание рассчитывать на аналогичный сюжет на торгах валютного межбанка в четверг. Базой для этого прогноза, кроме «нострадамусов» наличного рынка, являются надежды на новую «Порцию» компенсации НДМС Казначейством, алчность банковских спекулянтов и близость финиша месяца, времени активизации покупок СКВ импортерами, не успевшими запастись долларом во время его недавнего отката.



Как и прежде, противостоять «зеленым быкам» межбанка будет выросший к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа, «медвежья» эффективность которого, впрочем, будет изрядно ослаблена «пятой колонной» экспортеров, придерживающий валюту до касания ее ценой внутридневного максимума.



Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 26 сентября в целом отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Впрочем, по порядку.



Торги 26 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,85/33,00 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,424 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж.



До полудня это равновесие поддерживалось повышением действующих цен «в ключе» «зеленого» ралли на межбанке и соответствующего настроения клиентов.

Сохраняющийся баланс дал возможность нашим дилерам сузить спред.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились симметричным сужением спреда, которое позволило сделать равновесие покупок и продаж: 28,03/28,05 UAH/USD, евро – 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB. На указанное время торговая активность на местном рынке «невысокая», баланс спроса и оферов.



В дальнейшем валютчики Днепра немного растянули маржу в паре доллар-гривня, сохранив восходящее настроение в действующих ценах на фоне баланса спроса и предложения.



К финишу сессии равновесие покупок и продаж удалось сохранить, что в значительной степени позволило увеличить обороты - ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «пятерку», улучшила показатели предыдущей сессии.



В течение 26 сентября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара выросла на 5,0 коп., офера прибавили 4,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре поднялись на 10,0 коп., офера стали выше на 9,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,05/28,12 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое им до полудня пришлось поддерживать аккуратными повышениями более значимых бидов, сопровождаясь сужением спреда. Биды росли, реагируя на подорожание безналичного доллара и поведение клиентов. Дополуденный рост позиции «спрос» при коррекции оферов, кроме того, обеспечивал равновесие покупок и продаж СКВ.



Около 12.17 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,03/28,05 UAH/USD, евро – 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «средняя», равновесие покупок и продаж, позволившее «симметрично» сузить спред в паре доллар-гривня, подняв биды и понизив офера.



После обеда оптовый сегмент отказался от узкой маржи, растянув спред и более заметно подняв офера. Со слов оптовиков, эти действия были необходимы в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



Баланс спроса и предложения оптовикам Днепра удалось сохранить, что способствовало росту итоговых оборотов - ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку с плюсом», улучшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 26 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 5,0 коп., офера прибавили 4,0 коп.



По сравнению с закрытием 25 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре поднялись на 10.0 коп., офера стали выше на 9,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 сентября уровнями 32,85/33,00 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность обеих позиций этой СКВ.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., офера не претерпели изменений.



Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды пришлось заниматься восходящим трендом более популярной в Украине пары доллар-гривня, одновременно при этом стараясь не «повредить» текущую ликвидность чрезмерным повышением действующих цен, а также сохранить равновесие покупок и продаж.



Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду затянувшуюся до полудня стабильность пары евро-доллар на мировом рынке forex, сменившуюся послеобеденной коррекцией.



Меж тем, заметное внутридневное подорожание обеих позиция наличной пары доллар-гривня компенсировало потери евро относительно доллара « в миру», дав повод нашим валютчика не ревизовать цены евро в течение среды, ограничившись симметричным сужением спреда и устранением некоторой утренней «размытости».



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1764 к отметке $1,1748, констатировав внутридневное его снижение на очень скромные 16 пунктов.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту динамику, ограничившись симметричным сужением спреда в наличной паре евро-гривня, причем при этом было учтено внутридневное подорожание наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 26 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1765, пара евро-доллар до 12.00 Киева не покидала диапазон $1,1760-1,1770,начав с указанного часа коррекцию, уронившую евро около 16.10 Киева на уровень $1,1730.

С него же пара начала «реабилитационное» ралли, которое ограничилось около 19.00 касанием цифры $1,1756 и пара перешла в режим ожидания «приговора» FOMC Федрезерва в вопросе учетной ставки и, главное, перспектив монетарной политики.



Около 21.00 Киева FOMC огласил прогнозируемый результат двухдневного: ставку подняли на 0,25% до 2,00-2,25% годовых, анонсировав при этом еще одно повышение ее в декабре и три в следующем году.

Пара евро-доллар констатировала реализацию прогноза, организовав «свечу» до цифры $1,1795, а затем вернулась в район отметки $1,1740, от которой отскочила к $1,1761 около 22.13 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары евро-доллар опустился на европейской сессии рынка forex по состоянию на 16.07 Киева с уровня $1,1774 до $1,1729.



Курс пары доллар-иена поднялся с отметки ¥112,74 до ¥113,02.



Курс новозеландский доллар-доллар США после ночного подъема на 40 пунктов вновь вернулся к уровню $0,6640.



Ожидания нынешнего повышения уровня основных процентных ставок в США оказывают поддержку курсу доллара.



Представитель ЕС Барнье заявил, что идет работа над разработкой упорядоченного процесса выхода Великобритании из ЕС, который будет учитывать суверенитет Великобритании.



Курс пары фунт-доллар совершает колебания в пределах $1,3137-1,3181.



Правительство Италии заявило, что объявление фискальных целей бюджета будет сделано завтра. Основным вопросом для инвесторов является, будет ли дефицит бюджета страны запланирован на уровне выше 2,0% от ВВП, или нет.



Немногим погодя на торгах в Европе доллар США торгуется в «плюсе» ко всем основным валютам. Участники рынка пытаются занять выгодные для себя позиции в преддверии публикации решения ФРС по ставкам.



Евро еще попал под давление со стороны падения кросс-пары евро-фунт, обвалившись около 16.40 Киева до $1,1730.



Нисходящий импульс паре евро-фунт придал главный переговорщик от ЕС по Brexit М. Барнье. Он заявил, что они работают над упорядоченным процессом Брекзита и созданием нового партнерства с Британией. Его заявления помогли британцу укрепиться к евро до £0,8917, но не против доллара ($1,3150 на 16.30 Киева).



Пара евро-доллар снижалась до $1,1730. Цена легла на трендовую линию. Продавцам нужно проходить $1,1720, чтобы «зацепить» защитные стопы покупателей и усилить нисходящее движение до $1,1690.



Внимание участников рынка направлено на пресс-конференцию Дж.Пауэлла, которая состоится после заседания FOMC. Вряд ли сейчас продавцы перейдут в наступление. Судя по укреплению доллара, трейдеры ожидают от него «ястребиные» комментарии.



Европейская статистика: Баланс объема розничных продаж за сентябрь в Великобритании составил +23% (прогноз был +13%, предыдущее значение +29%).



Как и ожидалось, перед заседанием ФРС цена пары евро-доллар оказалась в диапазоне $1,1730-1,1770. А вот на итоги заседания реакция вначале была «сильная», но «парадоксальная». Вопреки ожиданиям, вначале пара евро-доллар подскочила в районе $1,18, вскоре потеряв 20-30 пунктов.



Основное внимание рынков было уделено прогнозу ФРС относительно дальнейших изменений ставки, а также любым комментариям по поводу глобального торгового спора и прогноза экономического роста.



Как оказалось, ФРС ждет еще одно повышение ставки в декабре и три в 2019 году.



Заседание FOMC проходило на фоне весьма благоприятной ситуации на рынках и в экономике США. Доходность 2-летних казначейских облигаций поднялась до рекордно высокого уровня 2,84%, 10-летние бумаги торгуются вблизи достигнутого в мае максимума 3,13%, рынки акций также стремятся к новым рекордам. Макроэкономическая статистика указывает на устойчивый рост: доверие потребителей на 18-летнем максимуме, базовый ИПЦ и средняя заработная плата растут самыми быстрыми темпами за последнее десятилетие, а котировки Brent достигли 4-летнего максимума. Количество вакансий превышает число безработных пять месяцев подряд. Есть явный потенциал дальнейшего роста заработной платы, особенно в циклических и «дискреционных» отраслях. Чистое благосостояние домохозяйств также увеличилось до рекордных $10,7 трлн.



C точки зрения доли ВВП американцы теперь богаче, чем на пике бума доткомов и пузыря на рынке недвижимости, хотя это не «реальное» богатство, полученное благодаря сбережениям и инвестициям, а те же финансовые активы, подорожавшие за счет вливаемых в экономику дешевых денег.



Евроцентробанк только что опубликовал интересное исследование The Economics of the Fed Put, по утверждению авторов которого низкий уровень доходности рынка акций служит предвестником перехода ФРС США к стимулирующей монетарной политике. Иными словами, направленность проводимой Федрезервом политики и его реакция на текущие условия зависят от конъюнктуры фондового рынка. Тезис о «пут-опционе ФРС» получил широкое распространение еще в то время, когда Федрезерв возглавлял Алан Гринспен. С тех пор у инвесторов сформировалось устойчивое представление о готовности регулятора в любой момент отреагировать на сколько-нибудь значительные изменения рыночной конъюнктуры. В результате инвесторы перестают рассматривать для себя иные варианты, кроме открытия длинных позиций, а любые эпизоды коррекции носят непродолжительный характер. Еще одним следствием политики ФРС являются избыточная долговая нагрузка и спрос на более высокую доходность, которые стали ключевыми характеристиками нынешнего финансового цикла.



Меж тем, в заявлении FOMC по денежной политике ссылка на стимулирующее состояние денежной политики убрана. Уточняя изменения в заявлении, Дж. Пауэлл заметим, что удаление выражения о «стимулирующей» политике не является сигналом изменения политики, это показывает ее движение в соответствии с ожиданиями.



Это дает нам основание в среднесрочной перспективе ожидать роста доллара как реакции на продолжающиеся повышения ставки ФРС и сворачивание баланса ФРС, что приводит к росту стоимости заимствований в долларах и дефициту долларовой ликвидности на рынках. Все это усугубляется торговым и санкционным давлением США на развивающиеся рынки.

Меж тем доля долларового кредитования за последние 10 лет непрерывно росла, превысив 6,5% мирового ВВП как для банковского кредитования, так и кредитования с помощью долговых инструментов, в то время как доля кредитования в евро и иене с 2008 года снижалась. В какой-то момент долги отдавать придется, и придется отдавать их в долларах.



Валюты упрямо идут вразрез с оценками прогнозистов, так что в дальнейшем может произойти все что угодно. Но текущие условия, при двойных дефицитах, напоминающих об эпохе Рейгана, все еще располагают к крепким позициям доллара. Если так, развивающиеся рынки, увязшие в долларовом долге, будут оставаться на крючке. А Трамп будет испытывать дискомфорт, ведя торговую войну при растущей национальной валюте и критикуя Центробанк за увлечение ужесточением в политически неудобный период.



При этом если Федрезерв все же будет ощущать на себе давление со стороны Белого дома, инвесторы начнут интересоваться вмешательством администрации в дела независимого органа, что поставит под сомнение статус доллара как резервной валюты. Но даже при текущем положении дел доллар, поддерживаемый самым ликвидным в мире рынком облигаций, выглядит лучше евро, иены и юаня. Реальной альтернативы нет.

Если угодно, доллар сохраняет за собой статус резервной валюты, потому что заменить его нечем.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,85/33,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов это СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с плюсом», улучшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать выросшему на 5,0 коп. с закрытия вторника спросу и не изменившемуся предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 сентября по спросу и по предложению не изменились.



Как и предполагалось, на сессии валютного межбанка 26-го доминировали покупатели. С одной стороны преобладание спроса было сформировано заметным ростом гривневой ликвидности стараниями компенсировавшего на несколько миллиардов нацвалюты НДС Казначейства, с другой, желанием затарившимися во время недавнего отката «американца» валютой банками-спекулянтами «немножко заработать» на баксодефиците. Последний был сформирован вполне прогнозированными «придержками» СКВ экспортерами, которые ограничились «обязательными» продажами внешнеторговой выручки. Щедрость Казначейства исключила «необязательные» продажи СКВ ради гривни на текущие расходы.



Не без участия «быков» валютного межбанка немного вверх приподнялся и наличный рынок. Хотя, справедливости ради, стоит отметить очередную дивергенцию в антураже «налички» и «безнала». Второй получил гривневую подпитку, предоставив возможность безналичному «американцу» прибавить в цене, а наличный рынок по-прежнему сидел на голодном пайке, пытаясь следовать вверх за безналичным «родственников» на «голом энтузиазме». Наличный «американец» рос в среду очень сдержанно и «неохотно». Дилеры наличного рынка небезосновательно опасались коллапса ликвидности, причем первые «звоночки» затухания торговой активности прозвучали в соседнем Запорожье, где доллар после обеда начал дешеветь, а сессия закончилась преобладанием «приноса».



Таким образом, в очередной раз приходится констатировать определяющую значимость состояния гривневой ликвидности для формирования курса и, собственно, самого тренда, рынка доллара…



Иначе говоря, оставив на обочине остальные, прежде значимые драйвера рынка пары доллар-гривня, сейчас практически все зависит от наличия или отсутствия в должном объеме гривневого инструмента. Будь то компенсация НДС, погашение Минфином ОВГЗ или гривневые дивиденды «варягов». Сюжет сессии среды это продемонстрировал, подтвердил более высокую значимость гривневой ликвидности чем объемы притока экспортной выручки из-за рубежа. Хотя, как известно, продавцы СКВ не могут не приветствовать рост цен доллара.



Мы ждем сохранение до завершения текущей недели присутствия на валютном межбанке «зеленых быков». Казначейство может еще порадовать рынок компенсацией НДС, а затем в игру включатся импортеры, которым не удалось скупиться во время недавней курсовой просадки доллара.



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 54 554,4 млн. грн. к отметке 57 035,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Без сомнения это максимальное с 27 августа значение - следствие состоявшейся очередной объемной компенсации НДС Казначейством.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.08 Киева

заметно повысились, обосновавшись на уровне 28,22/28,25 UAH/USD, «вежливо отвечая» на очередное проявление щедрости Казначейства.



К 10.28 цены безналичного «американца», продолжая «восхождение» поднялись к 28,26/28,28 UAH/USD, сопровождаясь невысокими оборотами и доминированием покупателей.



Меж тем, доллар на межбанке к 10.49 Киева затормозил рост, остановившись (по словам очевидцев, самостоятельно, без НБУ) на уровне 28,26/28,28 UAH/USD. «Появились продавцы, привлеченные высокими ценами, выровняв рынок в баланс», -констатировал наш консультант.



По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, продолжая «топтаться на месте», не покинули цифру 28,26/28,28 UAH/USD. «Американца» удерживает на месте равновесие покупок и продаж. Думаю, главная часть «вины» за это лежит на выросшем притоке экспортной выручки из-за рубежа, характерного для этого дня недели.



Дополуденное «зеленое» ралли, остановленное появлением продаж СКВ, сопровождалось сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo на упавшем накануне уровне 16,50/18,00% годовых. Эта динамика, индицирующая пролонгацию расширения гривневой ликвидности, согласуется с ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.30 на межбанке котировки «американца», возобновив рост, «отметились» на цифре 28,28/28,31 UAH/USD. Со слов очевидцев, на рынке в четверг «веселее», чем накануне, несмотря на «бычий» тренд, объемы сделок выше вчерашних.



Полдень безналичный доллар встретил остановкой движения – по состоянию на 12.05 курс не покинул отметку 28,28/28,31 UAH/USD. «Отдыхаем в горном приюте ‘Тридцаточка’», - пошутил наш консультант.



Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 14,57 коп., составив 28,2857 UAH/USD.



Около 13.00 Киева на рынок безналичного доллара привели штатного кота Рыжика, который и совершил на межбанке свой фирменный подскок к отметке 28,29/28,33 UAH/USD.



На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.02 на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 сентября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,65/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 26 сентября по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 5,0 коп.

по оферам.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 26 сентября по спросу вырос на 30 пунктов, по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1742, упав до $1,1700 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до отметки $1,1704 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 27 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10-12/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 10-12,0 коп., предложение прибавило 12,0 коп.), евро – 32,90/33,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 сентября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 27 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж. Обороты на старте низкие. Рост цен, со слов местных дилеров, вызван «зеленым ралли» межбанка.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10-12/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 10-12,0 коп., предложение прибавило 12,0 коп.), евро – 32,90/33,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 сентября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 27 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе. «Курсы налички следуют за межбанком», - пояснили оптовики Днепра.



На 12.13 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились небольшим ростом долларовых цен до уровня 27,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,90/33,10 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение. «Неформалы» столицы жалуются на очень низкую торговую активность тамошней публики.



По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном повышении действующих цен на доллар: 28,12/28,25 UAH/USD, евро – 32,85/33,10 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB. На указанное время здесь «техническая пауза» в торговле, сменившая доминирование спроса. «У клиентов закончилась гривня», пояснили тайм-аут запорожцы.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня выросли, реагируя на события межбанка и настроения клиентов. Кроме того, повышения требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,17 UAH/USD, евро – 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB, Киев опт 28,08/28,15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,08/28,15 UAH/USD, евро (опт) 32,90/33,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,90/33,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,20 UAH/USD, евро – 32,70/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,10/28,15 UAH/USD, розница – 28,05/28,21 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,25 UAH/USD; евро – 32,85/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,425 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Стоимость золота незначительно растет в четверг утром на фоне осторожных его покупок после того, как по итогам предыдущих торгов цены на этот драгметалл снизились до минимума за три недели сразу после оглашения итогов заседания FOMC Федрезерва США.Евро дешевеет в четверг утром относительно большинства основных валют, включая доллар США и иену, на опасениях, что Италия может отложить публикацию бюджета на 2019 год из-за противоречий между членами кабинета министров относительно допустимого уровня бюджетного дефицита.Золото подросло на электронных торгах после решения ФРС в среду.Цены на золото закрылись со снижением в среду на самом низком уровне за три недели, а затем выросли на электронных торгах вскоре после широко ожидавшегося решения Федерального резерва о повышении ключевой процентной ставки в третий раз в этом году.Американский доллар показал довольно «приглушенную» торговлю в среду после того, как Федеральный резерв повысил процентные ставки в третий раз в 2018 году, как и ожидалось.Индекс доллара США первоначально упал на отрицательную территорию после объявления ФРС, но восстановился на фоне последующей пресс-конференции. Индекс доллара USDX в конце-концов вырос на 0,1% до 94,176 пункта.«Доллар упал, и теперь он в боковом движении. Это почти так, как будто ничего не произошло», - сказал Минг Транг, старший трейдер Silicon Valley Bank.«Вероятно, что мы ближе к нейтральной ставке и, таким образом, ближе к концу цикла повышения», - сказал Транг. - «Между тем другие центральные банки, такие как Европейский центральный банк, готовятся к повышениям, поэтому глобальные дифференциалы процентных ставок будут сужаться».рынка по-прежнему прогнозируют три повышения ставок ФРС в 2019 году. Между тем, ожидается, что ЕЦБ оставит ставки неизменными до лета 2019 года.Главный соперник доллара, евро, немного ослабел перед публикацией проекта итальянского бюджета. Общая валюта еврозоны вечером среды торговалась на $1,1776, немного изменившись со вторника в Нью-Йорке.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,27% с 28,0672 UAH/USD до 28,1428 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 26 сентября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 26 сентября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, накануне Казначейство компенсировало НДС на сумму около 4,0 млрд. грн., которая, не попав на сессию вторника, оказала определяющее воздействие на настроения валютного межбанка в среду. Получив «на руки» гривню, экспортеры прекратили «необязательные» продажи СКВ ради дефицитной еще сутками ранее гривни, сформировав доминирование спроса.О том, что к среде заметно расширилась гривневая ликвидность, дали понять выросшие с уровня 51 971,2 млн. грн. к отметке 54 554,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Кроме того, расширение гривневого ресурса констатировало и снижение ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo.Во-вторых, «перекосу» рынка в сторону бидов также способствовали «придержки» валюты теми же экспортерами, начинавшими «обязательные» продажи части выручки лишь после достижения курсом СКВ локальных максимумов.В-третьих, часть появившегося на рынке страны гривневого изобилия появилась на межбанке для конвертации в более твердую валюту, стимулируя спрос и рост курса последней.В-четвертых «зеленых быков» межбанка поддержало «попустительство» регулятора, который не появлялся 26-го на торгах межбанка.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 сентября едва заметно понизились, имея для этого следующие причины.Во-первых, рынок доллара стал «бычьим», что, как известно, вредит ликвидности.Во-вторых, выросшая гривневая ликвидность заметно понизила уровень продаж СКВ экспортерами ради гривни, несмотря на характерный для среды рост притока экспортной выручки из-за рубежа.В-третьих, если накануне в торгах межбанка принимал участие НБУ, выкупая «лишние» доллары с платформы Matching, нынче рынок обошелся без интервенций Институтской. Его заменили коммерческие банки, спекулируя накопленной ранее валютой со своих позиций.Наличный рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Днепр, Запорожье, Харьков, Одесса и Крыжополь) 26 сентября продемонстрировал сдержанную внутридневную восходящую динамику «под впечатлением» «зеленого» ралли на валютном межбанке.Основная причина «сдержанности» в отличии гривневого «антуража» наличного рынка и межбанка. Последнему время от времени гривню «подбрасывают» Казначейство, регулятор или Минфин, погашающий ОВГЗ. Наличному рынку большей частью приходится «вариться в собственном соку», «от зарплаты до зарплаты». Не считая, разумеется некоторых криминальных проектов.Большинство рынков вышеперечисленных населенных пунктов завершили торги среды в балансе спрос/предложение. Исключение составило Запорожье, где вопреки общему тренду на рост и преобладание спроса, сессия 26-го закончилась преобладанием клиентского «приноса», ставшего, со слов запорожцев, следствием послеобеденной остановки в городе роста курса наличной пары доллар-гривня. Убедившись, что доллар перестал расти, потенциальные продавцы СКВ стали реальными, направившись в «обменки» за остатками гривни.Несмотря на преобладавшую итоговую сбалансированность, лишь рынки Днепра и Харькова смогли похвалиться прогрессом на участке ликвидности. Киев, Одесса и Крыжополь, а вместе с ними и Запорожье со своим итоговым «перекосом», констатировали регресс в ликвидности.В течение среды биды наличного «неформального» доллара выросли на 4,0-5,0 коп., офера прибавили столько же.По сравнению с закрытием вторника биды наличного «неформального» «американца» выросли на 4,0-10,0 коп. (лидировал в росте рынок Днепра), позиция «предложение» прибавила 5,0-9,0 коп. (лидерство в росте за собой сохранил Днепр).Сдержанная «бычья» динамика в течение среды в наличной паре доллар-гривня дает основание рассчитывать на аналогичный сюжет на торгах валютного межбанка в четверг. Базой для этого прогноза, кроме «нострадамусов» наличного рынка, являются надежды на новую «Порцию» компенсации НДМС Казначейством, алчность банковских спекулянтов и близость финиша месяца, времени активизации покупок СКВ импортерами, не успевшими запастись долларом во время его недавнего отката.Как и прежде, противостоять «зеленым быкам» межбанка будет выросший к четвергу приток экспортной выручки из-за рубежа, «медвежья» эффективность которого, впрочем, будет изрядно ослаблена «пятой колонной» экспортеров, придерживающий валюту до касания ее ценой внутридневного максимума.Однако, мы увлеклись, занявшись перспективами, не ознакомившись как следует с подробностями только что состоявшихся торгов «неформального» рынка наличных.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 26 сентября в целом отражает общую картину среды на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.Впрочем, по порядку.Торги 26 сентября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,85/33,00 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,424 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж.До полудня это равновесие поддерживалось повышением действующих цен «в ключе» «зеленого» ралли на межбанке и соответствующего настроения клиентов.Сохраняющийся баланс дал возможность нашим дилерам сузить спред.Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились симметричным сужением спреда, которое позволило сделать равновесие покупок и продаж: 28,03/28,05 UAH/USD, евро – 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB. На указанное время торговая активность на местном рынке «невысокая», баланс спроса и оферов.В дальнейшем валютчики Днепра немного растянули маржу в паре доллар-гривня, сохранив восходящее настроение в действующих ценах на фоне баланса спроса и предложения.К финишу сессии равновесие покупок и продаж удалось сохранить, что в значительной степени позволило увеличить обороты - ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «пятерку», улучшила показатели предыдущей сессии.В течение 26 сентября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара выросла на 5,0 коп., офера прибавили 4,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре поднялись на 10,0 коп., офера стали выше на 9,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 28,05/28,12 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию в равновесии покупок и продаж, которое им до полудня пришлось поддерживать аккуратными повышениями более значимых бидов, сопровождаясь сужением спреда. Биды росли, реагируя на подорожание безналичного доллара и поведение клиентов. Дополуденный рост позиции «спрос» при коррекции оферов, кроме того, обеспечивал равновесие покупок и продаж СКВ.Около 12.17 Киева на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены составили: 28,03/28,05 UAH/USD, евро – 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB. На указанный час торговая активность на местном рынке «средняя», равновесие покупок и продаж, позволившее «симметрично» сузить спред в паре доллар-гривня, подняв биды и понизив офера.После обеда оптовый сегмент отказался от узкой маржи, растянув спред и более заметно подняв офера. Со слов оптовиков, эти действия были необходимы в рамках мероприятий по выравниванию рынка.Баланс спроса и предложения оптовикам Днепра удалось сохранить, что способствовало росту итоговых оборотов - ликвидность, заслужив от оптовиков «четверку с плюсом», улучшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.На протяжении 26 сентября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 5,0 коп., офера прибавили 4,0 коп.По сравнению с закрытием 25 сентября биды оптового «неформального» доллара в Днепре поднялись на 10.0 коп., офера стали выше на 9,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 сентября уровнями 32,85/33,00 UAH/EUR, констатировав в течение среды стабильность обеих позиций этой СКВ.По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., офера не претерпели изменений.Как рассказали дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение среды пришлось заниматься восходящим трендом более популярной в Украине пары доллар-гривня, одновременно при этом стараясь не «повредить» текущую ликвидность чрезмерным повышением действующих цен, а также сохранить равновесие покупок и продаж.Несмотря на более значительное внимание, уделяемое нашими валютчиками паре доллар-гривня, дилеры не упустили из виду затянувшуюся до полудня стабильность пары евро-доллар на мировом рынке forex, сменившуюся послеобеденной коррекцией.Меж тем, заметное внутридневное подорожание обеих позиция наличной пары доллар-гривня компенсировало потери евро относительно доллара « в миру», дав повод нашим валютчика не ревизовать цены евро в течение среды, ограничившись симметричным сужением спреда и устранением некоторой утренней «размытости».Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,85/33,00 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов это СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение среды ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,424 UAH/RUB.По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 сентября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с плюсом», улучшила «хорошие» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать выросшему на 5,0 коп. с закрытия вторника спросу и не изменившемуся предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 сентября по спросу и по предложению не изменились.В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,145/28,170 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 54 554,4 млн. грн. к отметке 57 035,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Без сомнения это максимальное с 27 августа значение - следствие состоявшейся очередной объемной компенсации НДС Казначейством.Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.08 Киевазаметно повысились, обосновавшись на уровне 28,22/28,25 UAH/USD, «вежливо отвечая» на очередное проявление щедрости Казначейства.К 10.28 цены безналичного «американца», продолжая «восхождение» поднялись к 28,26/28,28 UAH/USD, сопровождаясь невысокими оборотами и доминированием покупателей.Меж тем, доллар на межбанке к 10.49 Киева затормозил рост, остановившись (по словам очевидцев, самостоятельно, без НБУ) на уровне 28,26/28,28 UAH/USD. «Появились продавцы, привлеченные высокими ценами, выровняв рынок в баланс», -констатировал наш консультант.По состоянию на 11.10 котировки доллара на межбанке, продолжая «топтаться на месте», не покинули цифру 28,26/28,28 UAH/USD. «Американца» удерживает на месте равновесие покупок и продаж. Думаю, главная часть «вины» за это лежит на выросшем притоке экспортной выручки из-за рубежа, характерного для этого дня недели.Дополуденное «зеленое» ралли, остановленное появлением продаж СКВ, сопровождалось сохранением ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo на упавшем накануне уровне 16,50/18,00% годовых. Эта динамика, индицирующая пролонгацию расширения гривневой ликвидности, согласуется с ростом остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 11.30 на межбанке котировки «американца», возобновив рост, «отметились» на цифре 28,28/28,31 UAH/USD. Со слов очевидцев, на рынке в четверг «веселее», чем накануне, несмотря на «бычий» тренд, объемы сделок выше вчерашних.Полдень безналичный доллар встретил остановкой движения – по состоянию на 12.05 курс не покинул отметку 28,28/28,31 UAH/USD. «Отдыхаем в горном приюте ‘Тридцаточка’», - пошутил наш консультант.Пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который повысился на 14,57 коп., составив 28,2857 UAH/USD.Около 13.00 Киева на рынок безналичного доллара привели штатного кота Рыжика, который и совершил на межбанке свой фирменный подскок к отметке 28,29/28,33 UAH/USD.На фоне этой цифры межбанк ушел около 13.02 на обеденный перерыв.Участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 сентября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,65/33,15 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.Евро по сравнению с 26 сентября по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 5,0 коп.по оферам.Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 26 сентября по спросу вырос на 30 пунктов, по предложению не претерпел изменений.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1742, упав до $1,1700 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись до отметки $1,1704 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 27 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10-12/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 10-12,0 коп., предложение прибавило 12,0 коп.), евро – 32,90/33,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 сентября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 27 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж. Обороты на старте низкие. Рост цен, со слов местных дилеров, вызван «зеленым ралли» межбанка.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10-12/28,20 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 10-12,0 коп., предложение прибавило 12,0 коп.), евро – 32,90/33,10 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 сентября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,424 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).На старте торгов 27 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе. «Курсы налички следуют за межбанком», - пояснили оптовики Днепра.На 12.13 столичные валютчики-оптовики «неформалы» ограничились небольшим ростом долларовых цен до уровня 27,12/28,18 UAH/USD, евро – 32,90/33,10 UAH/EUR. На указанное время на рынке столицы низколиквидный баланс спрос/предложение. «Неформалы» столицы жалуются на очень низкую торговую активность тамошней публики.По состоянию на 12.17 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительном повышении действующих цен на доллар: 28,12/28,25 UAH/USD, евро – 32,85/33,10 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB. На указанное время здесь «техническая пауза» в торговле, сменившая доминирование спроса. «У клиентов закончилась гривня», пояснили тайм-аут запорожцы.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня выросли, реагируя на события межбанка и настроения клиентов. Кроме того, повышения требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,90/33,15 UAH/EUR, рубль 0,415/0,424 UAH/RUB.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 27 сентября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,17 UAH/USD, евро – 32,85/33,05 UAH/EUR, рубль 0,420/0,425 UAH/RUB, Киев опт 28,08/28,15 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,08/28,15 UAH/USD, евро (опт) 32,90/33,05 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,90/33,05 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,05/28,20 UAH/USD, евро – 32,70/33,00 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,10/28,15 UAH/USD, розница – 28,05/28,21 UAH/USD; Запорожье – 28,10/28,25 UAH/USD; евро – 32,85/33,10 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,425 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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