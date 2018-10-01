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Finance.ua: Депозит в банківських металах
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Додано: Пон 01 жов, 2018 23:45
Пропонуємо до обговорення:
Що потрібно знати, інвестуючи в золото і срібло
Банківські метали — один з інструментів вкладення грошей. В Україні він не надто популярний, але можливість вкластися в нього є. Ця стаття про те, що потрібно знати, інвестуючи в банківське золото або срібло.
Дивися повний текст Депозит в банківських металах
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Додано: Чет 26 бер, 2020 13:39
В Днепре золотых слитков нет. Прошлась по отделениям разных банков, все говорят одно и тоже: что Киев их уже несколько лет не присылает.
А о депозитах никто не слышал. 18 век. Только в одном банке депозиты, начиная от 100грамм
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sosiksvetlana1971
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Додано: Вів 21 кві, 2020 02:24
sosiksvetlana1971 написав:
В Днепре золотых слитков нет. Прошлась по отделениям разных банков, все говорят одно и тоже: что Киев их уже несколько лет не присылает.
А о депозитах никто не слышал. 18 век. Только в одном банке депозиты, начиная от 100грамм
Варто знати, що депозити в металах НЕ гарантовані ФГВФО
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sergey_sryvkin
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Пон 01 жов, 2018 21:47
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