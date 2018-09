Итоги: Валюта 27.09.18

Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1764 к отметке $1,1748, констатировав внутридневное его снижение на очень скромные 16 пунктов.



Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту динамику, ограничившись симметричным сужением спреда в наличной паре евро-гривня, причем при этом было учтено внутридневное подорожание наличного доллара.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 26 сентября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1765, пара евро-доллар до 12.00 Киева не покидала диапазон $1,1760-1,1770,начав с указанного часа коррекцию, уронившую евро около 16.10 Киева на уровень $1,1730.

С него же пара начала «реабилитационное» ралли, которое ограничилось около 19.00 касанием цифры $1,1756 и пара перешла в режим ожидания «приговора» FOMC Федрезерва в вопросе учетной ставки и, главное, перспектив монетарной политики.



Около 21.00 Киева FOMC огласил прогнозируемый результат двухдневного: ставку подняли на 0,25% до 2,00-2,25% годовых, анонсировав при этом еще одно повышение ее в декабре и три в следующем году.

Пара евро-доллар констатировала реализацию прогноза, организовав «свечу» до цифры $1,1795, а затем вернулась в район отметки $1,1740, от которой отскочила к $1,1761 около 22.13 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары евро-доллар опустился на европейской сессии рынка forex по состоянию на 16.07 Киева с уровня $1,1774 до $1,1729.



Курс пары доллар-иена поднялся с отметки ¥112,74 до ¥113,02.



Курс новозеландский доллар-доллар США после ночного подъема на 40 пунктов вновь вернулся к уровню $0,6640.



Ожидания нынешнего повышения уровня основных процентных ставок в США оказывают поддержку курсу доллара.



Представитель ЕС Барнье заявил, что идет работа над разработкой упорядоченного процесса выхода Великобритании из ЕС, который будет учитывать суверенитет Великобритании.



Курс пары фунт-доллар совершает колебания в пределах $1,3137-1,3181.



Правительство Италии заявило, что объявление фискальных целей бюджета будет сделано завтра. Основным вопросом для инвесторов является, будет ли дефицит бюджета страны запланирован на уровне выше 2,0% от ВВП, или нет.



Немногим погодя на торгах в Европе доллар США торгуется в «плюсе» ко всем основным валютам. Участники рынка пытаются занять выгодные для себя позиции в преддверии публикации решения ФРС по ставкам.



Евро еще попал под давление со стороны падения кросс-пары евро-фунт, обвалившись около 16.40 Киева до $1,1730.



Нисходящий импульс паре евро-фунт придал главный переговорщик от ЕС по Brexit М. Барнье. Он заявил, что они работают над упорядоченным процессом Брекзита и созданием нового партнерства с Британией. Его заявления помогли британцу укрепиться к евро до £0,8917, но не против доллара ($1,3150 на 16.30 Киева).



Пара евро-доллар снижалась до $1,1730. Цена легла на трендовую линию. Продавцам нужно проходить $1,1720, чтобы «зацепить» защитные стопы покупателей и усилить нисходящее движение до $1,1690.



Внимание участников рынка направлено на пресс-конференцию Дж.Пауэлла, которая состоится после заседания FOMC. Вряд ли сейчас продавцы перейдут в наступление. Судя по укреплению доллара, трейдеры ожидают от него «ястребиные» комментарии.



Европейская статистика: Баланс объема розничных продаж за сентябрь в Великобритании составил +23% (прогноз был +13%, предыдущее значение +29%).



Как и ожидалось, перед заседанием ФРС цена пары евро-доллар оказалась в диапазоне $1,1730-1,1770. А вот на итоги заседания реакция вначале была «сильная», но «парадоксальная». Вопреки ожиданиям, вначале пара евро-доллар подскочила в районе $1,18, вскоре потеряв 20-30 пунктов.



Основное внимание рынков было уделено прогнозу ФРС относительно дальнейших изменений ставки, а также любым комментариям по поводу глобального торгового спора и прогноза экономического роста.



Как оказалось, ФРС ждет еще одно повышение ставки в декабре и три в 2019 году.



Заседание FOMC проходило на фоне весьма благоприятной ситуации на рынках и в экономике США. Доходность 2-летних казначейских облигаций поднялась до рекордно высокого уровня 2,84%, 10-летние бумаги торгуются вблизи достигнутого в мае максимума 3,13%, рынки акций также стремятся к новым рекордам. Макроэкономическая статистика указывает на устойчивый рост: доверие потребителей на 18-летнем максимуме, базовый ИПЦ и средняя заработная плата растут самыми быстрыми темпами за последнее десятилетие, а котировки Brent достигли 4-летнего максимума. Количество вакансий превышает число безработных пять месяцев подряд. Есть явный потенциал дальнейшего роста заработной платы, особенно в циклических и «дискреционных» отраслях. Чистое благосостояние домохозяйств также увеличилось до рекордных $10,7 трлн.



C точки зрения доли ВВП американцы теперь богаче, чем на пике бума доткомов и пузыря на рынке недвижимости, хотя это не «реальное» богатство, полученное благодаря сбережениям и инвестициям, а те же финансовые активы, подорожавшие за счет вливаемых в экономику дешевых денег.



Евроцентробанк только что опубликовал интересное исследование The Economics of the Fed Put, по утверждению авторов которого низкий уровень доходности рынка акций служит предвестником перехода ФРС США к стимулирующей монетарной политике. Иными словами, направленность проводимой Федрезервом политики и его реакция на текущие условия зависят от конъюнктуры фондового рынка. Тезис о «пут-опционе ФРС» получил широкое распространение еще в то время, когда Федрезерв возглавлял Алан Гринспен. С тех пор у инвесторов сформировалось устойчивое представление о готовности регулятора в любой момент отреагировать на сколько-нибудь значительные изменения рыночной конъюнктуры. В результате инвесторы перестают рассматривать для себя иные варианты, кроме открытия длинных позиций, а любые эпизоды коррекции носят непродолжительный характер. Еще одним следствием политики ФРС являются избыточная долговая нагрузка и спрос на более высокую доходность, которые стали ключевыми характеристиками нынешнего финансового цикла.



Меж тем, в заявлении FOMC по денежной политике ссылка на стимулирующее состояние денежной политики убрана. Уточняя изменения в заявлении, Дж. Пауэлл заметим, что удаление выражения о «стимулирующей» политике не является сигналом изменения политики, это показывает ее движение в соответствии с ожиданиями.



Это дает нам основание в среднесрочной перспективе ожидать роста доллара как реакции на продолжающиеся повышения ставки ФРС и сворачивание баланса ФРС, что приводит к росту стоимости заимствований в долларах и дефициту долларовой ликвидности на рынках. Все это усугубляется торговым и санкционным давлением США на развивающиеся рынки.

Меж тем доля долларового кредитования за последние 10 лет непрерывно росла, превысив 6,5% мирового ВВП как для банковского кредитования, так и кредитования с помощью долговых инструментов, в то время как доля кредитования в евро и иене с 2008 года снижалась. В какой-то момент долги отдавать придется, и придется отдавать их в долларах.



Валюты упрямо идут вразрез с оценками прогнозистов, так что в дальнейшем может произойти все что угодно. Но текущие условия, при двойных дефицитах, напоминающих об эпохе Рейгана, все еще располагают к крепким позициям доллара. Если так, развивающиеся рынки, увязшие в долларовом долге, будут оставаться на крючке. А Трамп будет испытывать дискомфорт, ведя торговую войну при растущей национальной валюте и критикуя Центробанк за увлечение ужесточением в политически неудобный период.



При этом если Федрезерв все же будет ощущать на себе давление со стороны Белого дома, инвесторы начнут интересоваться вмешательством администрации в дела независимого органа, что поставит под сомнение статус доллара как резервной валюты. Но даже при текущем положении дел доллар, поддерживаемый самым ликвидным в мире рынком облигаций, выглядит лучше евро, иены и юаня. Реальной альтернативы нет.

Если угодно, доллар сохраняет за собой статус резервной валюты, потому что заменить его нечем.