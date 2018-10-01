RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Бюджет бідності":
Тимошенко розкритикувала...

"Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 17:02

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  EKO написав:Обещание продать даже НЕ Рошен - весь свой бизнес, кроме пятого канала не будем вспоминать? Открытие своего офшора 29 августа 2014 года, именно в те самые часы, когда расстреливали колонну под Иловайском? Сдача Дебальцево в Минске? Сокрытие информации о том, что территория Донецкого аэропорта по Минскому сговору и тайным приложениям с картами к нему, по которым его территория отошла к коллаборантам-оккупантам?
Вранье про невозможность продать корпоративные права Липецкой фабрики?


прошу прощения, я сразу не прочитал абзац. думал тут реально дискуссия о кандидатах, а тут просто ссут посетителям форума в глаза, еще похлеще, чем тимошенко о ликвидации-неликвидации Нафтогаза.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 20.04.16
Подякував: 100 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 18:01

  0mage0 написав:Що означає кинути людей з депозитами?

Девальвувати гривню в 3 рази та ліквідувати більше 100 банків.
Потім підвищити мінімалку в 3 рази і зробити вигляд що та девальвація потрібна була для вирівнювання торгового балансу.
А така девальвація була потрібна для того щоб кинути людей з гривнею на рахунках та на руках, а ліквідація банків необхідна була щоб кинути людей з валютою на рахунках.
А платіжний баланс, як був в ж..пі так там і залишився.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 27.02.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 18:17

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  cannabis_ua написав:Девальвувати гривню в 3 рази та ліквідувати більше 100 банків.
Потім підвищити мінімалку в 3 рази і зробити вигляд що та девальвація потрібна була для вирівнювання торгового балансу.
А така девальвація була потрібна для того щоб кинути людей з гривнею на рахунках та на руках, а ліквідація банків необхідна була щоб кинути людей з валютою на рахунках.
А платіжний баланс, як був в ж..пі так там і залишився.

Рубль девальвував вдвічі, як російській, так і білоруській, по такій же схемі?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5666
З нами з: 01.08.15
Подякував: 748 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 18:25

  galex написав:так Тимошенко и премьерствовала всего 2 года. тогда еще и игралась с курсом - сначала сделали 4,5 а потом до 9 с откатом назад на 8 - вполне впечатляющий результат

С 5 до 8 понять можно.
С 8 до 26 - это кидалово населения.
Тимошенко вместе с Ющенко не завалили банковскую систему. И люди не пострадали.

  galex написав:что касается банков, то основное воровство как раз и происходило до 2014 года. когда начали проверять финансовое состояние как следует, оказалось что часть безнадежно неплатежеспособны. причем новое правительство не то что не прокинуло людей, а даже выплатило средства тем, кому по большому счету возможно их платить не следовало. Люди приходили положить деньги в банк, но им тут же предлагали положить деньги в некие инвестиционные "Рога и копыта" и получить больший процент. А то что внизу в договоре мелким шрифтом было написано что "Рога и копыта" не обеспечиваются Фондом Гарантирования, люди предпочли не увидеть. Тем не менее, многим все равно выплачивали эти деньги.

В период с 2014 по 2018 год из банков, которые впоследствии ликвидировали, их владельцы вывели миллиарды гривен. И это было сделано под присмотром кураторов НБУ, в том числе договора с фирмами "Рога и копыта", которые заключались в банковских учреждениях. Страна потеряла треть ВВП.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 27.02.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 19:00

  galex написав:я даже проверил и нашел цитату. вздохнул с облегчением от того, что я не дотирую Черновола? ))

Просто не там искали.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6530
З нами з: 03.11.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 874 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 19:29

И того:
С новым бюджетом Украина входит в десятку самых бедных стран.
Какие у кого должны быть перспективы, и как стоит относиться к нашим согражданам, что вынуждены бежать в поисках лучшей жизни?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5749
З нами з: 20.09.12
Подякував: 581 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:17

И наоборот, словно по Оруэллу(про тех, кто ровнее равных), те, кто честно заработал(и странным образом получил) - вынуждены выводить с Украины:
В отличие от Коболева, который отправил премию маме в США, Витренко перевел ее в Лихтенштейн жене
http://ukrrudprom.com/news/V_otlichie_o ... _Vitr.html

20 сентября главный коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко со счетов Ощадбанка отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов США. Об этом Зеркалу недели стало известно из источников в банке.

Эта сумма, как утверждает источник, оправдана декларацией Юрия Витренко и покрывается бонусной выплатой, полученной менеджером НАК “Нафтогаз Украины”, в частности за выигранные в Стокгольме суды у “Газпрома” по контрактам купли-продажи и транзиту российского газа через территорию Украины.

Глава правления НАК Андрей Коболев получил 207 млн грн. Полученные на счет в “Ощаде” гривны Коболев решил потратить на покупку долларов США, и отправил их в Соединенные Штаты Америки, указав причину: помощь матери.

Напомним, 25 сентября в ходе пресс-конференции в “Нафтогазе” Витренко отказался уточнять, сколько лично он получил премии и какие суммы получены в основном менеджментом компании, сославшись на корпоративную этику и необязательность оглашать такие данные публично.

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет “Нафтогаза” проголосовал за выплату бонусов правлению компании за победу в Стокгольмском арбитраже над российским монополистом “Газпромом”. Размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша, которая, в свою очередь, формально составила 46,3 млн долл. (до уплаты налогов).

Глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев также отказался называть суммы бонусов и их получателей по запросу народного депутата Сергея Власенко (ВО “Батьківщина”). В результате Коболева привлекли к ответственности в судебном порядке за неполный ответ на депутатский запрос.

В связи с этим суд признал Коболева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 188-19 (невыполнение законных требований депутата) Кодекса об административных правонарушениях, и наложил на него штраф в пользу государства в размере 1700 грн. Также суд постановил взыскать с Коболева судебный сбор в размере 352 грн.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5749
З нами з: 20.09.12
Подякував: 581 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:03

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  Faceless написав:Хоч би й перша її цитата у самій новині - "цей бюджет залишає валовий внутрішній продукт країни практично нижче плінтуса", "Якщо порівняти валовий внутрішній дохід на душу населення, який запропонований цим бюджетом...".
Згоден, сформульовано неідеально, але загальний сенс зрозумілий: у 2019 році навіть не планується досягти рівня 2013 року.
nap_qwerty
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 05.02.15
Подякував: 675 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:07

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  Faceless написав:Очень и очень спорно. При всех претензиях к Порошенко, среди альтренатив - и фейерические балаболы, и явные коллаборанты.
Порошенко — найбільш шкідливий президент України з усіх, які були на даний момент. З дуже простої причини. Він руйнує найважливіше, що може спричинити проривний розвиток країни, — мотивації і смисли.
nap_qwerty
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 05.02.15
Подякував: 675 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:49

Re: "Бюджет бідності": Тимошенко розкритикувала...

  cannabis_ua написав:Потім підвищити мінімалку в 3 рази і зробити вигляд що та девальвація потрібна була для вирівнювання торгового балансу.


если для выравнивания баланса за 2 года из ЗВР сожрали примерно 20 млрд$, то таки да - курс 8 был фиктивный и девальвация реально была нужна.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2289
З нами з: 20.04.16
Подякував: 100 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: galex і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прем'єр анонсував "системне підвищення" пенсій з березня... 1, 2
R2 » Вів 02 жов, 2018 10:39
13 384
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 22:23
galex
Ліквідація "Нафтогазу" в найближчі 6 років завадить...
R2 » Вів 02 жов, 2018 21:00
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 21:00
freeze
Голова ради НБУ вважає, що економіці потрібні "нелінійні...
R2 » Пон 01 жов, 2018 20:31
6 176
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 17:04
coulthard

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.