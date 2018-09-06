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Новый сервис Google позволит
собрать всю информацию для...

Новый сервис Google позволит собрать всю информацию для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 07:29

Новый сервис Google позволит собрать всю информацию для...

Пропонуємо до обговорення:
Об этом пишет Engadget.

Дивися повний текст Новый сервис Google позволит собрать всю информацию для путешествия в одном месте.
R2
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