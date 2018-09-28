Итоги: Мировой фондовый рынок 28.09.18

Фондовый рынок США в четверг вырос, поддерживаемый ростом Apple, Alphabet и Facebook, а также уверенностью ФРС в силе экономики США, после повышения ею процентных ставок третий раз в этом году.
8 из 11 секторов S&P 500 выросли, сектор услуг связи, недавно переименованный с включением Facebook, Alphabet и других интернет- и медиа-акций, вырос на 0,80%, с начала недели он вырос на 1,5%.
В то время как ФРС повысила ставки в среду, она оставила прогноз денежной политики на предстоящие годы в целом без изменений. Акции закрылись снижением после повышения ставки, но в четверг некоторые участники рынка переместили фокус внимания на уверенности центрального банка в экономическом росте.
Добавили хорошему настроению данные, показавшие ускорение экономического роста во II квартале до наиболее быстрого за четыре года (как и ожидалось).
Индекс сектора основных материалов S&P 500 снизился на 0,97, индекс сектора энергетики и коммунального хозяйства вырос на 0,96% (наиболее сильно из секторов).
Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,22 к 1, на Nasdaq 1,01 к 1.
Объем торговли на биржах США был 6,2 млрд. акций, по сравнению с 6,8 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 сентября, выросло на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч, тогда как эксперты ожидали роста показателя до 208 тысяч.
Кроме того, в четверг участники рынка следили и за внутриполитическими новостями, в частности, за выступлением в сенате кандидата на место в Верховном суде США Бретта Кавано, обвиняемого в сексуальном насилии.
«Мы видим некоторый отскок после вчерашнего и других последних продаж. Посмотрим, как рынок приспособится к более высоким процентным ставкам, но в целом экономические данные неплохие. Возможно, сегодня спокойно потому, что многие отвлекаются на Кавано», - сказал старший рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,21%, до 26 439,93 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,28%, до 2 914,00 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,65%, до 8 041,97 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в четверг вырос.
Европейский фондовый рынок в четверг вырос, при действии опасений в отношении представления бюджета Италии.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,35% после роста в среду на 0,3%. С начала недели индекс вырос на 0,4%.
Пара евро-доллар снизилась на 0,6%, пара фунт-доллар потеряла 0,5%.
Итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что министр финансов Триа был готов уйти в отставку при борьбе по поводу бюджета в правящей коалиции, хотя представитель министерства отрицал это. Другие сообщения говорили. Что дефицит будет выше, чем ожидалось, на 2,4%.
Участники рынка не были склонны с большим движениям, следуя за рынком США, после того как ФРС повысила процентные ставки третий раз в году, и дала понять, что может повысить их еще раз в декабре, и далее три раза в 2019 г. ФРС также исключил из заявления фразу, что денежная политика остается стимулирующей.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,35% после роста в среду на 0,3%. С начала недели индекс вырос на 0,4%.
Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,45% и составил 7 545,44 пункта.
Немецкий DAX повысился на 0,40% до 12 435,59 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,50% — на отметке 5 540,41 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в четверг. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,95% - до 2474,57 пункта, РТС - на 2,34%, до 1187,88 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,27%, до 65,62 RUB/USD, курс евро - на 0,89%, до 76,57 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,53% - до $81,22 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 4,09%, Московской биржи — на 1,86%, «Газпрома» — на 1,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,03%, «АЛРОСы» — на 0,83%.
Дорогая нефть тянет за собой весь российский фондовый рынок. В четверг индекс Мосбиржи обновил исторические максимумы, пройдя в область 2 466 пунктов. С момента начала биржевого ралли 24 августа (чуть более чем за месяц) рублевый индикатор вырос на 9% — это приличный результат. Загадывать вперед — дело неблагодарное, можно считать, что рынок РФ не боится ничего и будет продолжать карабкаться выше, в сторону 2 470—2 475 пунктов. Однако впереди пятница — время, когда инвесторы могут предпочесть частично зафиксировать прибыль. Закрытие торгов 28-го по индексу Мосбиржи может состояться в пределах 2 458—2 465 пунктов, по индексу РТС — в границах 1 175—1 180 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 27 сентября повысился на 1,48 пункта или на 0,26% до уровня 538,81 пунктов.
Объем торгов за день составил 1,176 млрд. грн., акциями наторговали 8,08 млн. грн.
Как сообщалось, в среду 26 сентября ПФТС-индекс понизился на 0,95 пункта или на 0,16% до уровня 537,33 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 223,75 пунктов или на 71,02% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 сентября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг, поддерживая негативную динамику на биржах США в предыдущий день торгов.
По состоянию на 07.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39% - до 2795,79 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1438,1 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,5%, до 27676,4 пункта.
Японский Nikkei 225 опускался на 0,7%, до 23864,53 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,1%, до 6185,4 пункта, корейский KOSPI поднимался на 0,35%, до 2347,46 пункта.
Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что фондовые индексы США по итогам среды снизились в пределах 0,3-0,4% на фоне решения FOMC Федрезерва повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 2-2,25% годовых. Это решение совпало с прогнозами аналитиков.
Вместе с тем регулятор сохранил свой прогноз по среднему уровню ставки по итогам 2018 года и по количеству ее повышений - их по-прежнему ожидается четыре, то есть в текущем году предполагается еще одно повышение.
При этом ФРС в своем сообщении отказалась от обозначения своей монетарной политики как «стимулирующей».
«ФРС, похоже, все больше убеждается в необходимости продолжать повышать ставку выше нейтрального уровня. Я не вижу причин замедлять темпы повышения ставки, пока уровень безработицы продолжает падать», - таково мнение стратега Nomura Securities Томоаки Сисидо.
В то же время рынки обратили внимание на новости в области торговли. Так, по итогам переговоров президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать обсуждение двустороннего торгового соглашения, как только будут завершены необходимые для этого процедуры в каждой из их стран.
Также определенное влияние на настроения инвесторов оказывает решение индексного провайдера FTSE Russell с июня 2019 года начать включать акции китайских компаний в свои индексы. Решение компании принято на фоне того, что китайские власти предприняли существенные меры для улучшения доступа иностранных инвесторов к своему рынку.
[b]Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,26% - до 538,81 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 1,176 млрд. грн., в том числе акциями - 8,08 млн. грн.
Среди индексных бумаг подорожали акции Центрэнерго (+2,75%) и Укрнафты (+0,29%).
В красной зоне завершили торги акции Донбассэнерго (-3,7%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,19%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 1,07% - до 1655,94 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 1,11% - до 437,1 пункта при объеме торгов 3,65 млн. злотых (28,25 млн. грн.).
По итогам дня выросли в цене акции «Агротона» (+3,59%) и «Кернела» (+3,47%).
Отрицательную динамику показали акции агрохолдинга ИМК (-1,61%) и «Астарты» (-0,67%).[/b]
К полудню пятницы, 28 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу, реагируя на оптимизм на биржах США в предыдущий день.
По состоянию на 07.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,93% - до 2817,73 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,46%, до 1436,17 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,62%, до 27888,14 пункта.
Японский Nikkei 225 рос на 1,55%, до 24166,06 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,4%, до 6206 пунктов, корейский KOSPI опускался на 0,38%, до 2345,98 пункта.
Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что американские фондовые рынки выросли по итогам четверга на 0,2-0,6% на фоне статистики по ВВП США за II квартал. Согласно официальным данным, реальный рост ВВП США за указанный период, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 4,2% в годовом выражении, совпав с прогнозами. В первом квартале текущего года ВВП вырос на 2,2%.
Рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти считает, что статистика указывает на хорошее состояние экономики США. «Статистика вышла на фоне оптимистичных экономических прогнозов ФРС и комментариев Джерома Пауэлла о том, что рецессия в ближайшие два года очень маловероятна», - добавил эксперт.
FOMC ФРС США в среду, ожидаемо повысив базовую ставку, улучшил прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы.
Прогноз по росту ВВП США на 2018 год был повышен до 3,1% с ожидавшихся в июне 2,8%, на 2019 год - до 2,5% с 2,4%.
Участники торгов также обратили внимание на новую порцию макроэкономической статистики из Японии. В частности, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в августе снизилась до 2,4% с 2,5% в июле, хотя аналитики ожидали сохранения уровня безработицы на отметке 2,5%. При этом объем промышленного производства в стране в том же месяце вырос на 0,7% в месячном выражении, хотя аналитики ждали роста на 1,5%.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,