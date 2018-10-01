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Finance.ua: Депозит в
банківських металах

Finance.ua: Депозит в банківських металах
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 23:45

Finance.ua: Депозит в банківських металах

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Що потрібно знати, інвестуючи в золото і срібло
Банківські метали — один з інструментів вкладення грошей. В Україні він не надто популярний, але можливість вкластися в нього є. Ця стаття про те, що потрібно знати, інвестуючи в банківське золото або срібло.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 13:39

В Днепре золотых слитков нет. Прошлась по отделениям разных банков, все говорят одно и тоже: что Киев их уже несколько лет не присылает.
А о депозитах никто не слышал. 18 век. Только в одном банке депозиты, начиная от 100грамм
sosiksvetlana1971
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 02:24

  sosiksvetlana1971 написав:В Днепре золотых слитков нет. Прошлась по отделениям разных банков, все говорят одно и тоже: что Киев их уже несколько лет не присылает.
А о депозитах никто не слышал. 18 век. Только в одном банке депозиты, начиная от 100грамм

Варто знати, що депозити в металах НЕ гарантовані ФГВФО
sergey_sryvkin
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