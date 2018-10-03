Итоги: Мировой фондовый рынок 03.10.18

Промышленный индекс Dow Jones вырос четвертую сессию подряд во вторник, показав свое 14-е рекордное закрытие в 2018 году.
Но недавняя сила рынка на фоне надежной внутренней экономики подчеркнула расхождение по сравнению с глобальными фондовыми рынками, так как опасения по поводу множества потенциально разрушительных событий за рубежом побудили инвесторов сосредоточиться на США.
Индекс Dow поднялся на 122,73 пункта, или 0,5%, до 26,773,94 пункта. Среднее значение индекса «голубых фишек» достигло рекордного внутридневного максимума 26 824,78 пункта, поддержанное ростом акций крупных промышленных компаний, таких как Caterpillar Inc. и Intel Corp.
Тем не менее, более широкий индекс рынка S&P500 снизился на 1,16 пункта до 2,923,43 пункта, так как потребительский сектор потерял 1,4%.
Индекс Nasdaq Composite потерял 37,75 пункта, или 0,5%, до 7999,55 пункта.
«Фондовый рынок США оказался сильнее большинства других классов активов, включая государственные и корпоративные облигации, наличность и золото - за месяц, квартал и с начала года», - отмечает Савита Субраманян, стратег по капиталу из Bank of America Merrill Lynch.
В этом году S&P500 вырос на 10,6% по сравнению с прошлым годом по сравнению с 2,7% -ным снижением для остального мира, сказала она.
«Рекорды на фондовом рынке США, на наш взгляд, не означают, что инвесторы должны стать более агрессивными в своей инвестиционной позиции. Высокие ожидания, повышенные настроения инвесторов, торговые споры и возможность денежной ошибки приводят нас к более осторожной позиции», - говорится в отчете аналитиков Charles Schwab.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,46%, до 26 773,94 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,04% пункта, до 2 923,43 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,47%, до 7 999,55 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок во вторник снизился
Европейский фондовый рынок во вторник снизился на фоне опасений, связанных с бюджетами Италии и Греции, и а также опасениями в отношении мирового экономического роста и мировой торговли.
Европейский фондовый рынок стал дешевле на возобновившихся опасениях по поводу бюджета Италии. Во вторник вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявил, что правительство «ни на миллиметр» не отступит от заявленных в бюджете на следующий год целей по государственным расходам, предполагающих дефицит бюджета в размере 2,4% от ВВП. Проект вызвал критику со стороны других стран еврозоны, которые опасаются растущего госдолга Италии - второго по величине в валютном блоке после Греции.
Тем временем глава бюджетного комитета нижней палаты парламента Италии Клаудио Борги во вторник отметил, что Италия уже решила бы все свои финансовые проблемы, если бы у нее была своя валюта. Позднее он добавил, что у текущего правительства страны нет планов по выходу из еврозоны.
Британский FTSE 100 просел по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,28% и составил 7 474,55 пункта.
Немецкий DAX потерял 0,42% до 12 287,58 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,71% — на отметке 5 467,89 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,91% - до 2449,7 пункта, РТС - на 0,81%, до 1181,61 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,18% - до $85,13 за баррель.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,5%, до 65,33 RUB/USD, курс евро - на 0,4%, до 75,49 RUB/EUR.
Бумаги Сбербанка подешевели на 2,3%, Московской биржи — на 0,64%, «АЛРОСы» — подорожали на 0,19%. Бумаги «Газпрома» поднялись в цене на 0,43%, «ЛУКОЙЛа» — опустились на 2,34%.
Российский рынок акций к вечеру вторника оказался в «красной» зоне. Но так же, как и накануне это просто вялая попытка фиксации прибыли у рекордных максимумов — широких распродаж на рынке не видно, инвесторы следят за новостным потоком.
Индекс Мосбиржи спустился ниже комфортного «быкам» диапазона 2 460—2 485 пунктов, торгуется около 2 455 пунктов, и если к среде настроения на площадке не изменятся, рублевый индикатор сползет в область 2 430 пунктов. Индекс РТС, как ранее и было сказано, может довольно продолжительное время балансировать в коридоре 1 150—1 200 пунктов. Примерно в середине этого диапазона он сейчас и стоит.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 02 октября понизился на 1,05 пункта или на 0,21% до уровня 537,06 пунктов.
Объем торгов за день составил 446,5 млн. грн., акциями наторговали 1,50 млн. грн.
Как сообщалось, в понедельник 01 октября ПФТС-индекс повысился на 0,50 пункта или на 0,10% до уровня 538,11 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 222,00 пунктов или на 70,46% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 02 октября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник на фоне опасений за мировую экономику после ряда промышленных данных из Китая и Европы.
По состоянию на 7.15 Киева японский Nikkei 225 рос на 0,05%, до 24258,48 пункта.
При этом гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 1,55%, до 27349,38 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 терял 0,75% - 6126 пунктов, корейский KOSPI опускался на 0,6%, до 2324,7 пункта.
Биржи Китая закрыты всю текущую неделю в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта.
В лидерах снижения во вторник находится рынок Гонконга, который был закрыт в понедельник в связи с праздниками, и поэтому инвесторы не имели возможности отыграть слабую статистику из Китая. В частности, в воскресенье государственное статистическое управление страны сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в сентябре составил 50,8 пункта против 51,3 пункта в августе. Аналитики ожидали, что показатель в августе замедлится до 51,2 пункта.
В понедельник исследовательская организация Markit Economics сообщила, что индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 53,2 пункта с 54,6 пункта в августе. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 53,3 пункта.
Хотя новости о том, что США и Канада достигли нового торгового соглашения, обеспечили подъем американского индекса S&P 500, тучи начинают сгущаться. Из-за признаков ослабления европейских и азиатских промышленных индексов PMI трейдеры в Азии могут проявлять осторожность.
В начале недели США, Канада и Мексика достигли трехстороннего торгового соглашения, которое теперь будет называться USMCA и заменит прежнее соглашение НАФТА. Переговоры начались в 2017 году по инициативе президента США Дональда Трампа.
Поддержку японскому рынку, основной индекс которого днем ранее вырос до максимума за 27 лет, продолжает оказывать снижающийся к доллару курс иены. Иена дешевеет к доллару до ¥113,95 за доллар со ¥113,91 за доллар на предыдущих торгах.
Во-вторых, большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги во вторник, причем лидером падения стал гонконгский Hang Seng, торги которым накануне не проводились в связи с государственным праздником.
Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился на 0,8%.
Гонконгский Hang Seng упал на 2,38%. Биржи материкового Китая будут закрыты всю неделю из-за праздников по случаю Дня образования КНР.
Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,1%, более широкий Topix - на 0,33%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,75%, южнокорейский Kospi опустился на 1,25%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,16%.
Негативными факторами для гонконгского индекса стали слабые статданные по КНР, обнародованные на выходных, а также геополитическая напряженность в отношениях с США.
Во вторник стало известно, что в минувшее воскресенье в районе островов Спратли в Южно-Китайском море, которые оспаривают шесть государств, включая Китай, произошла встреча военных кораблей КНР и США, в результате которой китайский миноносец вынудил американский эсминец покинуть район.
Этот инцидент произошел на фоне торгового конфликта между двумя странами, являющегося главным негативным фактором для мировых рынков в настоящее время, поскольку ухудшение отношений двух крупнейших экономик мира может замедлить темпы роста глобального ВВП.
Эскалация торговой напряженности между США и Китаем в последнее время, скорее всего, негативно сказалась на настроении менеджеров закупок. Мы ожидаем, что китайские власти еще больше смягчат денежно-кредитную политику, чтобы смягчить последствия повышения пошлин.
Позитивное влияние на японские акции оказала новость о том, что Канада согласилась присоединиться к торговому соглашению между США и Мексикой. Акции автопрозводителей Toyota Motor и Honda подорожали на 1,6% и 1,5% соответственно, цена бумаг Panasonic подскочила на 2,7%, производителя видеоигр и консолей Nintendo - на 0,3%.
Как стало известно во вторник, ЦБ Австралии ожидаемо не стал менять размер базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 1,5%, установленном в июле 2016 года.
Стоимость бумаг страховой группы AIA Group упала на 3,4%, бумаги интернет-гиганта Tencent подешевели на 2%.
Котировки акций банка HSBC в Гонконге упали на 2,1%, China Construction Bank - на 3,2%.
Цена акций южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics снизилась на 1,4%, чипмейкера SK Hynix - на 2,7%.
Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросла на торгах в Сиднее на 0,3%, капитализация Rio Tinto Ltd. опустилась на 0,7%.
Индекс ПФТС во вторник возобновил снижение: индикатор по итогам дня просел на 0,21% - до 537,06 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 446,5 млн. грн., в том числе акциями - 1,5 млн. грн.
Индекс в «красную зону» перетянули упавшие в цене бумаги Укрнафты (-3,1%).
Положительную динамику показали акции Донбассэнерго (+6,16%), Турбоатома (+1,61%), Райффайзен Банка Аваль (+1,11%) и Центрэнерго (+0,66%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» просел на 0,66% - до 1647,02 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв повысился на 0,26% - до 441,87 пункта при объеме торгов 4,4 млн. злотых (33,6 млн. грн.).
В «индексной корзине» изменились в стоимости бумаги «Астарты» (+1,35%) и «Агротона» (-1,06%).
К полудню среды, 03 октября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в среду на фоне обеспокоенности мировых инвесторов относительно финансовой ситуации в Италии и ее влияния на всю европейскую экономику.
По состоянию на 07.10 Киева японский Nikkei 225 снижался на 0,37%, до 24180,18 пункта.
При этом гонконгский индекс Hang Seng Index падал на 0,32%, до 27044,62 пункта, а австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавлял 0,25%, до 6141,8 пункта.
Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в среду связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,06% - до 2821,35 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,83%, до 1441,54 пункта, корейский KOSPI опустился на 1,25%, до 2309,57 пункта.
В среду азиатские инвесторы отыгрывают негатив из Италии, который во вторник увели вниз биржи европейского региона. Так, европейские фондовые индексы потеряли 0,2-0,7% на фоне обеспокоенности относительно ситуации в Италии, где бюджет на 2019 год будет сверстан с дефицитом 2,4% ВВП, хотя изначально предполагалось, что показатель не превысит 2% ВВП.
«Детали бюджета по-прежнему не известны, но рынки очень беспокоят среднесрочные перспективы бюджетных расходов и госдолга Италии», - таково мнение аналитиков банка ANZ.
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