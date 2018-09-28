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фондовый рынок 28.09.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 28.09.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 28 вер, 2018 12:21 Итоги: Мировой фондовый рынок 28.09.18 США



Фондовый рынок США в четверг вырос, поддерживаемый ростом Apple, Alphabet и Facebook, а также уверенностью ФРС в силе экономики США, после повышения ею процентных ставок третий раз в этом году.



8 из 11 секторов S&P 500 выросли, сектор услуг связи, недавно переименованный с включением Facebook, Alphabet и других интернет- и медиа-акций, вырос на 0,80%, с начала недели он вырос на 1,5%.



В то время как ФРС повысила ставки в среду, она оставила прогноз денежной политики на предстоящие годы в целом без изменений. Акции закрылись снижением после повышения ставки, но в четверг некоторые участники рынка переместили фокус внимания на уверенности центрального банка в экономическом росте.

Добавили хорошему настроению данные, показавшие ускорение экономического роста во II квартале до наиболее быстрого за четыре года (как и ожидалось).



Индекс сектора основных материалов S&P 500 снизился на 0,97, индекс сектора энергетики и коммунального хозяйства вырос на 0,96% (наиболее сильно из секторов).



Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,22 к 1, на Nasdaq 1,01 к 1.

Объем торговли на биржах США был 6,2 млрд. акций, по сравнению с 6,8 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.



Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 сентября, выросло на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч, тогда как эксперты ожидали роста показателя до 208 тысяч.



Кроме того, в четверг участники рынка следили и за внутриполитическими новостями, в частности, за выступлением в сенате кандидата на место в Верховном суде США Бретта Кавано, обвиняемого в сексуальном насилии.

«Мы видим некоторый отскок после вчерашнего и других последних продаж. Посмотрим, как рынок приспособится к более высоким процентным ставкам, но в целом экономические данные неплохие. Возможно, сегодня спокойно потому, что многие отвлекаются на Кавано», - сказал старший рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,21%, до 26 439,93 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,28%, до 2 914,00 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,65%, до 8 041,97 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в четверг вырос.

Европейский фондовый рынок в четверг вырос, при действии опасений в отношении представления бюджета Италии.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,35% после роста в среду на 0,3%. С начала недели индекс вырос на 0,4%.



Пара евро-доллар снизилась на 0,6%, пара фунт-доллар потеряла 0,5%.



Итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что министр финансов Триа был готов уйти в отставку при борьбе по поводу бюджета в правящей коалиции, хотя представитель министерства отрицал это. Другие сообщения говорили. Что дефицит будет выше, чем ожидалось, на 2,4%.



Участники рынка не были склонны с большим движениям, следуя за рынком США, после того как ФРС повысила процентные ставки третий раз в году, и дала понять, что может повысить их еще раз в декабре, и далее три раза в 2019 г. ФРС также исключил из заявления фразу, что денежная политика остается стимулирующей.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,35% после роста в среду на 0,3%. С начала недели индекс вырос на 0,4%.



Британский FTSE 100 вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,45% и составил 7 545,44 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,40% до 12 435,59 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,50% — на отметке 5 540,41 пункта.





Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в четверг. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,95% - до 2474,57 пункта, РТС - на 2,34%, до 1187,88 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,27%, до 65,62 RUB/USD, курс евро - на 0,89%, до 76,57 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,53% - до $81,22 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 4,09%, Московской биржи — на 1,86%, «Газпрома» — на 1,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,03%, «АЛРОСы» — на 0,83%.



Дорогая нефть тянет за собой весь российский фондовый рынок. В четверг индекс Мосбиржи обновил исторические максимумы, пройдя в область 2 466 пунктов. С момента начала биржевого ралли 24 августа (чуть более чем за месяц) рублевый индикатор вырос на 9% — это приличный результат. Загадывать вперед — дело неблагодарное, можно считать, что рынок РФ не боится ничего и будет продолжать карабкаться выше, в сторону 2 470—2 475 пунктов. Однако впереди пятница — время, когда инвесторы могут предпочесть частично зафиксировать прибыль. Закрытие торгов 28-го по индексу Мосбиржи может состояться в пределах 2 458—2 465 пунктов, по индексу РТС — в границах 1 175—1 180 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 27 сентября повысился на 1,48 пункта или на 0,26% до уровня 538,81 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,176 млрд. грн., акциями наторговали 8,08 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 26 сентября ПФТС-индекс понизился на 0,95 пункта или на 0,16% до уровня 537,33 пунктов.

С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 223,75 пунктов или на 71,02% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 сентября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в четверг, поддерживая негативную динамику на биржах США в предыдущий день торгов.



По состоянию на 07.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,39% - до 2795,79 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1438,1 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,5%, до 27676,4 пункта.



Японский Nikkei 225 опускался на 0,7%, до 23864,53 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,1%, до 6185,4 пункта, корейский KOSPI поднимался на 0,35%, до 2347,46 пункта.



Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что фондовые индексы США по итогам среды снизились в пределах 0,3-0,4% на фоне решения FOMC Федрезерва повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 2-2,25% годовых. Это решение совпало с прогнозами аналитиков.

Вместе с тем регулятор сохранил свой прогноз по среднему уровню ставки по итогам 2018 года и по количеству ее повышений - их по-прежнему ожидается четыре, то есть в текущем году предполагается еще одно повышение.



При этом ФРС в своем сообщении отказалась от обозначения своей монетарной политики как «стимулирующей».



«ФРС, похоже, все больше убеждается в необходимости продолжать повышать ставку выше нейтрального уровня. Я не вижу причин замедлять темпы повышения ставки, пока уровень безработицы продолжает падать», - таково мнение стратега Nomura Securities Томоаки Сисидо.



В то же время рынки обратили внимание на новости в области торговли. Так, по итогам переговоров президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать обсуждение двустороннего торгового соглашения, как только будут завершены необходимые для этого процедуры в каждой из их стран.



Также определенное влияние на настроения инвесторов оказывает решение индексного провайдера FTSE Russell с июня 2019 года начать включать акции китайских компаний в свои индексы. Решение компании принято на фоне того, что китайские власти предприняли существенные меры для улучшения доступа иностранных инвесторов к своему рынку.



[b]Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,26% - до 538,81 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 1,176 млрд. грн., в том числе акциями - 8,08 млн. грн.



Среди индексных бумаг подорожали акции Центрэнерго (+2,75%) и Укрнафты (+0,29%).

В красной зоне завершили торги акции Донбассэнерго (-3,7%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,19%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 1,07% - до 1655,94 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 1,11% - до 437,1 пункта при объеме торгов 3,65 млн. злотых (28,25 млн. грн.).



По итогам дня выросли в цене акции «Агротона» (+3,59%) и «Кернела» (+3,47%).

Отрицательную динамику показали акции агрохолдинга ИМК (-1,61%) и «Астарты» (-0,67%).[/b]



К полудню пятницы, 28 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в пятницу, реагируя на оптимизм на биржах США в предыдущий день.



По состоянию на 07.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,93% - до 2817,73 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,46%, до 1436,17 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,62%, до 27888,14 пункта.



Японский Nikkei 225 рос на 1,55%, до 24166,06 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,4%, до 6206 пунктов, корейский KOSPI опускался на 0,38%, до 2345,98 пункта.



Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что американские фондовые рынки выросли по итогам четверга на 0,2-0,6% на фоне статистики по ВВП США за II квартал. Согласно официальным данным, реальный рост ВВП США за указанный период, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 4,2% в годовом выражении, совпав с прогнозами. В первом квартале текущего года ВВП вырос на 2,2%.



Рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти считает, что статистика указывает на хорошее состояние экономики США. «Статистика вышла на фоне оптимистичных экономических прогнозов ФРС и комментариев Джерома Пауэлла о том, что рецессия в ближайшие два года очень маловероятна», - добавил эксперт.



FOMC ФРС США в среду, ожидаемо повысив базовую ставку, улучшил прогнозы по росту экономики страны на 2018 и 2019 годы.



Прогноз по росту ВВП США на 2018 год был повышен до 3,1% с ожидавшихся в июне 2,8%, на 2019 год - до 2,5% с 2,4%.



Участники торгов также обратили внимание на новую порцию макроэкономической статистики из Японии. В частности, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в августе снизилась до 2,4% с 2,5% в июле, хотя аналитики ожидали сохранения уровня безработицы на отметке 2,5%. При этом объем промышленного производства в стране в том же месяце вырос на 0,7% в месячном выражении, хотя аналитики ждали роста на 1,5%.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , Фондовый рынок США в четверг вырос, поддерживаемый ростом Apple, Alphabet и Facebook, а также уверенностью ФРС в силе экономики США, после повышения ею процентных ставок третий раз в этом году.8 из 11 секторов S&P 500 выросли, сектор услуг связи, недавно переименованный с включением Facebook, Alphabet и других интернет- и медиа-акций, вырос на 0,80%, с начала недели он вырос на 1,5%.В то время как ФРС повысила ставки в среду, она оставила прогноз денежной политики на предстоящие годы в целом без изменений. Акции закрылись снижением после повышения ставки, но в четверг некоторые участники рынка переместили фокус внимания на уверенности центрального банка в экономическом росте.Добавили хорошему настроению данные, показавшие ускорение экономического роста во II квартале до наиболее быстрого за четыре года (как и ожидалось).Индекс сектора основных материалов S&P 500 снизился на 0,97, индекс сектора энергетики и коммунального хозяйства вырос на 0,96% (наиболее сильно из секторов).Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,22 к 1, на Nasdaq 1,01 к 1.Объем торговли на биржах США был 6,2 млрд. акций, по сравнению с 6,8 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 сентября, выросло на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 214 тысяч, тогда как эксперты ожидали роста показателя до 208 тысяч.Кроме того, в четверг участники рынка следили и за внутриполитическими новостями, в частности, за выступлением в сенате кандидата на место в Верховном суде США Бретта Кавано, обвиняемого в сексуальном насилии.«Мы видим некоторый отскок после вчерашнего и других последних продаж. Посмотрим, как рынок приспособится к более высоким процентным ставкам, но в целом экономические данные неплохие. Возможно, сегодня спокойно потому, что многие отвлекаются на Кавано», - сказал старший рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк.Европейский фондовый рынок в четверг вырос.Европейский фондовый рынок в четверг вырос, при действии опасений в отношении представления бюджета Италии.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,35% после роста в среду на 0,3%. С начала недели индекс вырос на 0,4%.Пара евро-доллар снизилась на 0,6%, пара фунт-доллар потеряла 0,5%.Итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что министр финансов Триа был готов уйти в отставку при борьбе по поводу бюджета в правящей коалиции, хотя представитель министерства отрицал это. Другие сообщения говорили. Что дефицит будет выше, чем ожидалось, на 2,4%.Участники рынка не были склонны с большим движениям, следуя за рынком США, после того как ФРС повысила процентные ставки третий раз в году, и дала понять, что может повысить их еще раз в декабре, и далее три раза в 2019 г. ФРС также исключил из заявления фразу, что денежная политика остается стимулирующей.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева снизился на 0,27%, до 65,62 RUB/USD, курс евро - на 0,89%, до 76,57 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,53% - до $81,22 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 4,09%, Московской биржи — на 1,86%, «Газпрома» — на 1,07%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,03%, «АЛРОСы» — на 0,83%.Дорогая нефть тянет за собой весь российский фондовый рынок. В четверг индекс Мосбиржи обновил исторические максимумы, пройдя в область 2 466 пунктов. С момента начала биржевого ралли 24 августа (чуть более чем за месяц) рублевый индикатор вырос на 9% — это приличный результат. Загадывать вперед — дело неблагодарное, можно считать, что рынок РФ не боится ничего и будет продолжать карабкаться выше, в сторону 2 470—2 475 пунктов. Однако впереди пятница — время, когда инвесторы могут предпочесть частично зафиксировать прибыль. Закрытие торгов 28-го по индексу Мосбиржи может состояться в пределах 2 458—2 465 пунктов, по индексу РТС — в границах 1 175—1 180 пунктов.Как сообщалось, в среду 26 сентября ПФТС-индекс понизился на 0,95 пункта или на 0,16% до уровня 537,33 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 223,75 пунктов или на 71,02% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 сентября, сессия в ПФТС.итогам торгов в четверг повысился на 0,26% - до 538,81 пункта.Торговый оборот на бирже составил 1,176 млрд. грн., в том числе акциями - 8,08 млн. грн.Среди индексных бумаг подорожали акции Центрэнерго (+2,75%) и Укрнафты (+0,29%).В красной зоне завершили торги акции Донбассэнерго (-3,7%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,19%).Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 1,07% - до 1655,94 пункта.Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 1,11% - до 437,1 пункта при объеме торгов 3,65 млн. злотых (28,25 млн. грн.).По итогам дня выросли в цене акции «Агротона» (+3,59%) и «Кернела» (+3,47%).Отрицательную динамику показали акции агрохолдинга ИМК (-1,61%) и «Астарты» (-0,67%).[/b]К полудню пятницы, 28 сентября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67281 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4246 раз. Подякували: 7772 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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