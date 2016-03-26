Investor_K
спасибо за совет
вы истинный нумизмат
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Вів 28 тра, 2019 10:48
Re: Монеты Украины c 1995 по 2018 год
Каждый нумизмат, работающий водителем маршрутки (или кондуктором), мечтает от этом )))
Додано: Вів 28 тра, 2019 11:18
Ну и что? Мы-кондуктора-обеспечиваем бесперебойное функционирование трамваев
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 02 лис, 2019 13:23
Куплю монети
flop добрий день!
Які маєте в наявності монети станом на сьогодні?
iurii.balandiukh@gmail.com
Додано: Сер 06 лис, 2019 08:20
Re: Монеты Украины c 1995 по 2018 год
Обновленный список.
1995 - Місто-Герой Одеса (в запайці) 240 грн.
1995 - Місто-Герой Одеса 210 грн.
1995 - Місто-Герой Севастополь 200 грн.
1995 - Набір монет 5 шт. (Керч, Севастополь, Одеса, Київ, Перемога) 1270 грн.
1996 - Десятина церква 1150 грн.
1996 - Софіївка 700 грн.
1996 - Михайло Грушевський 145 грн.
1997 - Соломія Крушельницька 1700 грн.
1997 - Монети України 200 грн.
1998 - 80 років УНР 75 грн.
1998 - Михайлівський собор 90 грн.
1998 - Асканія-Нова 160 грн.
1998 - 50 річчя декларації прав людини 110 грн.
1998 - Володимир Сосюра 1600 грн.
1999 - Соня садова 400 грн.
1999 - Любка двулиста 340 грн.
1999 - 900 років Новгород-Сіверському князівству 400 грн.
1999 - Степовий орел 540 грн.
1999 - 500 років Магдебурзького права 240 грн.
1999 - Різдво Христове 200 грн.
1999 - Анатолій Соловяненко 300 грн.
2000 - 55 років Перемоги 300 грн.
2000 - Художня гімнастика 170 грн.
2000 - Вітрильний спорт 170 грн.
2000 - 100 років Львіському театру опери та балету 230 грн.
2000 - 125 років Чернівецькому університету 170 грн.
2000 - На межі тисячоліть 360 грн.
2000 - Хрещення Русі 150 грн.
2001 - 1100 років Полтаві 200 грн.
2001 - Михайло Остроградський 280 грн.
2001 - Танці на льоду 340 грн.
2001 - 200 років Далю 300 грн.
2001 - 10 річчя НБУ 170 грн.
2001 - 10 річчя ЗСУ 850 грн.
2002 - Ковзанярський спорт 330 грн.
2002 - 1100 років Ромнам 480 грн.
2002 - Свято Різдва 1200 грн.
2002 - Пугач 800 грн.
2002 - Плавання 340 грн.
2002 - Леонід Глібов 220 грн.
2002 - Микола Лисенко 220 грн.
2003 - 2500 років Євпаторії 580 грн.
2003 - Бокс 290 грн.
2003 - Морський коник 180 грн.
2003 - Літак АН-2 300 грн.
2003 - Володимир Вернадський 185 грн.
2003 - 100 років світові авіації 390 грн.
2003 - 60 років визволення Києва 300 грн.
2003 - 150 років центральному архіву 280 грн.
2004 - Криголам капітан Білоусов 180 грн.
2004 - 350 років Харкову 340 грн.
2004 - 50 річчя КБ «Південне» 185 грн.
2004 - Ан-140 180 грн.
2004 - 200 років юридичній академі Я.Мудрого 220 грн.
2004 - Олександр Довженко 120 грн.
2004 - 200 років Харківському університету 60 грн.
2005 - Ілля Мечников 360 грн.
2005 - 1300 років Коростень 150 грн.
2005 - Максим Рильський 200 грн.
2005 - Ілля Мечников 350 грн.
2005 - Олександр Корнійчук 200 грн.
2005 - Сергій Всехсвятський 200 грн.
2005 - Дмитро Яворницький 75 грн.
2006 - 10 років антарктичній станції Вернадський 60 грн.
2007 - 75 років утворення Донецької області 170 грн.
2007 - Петро Григоренко 65 грн.
2007 - Іван Багряний 50 грн.
2008 - Георгій Вороний 50 грн.
2008 - Григорій Квітка-Основяненко 55 грн.
2008 - Сидір Голубович 50 грн.
2008 - Наталія Ужвій 50 грн.
2008 - Василь Симоненко 55 грн.
2008 - 140 років товариству просвіта 75 грн.
2008 - 600 років м. Чернівці 100 грн.
2008 - Євген Петрушевич 55 грн.
2010 - Київський меридіан 65 грн.
2010 - 100 років Лікарському товариству 80 грн.
2011 - Чемпіонат Евро-2012 місто Львів 140 грн.
2012 - Ігри ХХХ Олімпіади 150 грн.
2013 - 100 років Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 180 грн.
2013 - 1025 років Хрещення Київської Русі 210 грн.
2013 - Ольга Кобилянська 170 грн.
2013 - 75 років Луганській обл. 900 грн.
2013 - 70 років визволення Харкова 200 грн.
2014 - Володимир Сергєєв 175 грн.
2014 - 75 років Запорізькій області 570 грн.
2014 - 75 років Кіровоградської області 680 грн.
2014 - 75 років Івано-Франківській обл. 520 грн.
2014 - 75 років Волинській обл. 520 грн.
2015 - Олександр Мурашко 50 грн.
2016 - Богдан Ступка в буклеті 170 грн.
2016 - Геодезична дуга Струве 60 грн.
2017 - 80 років Полтавській обл. 100 грн.
2017 - 85 років Вінніцький обл. 100 грн.
2017 - Микола Костомаров 75 грн.
2018 - Сувенірна банкнота 100 грн. – 85 грн.
2019 - 100 років ЗУНР 70 грн.
2019 - Пантелемон Куліш 50 грн.
2019 - Богдан Ханенко 70 грн.
2019 - Орлан-білохвіст 85 грн.
2019 - Панаса Саксаганський 55 грн.
2019 - Томос 70 грн.
2019 - Акт злуки 70 грн.
2019 - Олексій Погорєлов 50 грн.
2019 - Мгарський Спасо-Преображенський монастир 70 грн.
2019 - 175 років Львівській музичній академії Лисенка 50 грн.
2019 - Перший пуск ракети носія Зеніт 75 грн.
2019 - Іван Труш 50 грн.
2018 - Пам’ятна медаль 100 років національній академії аграрних наук України 60 грн.
2019 - Пам’ятна медаль Чортківська офензива 65 грн.
2019 - Пам’ятна медаль 175 років Уманському національному університету садівництва 55 грн.
2019 - Сувенірна упаковка (Буклет) для серії монет НБУ – області України 150 грн.
2015 - 1 гривня Маки 7 грн.
2018 - 10 грн. (3 шт.) Набор Збройні сили України 40 грн.
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:24
Re: Монеты Украины c 1995 по 2018 год
Обновленный список монет
1995 - Місто-Герой Севастополь 210 грн.
1996 - 100 років Олімпійських ігор сучасності 90 грн.
1996 - Десятина церква 800 грн.
1997 - Соломія Крушельницька 1600 грн.
1997 - Монети України 200 грн.
1997 - Перша річниця Конституції 1700 грн.
1998 - 80 років УНР 70 грн
1998 - Володимир Сосюра 1600 грн.
1998 - Асканія-Нова 160 грн.
1998 - Інститут КПІ 380 грн.
1998 - Успенський собор 80 грн.
1999 - Соня садова 400 грн.
1999 - Любка двулиста 330 грн.
1999 - 900 років Новгород-Сіверському князівству 380 грн.
1999 - 2000 років Різдво Христове 190 грн.
1999 - 500 років Магдебурзького права 240 грн.
1999 - 55 років Визволення 330 грн.
1999 - Панас Мирний 95 грн.
1999 - Анатолій Соловьяненко 300 грн.
2000 - 2600 років Керчі 240 грн.
2000 - Потрійний стрибок 200 грн.
2000 - Художня гімнастика 170 грн.
2000 - Вітрильний спорт 170 грн.
2000 - 100 років Львіському театру опери та балету 230 грн.
2000 - 125 років Чернівецькому університету 170 грн.
2000 - На межі тисячоліть 330 грн.
2000 - Хрещення Русі 150 грн.
2000 - Прісноводний краб 300 грн.
2001 - 1100 років Полтаві 200 грн.
2001 - Михайло Остроградський 280 грн.
2001 - Михайло Драгоманов 230 грн.
2001 - 10 років НБУ 170 грн.
2001 - Добро дітям 80 грн.
2001 - Танці на льоду 340 грн.
2001 - 10 річчя ЗСУ 800 грн.
2002 - Плавання 320 грн.
2002 - 1100 років Ромнам 480 грн.
2002 - Свято Різдва 1200 грн.
2003 - 2500 років Євпаторії 570 грн.
2003 - Морський коник 180 грн.
2003 - Літак АН-2 290 грн.
2003 - 150 років центральному архіву України 270 грн.
2003 - Свято Великодня 300 грн.
2003 - Василь Сухомлинський 150 грн.
2003 - Остап Вересай 130 грн.
2004 - Криголам капітан Білоусов 180 грн.
2004 - Чемпіонат світу з футболу 120 грн.
2004 - Микола Бажан 80 грн.
2004 - Олександр Довженка 125 грн.
2004 - 350 років Харкову 340 грн.
2004 - 200 років юридичній академії Я.Мудрого 220 грн.
2005 - Борис Лятошинський 200 грн.
2005 - Сергій Всехсвятський 200 грн.
2005 - Максим Рильський 200 грн.
2005 - Олександр Корнійчук 200 грн.
2005 - Всеволод Голубович 200 грн.
2005 - Улас Самчук 200 грн.
2005 - 1300 років місту Коростень 150 грн.
2005 - 350 років Суми 125 грн.
2005 - Свято-Успенська Свято гірська Лавра 110 грн.
2005 - 500 років Козацьким поселенням 75 грн.
2006 - Іван Франко 55 грн.
2006 - Кирилівська церква 110 грн.
2006 - 10 років грошової одиниці 115 грн.
2006 - Михайло Лисенко 40 грн.
2006 - В’ячеслав Прокопович 40 грн.
2006 - Харківський економічний університет 40 грн.
2006 - Михайло Грушевський 55 грн.
2007 - 75 років утворення Донецької області 170 грн.
2007 - Голодомор 110 грн.
2007 - Олександр Ляпунов 40 грн.
2007 - 200 років курортів Крима 55 грн.
2007 - 120 років театру опери та балету Одеси 120 грн.
2008 - 850 років місто Снятин 50 грн.
2008 - 600 років Чернівцям 100 грн.
2008 - Хрещення Київської Русі 150 грн.
2008 - Парк Тростянець 70 грн.
2008 - 140 років товариства Просвіта 75 грн.
2009 - 225 років Сімферополю 130 грн.
2009 - Ігор Сікорський 90 грн.
2009 - 220 років Миколаєву 190 грн.
2009 - 60 років музею Шевченка 100 грн.
2009 - Міжнародний рік астрономії 85 грн.
2009 - Симон Петлюра 200 грн.
2009 - Володимир Івасюк 70 грн.
2010 - Київський меридіан 65 грн.
2010 - 925 років місту Луцьк 100 грн.
2011 - Андріївська церква 110 грн.
2011 - 15 років Конституції 130 грн.
2011 - 20 років Незалежності 110 грн.
2011 - 50 років заснування премії Шевченка 70 грн.
2012 - Нікітський ботанічний сад 100 грн.
2012 - 500 років Чигирину 100 грн.
2013 - Визволення Донбасу 100 грн.
2013 - Визволення Мелітополя 100 грн.
2013 - 100 років Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 180 грн.
2013 - 150 років національній філармонії 180 грн.
2013 - Ольга Кобилянська 170 грн.
2013 - 75 років Луганській обл.. 900 грн.
2013 - Битва за Дніпро 105 грн.
2013 - Будинок Волошина 175 грн.
2013 - 1025 років Хрещення Русі 220 грн.
2014 - Володимир Сергєєв 170 грн.
2014 - 75 років Запорізькій області 570 грн.
2014 - 75 років Кіровоградської області 700 грн.
2014 - 75 років Івано-Франківській області 520 грн.
2014 - 75 років Волинській області 520 грн.
2014 - 75 років Рівненській області 520 грн.
2014 - Визволення Нікополя 320 грн.
2014 - Корсунь-Шевченківська битва 80 грн.
2015 - Олександр Мурашко 50 грн.
2016 - Богдан Ступка в буклеті 170 грн.
2017 - 100 років утворення полку Хмельницького 55 грн.
2018 - Сувенірна банкнота 100 грн. – 85 грн.
2019 - 100 років ЗУНР 70 грн.
2019 - Пантелемон Куліш 50 грн.
2019 - Богдан Ханенко 70 грн.
2019 - Орлан-білохвіст 85 грн.
2019 - Панаса Саксаганський 55 грн.
2019 - Мгарський Спасо-Преображенський монастир 70 грн.
2019 - Перший пуск ракети носія Зеніт 75 грн.
2019 - Іван Труш 50 грн.
2019 - 100 років з часу утворення капели «Думка» 75 грн.
2017 - Пам’ятна медаль 100 років Дипломатичній службі 55 грн.
2017 - Пам’ятна медаль 100 років НБУ 45 грн
2017 - Пам’ятна медаль 100 років Генеральному суду 45 грн
2018 - Пам’ятна медаль інститут імені Сікорського 45 грн
2018 - Пам’ятна медаль національний інститут біоресурсів 45 грн
2018 - Пам’ятна медаль 100 років Національній аграрній академії 65 грн.
2019 - Пам’ятна медаль Чортківська офензива 65 грн.
2019 - Пам’ятна медаль 175 років Уманському національному університету садівництва 55 грн.
2019 - Сувенірна упаковка (Буклет) для серії монет НБУ – області України 150 грн.
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:32
Re: Монеты Украины c 1995 по 2018 год
Обновленный список монет.
1995 - Перемога 55 грн.
1995 - Місто-Герой Керч (в запайці) 750 грн.
1996 - Монети України 200 грн.
1996 - Лесі Українка 110 грн.
1998 - 80 років бою під крутами 70 грн.
1998 - 80 років УНР 75 грн.
1998 - Михайлівський собор 90 грн.
1998 - Асканія-Нова 160 грн.
1999 - Панас Мирний 100 грн.
1999 - Соня садова 360 грн.
1999 - Любка двулиста 350 грн.
1999 - 2000 років Різдво Христове 200 грн.
1999 - Орел степовий 540 грн.
1999 - 55 років Визволення 290 грн.
1999 - 900 років Новгород-Сіверському князівству 400 грн.
2000 - Краб прісноводний 280 грн.
2000 - Потрійний стрибок 190 грн.
2000 - Художня гімнастика 170 грн.
2000 - 125 років Чернівецькому університету 170 грн.
2000 - Хрещення Русі 150 грн.
2000 - 55 років Перемоги 310 грн.
2001 - 1100 років Полтаві 200 грн.
2001 - Михайло Остроградський 270 грн.
2001 - Михайло Драгоманов 230 грн.
2001 - 10 річчя ЗСУ 840 грн.
2001 - 10 гривень Рись звичайна 2400 грн.
2001 - Хокей 280 грн.
2001 - Добро дітям 80 грн.
2001 - 400 років Кролевцю 490 грн.
2002 - 1100 років Ромнам 510 грн.
2002 - Дніпрогес 620 грн.
2002 - Плавання 320 грн.
2002 - Пугач 850 грн.
2002 - Свято Різдва 1150 грн.
2002 - 350 річчя битви бід Батогом 350 грн.
2002 - Ковзанярський спорт 280 грн.
2003 - АН-2 Літак 300 грн.
2003 - Остап Вересай 130 грн.
2003 - 100 років Світовій авіації 370 грн.
2003 - В’ячеслав Чорновіл 230 грн.
2004 - Футбол 110 грн.
2004 - Микола Бажан 80 грн.
2004 - Азовка 300 грн.
2004 - АН-140 літак 180 грн.
2004 - Юрій Федькович 90 грн.
2005 - Улас Самчук 200 грн.
2005 - Дмитро Яворницький 65 грн.
2005 - Максим Рильський 200 грн.
2005 - Всеволод Голубович 200 грн.
2005 - Сргій Всехсвятський 200 грн.
2005 - 1300 років місту Коростень 150 грн.
2006 - Харківський економічний університет 70 грн.
2006 - Михайло Лисенко 65 грн.
2006 - 750 років м. Львів 110 грн.
2006 - Кирилівська церква 110 грн.
2006 - Микола Стражеску 55 грн.
2006 - Водохреще 100 грн.
2006 - 15 років Незалежності 75 грн.
2006 - Іван Франко 55 грн.
2006 - Михайло Грушевський 55 грн.
2006 - 100 років Київському економічному університету 55 грн.
2007 - 75 років утворення Донецької області 170 грн.
2007 - Бугай 80 грн.
2007 - 120 років Одеському оперному театру 120 грн.
2007 - 100 років Мотор Січі 85 грн.
2007 - 1100 років Переяслову-Хмельницькому 85 грн.
2007 - Олег Ольжич 55 грн.
2007 - Лесь Курбас 55 грн.
2007 - 1100 років Чернігову 110 грн.
2008 - Хрещення Київської Русі 150 грн.
2008 - 975 рокі м. Богуслав 80 грн.
2008 - 750 років м. Рівне 85 грн.
2008 - Григорій Квітка-Основ’яненко 55 грн.
2008 - Просвіта ім.. Шевченка 75 грн.
2008 - 175 років дендропарку Тростянець 70 грн.
2008 - Лев Ландау 60 грн.
2008 - Сидір Голубович 55 грн.
2009 - Кость Левицький 50 грн.
2009 - 225 років Сімферополю 130 грн.
2009 - Плотогон 75 грн.
2009 - Павло Чубинський 55 грн.
2009 - 60 років Раді Європи 75 грн.
2009 - Володимир Івасюк 70 грн.
2010 - Козацький човен 120 грн.
2010 - Київський меридіан 65 грн.
2010 - 925 років місту Луцьк 100 грн.
2010 - Гончар 75 грн.
2010 - 125 років Харківський політехнічний інститут 50 грн.
2011 - 350 років університету І.Франка 50 грн.
2011 - Коваль 75 грн.
2011 - Євро набір з 5 монет 800 грн.
2011 - Фінал Євро 200 грн.
2011 - 15 років Конституції 130 грн.
2011 - 50 років заснування премії Шевченка 70 грн.
2012 - Античне судноплавство 130 грн.
2012 - 500 років Чигирину 100 грн.
2012 - Кушнір 135 грн
2012 - Ігри ХОХ Олімпіади 150 грн.
2013 - Ольга Кобилянська 170 грн.
2013 - Чемпіонат світу з художньої гімнастики 175 грн.
2013 - 75 років Луганській обл.. 900 грн.
2014 - Василь Липківський 400 грн.
2014 - Володимир Сергєєв 170 грн.
2014 - 75 років Запорізькій області 570 грн.
2014 - 75 років Кіровоградської області 700 грн.
2015 - Михайло Вербицький 55 грн.
2016 - 100 років бої січових стрільці Лисона 60 грн.
2016 - Парламентська бібліотека 55 грн.
2017 - 85 років Вінницькій області 100 грн.
2017 - 85 років Харківській області 120 грн.
2017 - 150 років театру опери та балету Шевченка 70 грн.
2017 - 100 років театру Заньковецької 65 грн.
2017 - 50 років світовому конгресу 60 грн.
2018 - Валентин Глушко 50 грн.
2018 - Олександр Шаліков 55 грн.
2018 - Сувенірна банкнота 100 грн. 85 грн.
2018 - 100 років Національній академії наук 70 грн.
2018 - Меджибізька фортеця 70 грн.
2018 - Ольга Алілова 60 грн.
2019 - 100 років ЗУНР 70 грн.
2019 - Богдан Ханенко 70 грн.
2019 - Панаса Саксаганський 55 грн.
2019 - Олексій Погорєлов 50 грн.
2019 - Мгарський Спасо-Преображенський монастир 70 грн.
2019 - Мгарський Спасо-Преображенський монастир (в буклеті) 95 грн.
2019 - Казимир Малевич 50 грн.
2019 - Орлан білохвіст (в буклеті) 120 грн.
2019 - 175 років заснування музичної академії Лисенка 50 грн.
2019 - Іван Труш 50 грн.
2019 - 100 років «Думка» 70 грн.
2019 - 75 років Визволення 75 грн.
2020 - Рік пацюка 70 грн.
2020 - 100 років театру І.Франка 65 грн.
2017 - Пам’ятна медаль національний університет «Львівська політ» 45 грн.
2018 - Пам’ятна медаль 100 років Національній аграрній академії 65 грн.
2019 - Пам’ятна медаль Чортківська офензива 65 грн.
2019 - Пам’ятна медаль 175 років Уманському національному університету садівництва 55 грн.
2019 - Сувенірна упаковка (Буклет) для серії монет НБУ – області України 150 грн.
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:09
Обновленный список монет.
1995 - Перемога 55 грн.
1995 - Місто-Герой Севастополь 240 грн.
1995 - Місто-Герой Одеса 240 грн.
1996 - Лесі Українка 110 грн.
1996 - Михайло Грушевський 155 грн.
1997 - Монети України 200 грн.
1998 - 50 років декларації прав людини 100 грн.
1998 - 80 років бою під крутами 70 грн.
1998 - 80 років УНР 70 грн.
1998 - Михайлівський собор 90 грн.
1998 - Асканія-Нова 160 грн.
1998 - 100 років КПІ 380 грн.
1999 - Панас Мирний 100 грн.
1999 - Соня садова 360 грн.
1999 - Любка двулиста 330 грн.
1999 - 2000 років Різдво Христове 200 грн.
1999 - Орел степовий 500 грн.
1999 - 55 років Визволення 290 грн.
1999 - 500 років Магдебурзького права Києва 240 грн.
1999 - 80 років Соборності України 250 грн.
2000 - Білгород-Дністровську 300 грн.
2000 - Краб прісноводний 280 грн.
2000 - Потрійний стрибок 190 грн.
2000 - Художня гімнастика 170 грн.
2000 - Паралельні бруси 170 грн.
2000 - 125 років Чернівецькому університету 170 грн.
2000 - Хрещення Русі 140 грн.
2000 - 55 років Перемоги 300 грн.
2000 - 2600 років Керчі 250 грн.
2000 - На межі тисячоліть 370 грн.
2001 - 200 років Далю 280 грн.
2001 - 1100 років Полтаві 200 грн.
2001 - Михайло Остроградський 270 грн.
2001 - Михайло Драгоманов 230 грн.
2001 - 10 річчя ЗСУ 820 грн.
2001 - 10 гривень Рись звичайна (срібло) 2400 грн.
2001 - Хокей 280 грн.
2001 - 400 років Кролевцю 490 грн.
2001 - Добро дітям 75 грн.
2002 - 1100 років Ромнам 500 грн.
2002 - Дніпрогес 650 грн.
2002 - Плавання 300 грн.
2002 - Свято Різдва 1150 грн.
2002 - 350 річчя битви бід Батогом 340 грн.
2002 - Ковзанярський спорт 280 грн.
2002 - 1100 років Хотину 550 грн.
2003 - Великдень 310 грн.
2003 - Остап Вересай 130 грн.
2004 - Криголам «Капітан Білоусов» 190 грн.
2004 - Ан-140 літак 180 грн.
2004 - Футбол 110 грн.
2004 - Олександр Довженко 130 грн.
2004 - 350 років Харкову 340 грн.
2004 - 2500 років Балаклаві 320 грн.
2004 - 50 років членства України в ЮНЕСКО 75 грн.
2004 - 50 років КБ Південне 200 грн.
2005 - 75 років ХНАУ ім. Жуковського 130 грн.
2005 - Володимир Філатов 190 грн.
2005 - Сорочинський ярмарок 90 грн.
2005 - Максим Рильський 200 грн.
2005 - Всеволод Голубович 200 грн.
2005 - Сргій Всехсвятський 200 грн.
2005 - 1300 років місту Коростень 150 грн.
2005 - Свято-Успенська Святогірська Лавра 115 грн.
2005 - 500 років козацьким поселення 95 грн.
2006 - 10 років відродження грошової одиниці України 110 грн.
2006 - Кирилівська церква 110 грн.
2006 - Іван Франко 55 грн.
2006 - 100 років Київському економічному університету 55 грн.
2006 - Антарктична станція Вернадський 65 грн.
2006 - Микола Стражеску 50 грн.
2007 - 75 років утворення Донецької області 170 грн.
2007 - 100 років Мотор Січі 85 грн.
2008 - Хрещення Київської Русі 150 грн.
2008 - 975 рокі м. Богуслав 80 грн.
2008 - Григорій Квітка-Основ’яненко 55 грн.
2008 - Просвіта ім.. Шевченка 75 грн.
2008 - 175 років дендропарку Тростянець 70 грн.
2008 - 100 років Київському зоопарку 70 грн.
2008 - 90 років ЗУНР 65 грн.
2009 - Кость Левицький 50 грн.
2009 - 225 років Сімферополю 130 грн.
2009 - Плотогон 75 грн.
2009 - Стельмах 80 грн.
2009 - 60 років Раді Європи 75 грн.
2009 - 60 років музею Шевченка 90 грн.
2010 - 100 річчя українського хокею 100 грн.
2010 - Ткаля 80 грн.
2010 - Козацький човен 120 грн.
2010 - Київський меридіан 65 грн.
2010 - 925 років місту Луцьк 100 грн.
2010 - 125 років Харківський політехнічний інститут 50 грн.
2011 - 350 років університету І.Франка 50 грн.
2011 - Коваль 75 грн.
2011 - Євро набір з 5 монет 800 грн.
2011 - Фінал Євро 200 грн.
2011 - Євро місто Харків 130 грн.
2011 - 15 років Конституції 130 грн.
2011 - 50 років заснування премії Шевченка 70 грн.
2012 - Античне судноплавство 125 грн.
2012 - Кушнір 135 грн
2012 - Ігри ХХХ Олімпіади 150 грн.
2012 - Українська лірична пісня 100 грн.
2012 - 500 років м. Чигирин 100 грн.
2012 - 75 років Миколаївській області 1500 грн.
2013 - 100 років музичній академії Чайковського 170 грн.
2013 - 150 років Національній філармонії України 170 грн.
2013 - Ольга Кобилянська 170 грн.
2013 - Борис Грінченко 170 грн.ц
2014 - Євгеній Березняк 170 грн.
2014 - Василь Липківський 400 грн.
2014 - Володимир Сергєєв 170 грн.
2014 - 75 років Запорізькій області 570 грн.
2014 - 75 років Кіровоградської області 650 грн.
2014 - 75 років Рівненській обл. 450 грн.
2015 - Михайло Вербицький 55 грн.
2015 - 150 років університету Мечникова 55 грн.
2016 - ХХХІ Ігри олімпіади 190 грн.
2016 - 100 років бої січових стрільці Лисоня 60 грн.
2017 - 85 років Вінницькій області 100 грн.
2017 - 150 років театру опери та балету Шевченка 70 грн.
2017 - 100 років театру Заньковецької 65 грн.
2017 - 50 років світовому конгресу 60 грн.
2018 - Валентин Глушко 50 грн.
2018 - Олександр Шалімов 55 грн.
2018 - Сувенірна банкнота 100 грн. 85 грн.
2018 - 100 років Національній академії наук 70 грн.
2018 - Меджибізька фортеця 70 грн.
2018 - Ольга Алілова 60 грн.
2019 - 100 років ЗУНР 70 грн.
2019 - Богдан Ханенко 70 грн.
2019 - Панаса Саксаганський 55 грн.
2019 - Олексій Погорєлов 50 грн.
2019 - Мгарський Спасо-Преображенський монастир 70 грн.
2019 - Мгарський Спасо-Преображенський монастир (в буклеті) 95 грн.
2019 - Казимир Малевич 50 грн.
2019 - Орлан білохвіст (в буклеті) 120 грн.
2019 - 175 років заснування музичної академії Лисенка 50 грн.
2019 - Іван Труш 50 грн.
2019 - 100 років «Думка» 70 грн.
2019 - 75 років Визволення 75 грн.
2020 - 100 років театру І.Франка 65 грн.
2017 - Пам’ятна медаль національний університет «Львівська політ» 45 грн.
2018 - Пам’ятна медаль 100 років Національній аграрній академії 65 грн.
2019 - Пам’ятна медаль Чортківська офензива 65 грн.
2019 - Пам’ятна медаль 175 років Уманському національному університету садівництва 55 грн.
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